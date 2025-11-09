Sport

Mirel Rădoi, o nouă criză de nervi la interviuri: „Mă luaţi la mişto cu întrebările astea?”

Mirel Rădoi nu se dezminte. Antrenorul celor de la Universitatea Craiova s-a enervat, din nou, la interviuri. Întrebările care l-au deranjat după 1-2 cu UTA Arad
Cristian Măciucă
09.11.2025 | 20:38
Mirel Radoi o noua criza de nervi la interviuri Ma luati la misto cu intrebarile astea
Mirel Rădoi, o nouă criză de nervi la interviuri: „Mă luaţi la mişto cu întrebările astea?”. FOTO: sportpictures.eu
Mirel Rădoi (44 de ani) a avut o nouă ieșire în decord. Tehnicianul celor de la U Craiova s-a luat de reporterul care i-a pus întrebări la finalul meciului cu UTA, pierdut de olteni cu scorul de 1-2.

Mirel Rădoi, criză de nervi la interviuri după U Craiova – UTA Arad 1-2

Universitatea Craiova a pierdut al doilea meci din acest sezon pe teren propriu. Oltenii au fost învinși cu 1-2 de UTA Arad și au rămas la 6 puncte în spatele liderului Rapid.

La finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Mirel Rădoi a încercat să găsească explicații pentru eșecul cu „Bătrâna Doamnă”, dar s-a enervat din cauza întrebărilor puse de reporterul Bogdan Pop.

„Un joc bun, condus de noi, doar că ne strică rezultatul, ca să și glumim puțin. Se pare că trebuie să facem un zid la mijlocul terenului, să nu mai lăsăm jucătorii să bată cornere, să nu mai dea la poartă, pentru că chiar nu-mi aduc aminte în afară de goluri, alte șuturi pe spațiul porții… Se pare că contează ăla 1, cornerul ăla 1 contează.

E deja frustrant că pierzi acasă. Pentru mine, cu atât mai mult. Dar n-ai ce să faci în acest moment. Trebuie să-l accepți, chiar dacă e un rezultat mincinos. Vrei, nu vrei, ai trei puncte mai puțin. Asta este realitatea”, și-a început discursul Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi promite 7 victorii la rând cu Universitatea Craiova

Universitatea Craiova are un singur succes în ultimele șapte partide. Chestionat despre acest subiect Mirel Rădoi a evitat inițial un răspuns direct, dar a lansat apoi o promisiune incredibilă.

„Eu am încercat să vă explic anumite motive… V-am explicat că o să urmeze o perioadă în care încercăm să minimalizăm accidentările și rezultatele. Că nu-i de acuma, nu e găsită de mine. Sunt niște factori care generează lucrurile astea. Dar încercăm din următoarele șapte etape să avem șapte victorii, să revenim din nou pe prima poziție”, a adăugat antrenorul Craiovei.

Întrebarea care l-a deranjat pe Rădoi: „Nu înțeleg… Sunt ironice?”

Tensiunea a atins punctul culminant spre finalul interviului, când Răoi a fost întrebat dacă pauza competițională pentru meciurile echipei naționale „ajută sau încurcă” Universitatea Craiova.

Antrenorul oltenilor a interpretat întrebarea ca pe o provocare și a replicat nervos: „Care credeți că ar fi răspunsul? Acum că am pierdut, mi-ar prii, nu?”.

Reporterul a încercat să explice că nu a fost o ironie, dar Rădoi a continuat: „Nu înțeleg întrebările… sunt ironice?… Adică dacă vreți să mă luați la mișto, eu din respect vin pentru dumneavoastră aici și încerc să vă răspund. Dacă am pierdut, cum ar putea să ne prindă următoarea perioadă? Fericiți, nu? Trebuie să acceptăm rezultatul. V-am spus, sunt mulțumit de joc, de ocaziile create, dar din păcate n-avem ce să facem”.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
