Mirel Rădoi NU va sta pe banca lui Gaziantep până la vară! Regula din Turcia care îl ține pe român în tribune. Exclusiv

ADVERTISEMENT

urmează să se încheie prematur, iar tehnicianul grupării bucureștene, așa cum FANATIK a anunțat exclusiv, urmează să meargă în Turcia, la Gaziantep, echipă unde joacă trei fotbaliști români, Denis Drăguș, Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Mirel Rădoi merge la Gaziantep, dar nu va putea să antreneze echipa până la vară

Meciul cu Farul din play-out va fi ultimul pentru Mirel Rădoi la al doilea său mandat la FCSB, asta după ce acesta a acceptat propunerea venită de la Gaziantep, din Super Lig, și urmează să meargă de marți în Turcia pentru a prelua formația. Totuși, informațiile FANATIK spun că el nu va putea să stea pe bancă până la finalul actualului sezon, asta pentru că a activat deja la două grupări, Universitatea Craiova și FCSB, iar regulile Federației din Turcia sunt clare.

ADVERTISEMENT

Un tehnician poate să antreneze maxim două echipe într-un sezon, indiferent de campionatul de unde vine, iar asta îl va împiedica pe Mirel Rădoi să fie antrenor în acte la Gaziantep. Există o „portiță” care putea să fie în favoarea românului, care prevedea că putea să fie instalat la gruparea turcă dacă nu avea două rezilieri unilaterale a contractului cu echipele pe care le-a pregătit. Astfel, el plecând de la Universitatea Craiova și FCSB de comun acord cu cluburile, nu poate beneficia de această excepție a regulamentului.

Ce va face Mirel Rădoi la Gaziantep până la vară

Conducătorii lui Gaziantep sunt conștienți de problema existentă în privința lui Mirel Rădoi și au discutat deja cu acesta despre rolul pe care îl va îndeplini până în vară. El va superviza tot ce se întâmplă în club, va analiza lucrurile care au nevoie de îmbunătățiri și va pregăti toate datele pentru a întări echipa în perioada din vară, după finalul actualului sezon.

ADVERTISEMENT

Românul va fi direct responsabil de transferuri, de veniri și plecări, iar perioada următoare urmează să fie una pe evaluare pentru jucătorii aflați acum în lotul celor de la Gaziantep. Reamintim că printre aceștia se numără și 3 fotbaliști români, Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș (împrumutat de la Trabzonspor).

ADVERTISEMENT

Ce salariu va avea Mirel Rădoi la Gaziantep

a fost convins nu este una deloc neglijabilă. Se pare că acesta, împreună cu colaboratorii săi, vor împărți 100.000 de euro lunar, ceea ce înseamnă 1.200.000 anual, iar suma se poate ridica și mai mult, până la 1.600.000 de euro anual, în funcție de performanțe.

ADVERTISEMENT

Contactat de FANATIK, Gigi Becali a fost foarte nervos când a fost chestionat despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?”.

Denis Drăguș, dialog de la distanță cu Mirel Rădoi

Denis Drăguș, cel care a colaborat cu Mirel Rădoi la echipa națională, a vorbit recent despre posibilitatea ca, în viitor, să fie din nou antrenat de acesta. Speculațiile au vorbit despre o posibilă revenire în SuperLiga a atacantului, care este pe placul lui Gigi Becali, însă soarta poate face ca cei doi să fie în aceeași echipă, în Turcia.

ADVERTISEMENT

„Am lucrat cu el atât la loturile naționale de tineret, cât și la cel de seniori. Este un antrenor pe care îl admir foarte mult. Dacă și lui i-ar plăcea de mine, m-ar face fericit să lucrez din nou cu el”, a spus Drăguș.

Răspunsul de la Rădoi nu a întârziat și a fost laudativ pentru jucătorul crescut la Academia Hagi: „Are un singur defect. E prea egoist, în rest nu poate nimeni să îi conteste valoarea. Nu are cifrele pe care le-a avut în România, dar nici nu a avut o continuitate. E un jucător care poate face diferența. E un jucător care îmi place, poate juca în orice sistem în partea stângă sau în centru”.