Exclusiv. Mirel Rădoi e alesul! Universitatea Craiova îl doreşte pe selecţionerul României în locul lui Cristiano Bergodi

Selecţionerul Mirel Rădoi este în capul listei de antrenori pe care conducerea Universităţii Craiova o are pentru a-l înlocui pe Cristiano Bergodi după ce italianul şi-a dat demisia la finalul meciului pierdut cu Chindia Târgovişte, scor 0-1.

FANATIK vă prezintă în exclusivitate variantele pe care oltenii le au pe masă, după ce Cristiano Bergodi şi-a anunţat demisia în direct la TV, odată cu o nouă evoluţie extrem de palidă a echipei acasă, pe stadionul “Ion Oblemenco”.

Problemele personale ale lui Bergodi, dezvăluite în exclusivitate de FANATIK, dar mai ales cele două înfrângeri consecutive din Casa Pariurilor Liga 1, de pe teren propriu, l-au împins pe italian să renunţe la funcţia de antrenor principal.

Anunţul tehnicianului i-a luat prin surprindere pe olteni, Bergodi nediscutând cu nimeni din conducere, în prealabil, despre dorinţa sa de a renunţa. De alfel, până la meciul cu Chindia, numirea unui nou tehnician nu era unul din punctele de pe lista imediată de priorităţi a lui Mihai Rotaru, aflat în recuperare după problemele majore de sănătate pe care le-a avut din cauza infectării cu noul coronavirus.

Imediat după meciul cu Târgovişte, s-au vehiculat mai multe nume pentru banca tehnică a oltenilor, de la Daniel Pancu – aflat într-o ingrată situaţie la Iaşi, până la Eugen Neagoe – liber de contract sau Emil Săndoi – proaspăt câştigător în faţa oltenilor, echipa sa de suflet.

FANATIK vă prezintă în exclusivitate variantele pe care Universitatea Craiova le ia în calcul cu adevărat pentru a-l înlocui pe Bergodi. Iar pe ea nu se regăsesc numele de mai sus.

După ce au ratat titlul la mustaţă în urmă cu câteva luni, în favoarea lui CFR Cluj, oltenii nu iau în calcul decât locul 1 la finalul sezonului în curs. Iar pentru asta, Mihai Rotaru ţinteşte sus şi este dispus să aibă răbdare şi să facă eforturi majore pentru a aduce stabilitate pe termen lung la nivelul băncii tehnice.

Numele alesului oltenilor este cel al actualului selecţioner al naţionalei, Mirel Rădoi, un oltean care are pedegree-ul dorit de conducerea clubului şi care s-ar plia pe strategia şi planurile pe termen mediu şi lung ale clubului din Bănie.

Situaţia contractuală a lui Mirel Rădoi este, momentan, complicată. Acesta este sub contract cu FRF, mai are de disputat două meciuri oficiale şi un amical în perioada imediat următoare, iar selecţionerul nu va lua în calcul să discute oferta Universităţii Craiova înainte de partidele cu Belarus, Norvegia şi Irlanda de Nord.

Cert este că dezamăgirea selecţionerului Rădoi, un oltean cu mândrie care nu acceptă umilinţele, este mare după ratarea calificării în finala barajului de la EURO 2021, dar şi după înfrângerile cu Norvegia şi Austria din Liga Naţiunilor. Iar declaraţiile lui Mirel de la finalul meciului pierdut la Ploieşti, cu Austria, stau mărturie.

În urmă cu o lună, România se afla în urna a doua valorică pentru preliminariile CM 2022, însă cele 3 înfrângeri consecutive au coborât naţionala noastră 10 locuri în clasamentul FIFA, implicit în urna a treia valorică pentru tragerea la sorţi din decembrie.

Şansele ca naţionala să revină în urna a doua sunt minime, însă Rădoi vrea neapărat să repare, măcar la nivel de imagine, dezastrul rezultatelor din octombrie. Iar pentru asta nu ia în calcul o altă înfrângere în cele trei meciuri rămase, inclusiv în amicalul cu Belarus.

Abia apoi, Mirel Rădoi va anunţa dacă va mai continua sau nu la cârma naţionalei, deşi apropiaţii săi susţin că acesta este mult mai tentat să revină la meseria de antrenorat full time, la nivel de club, şi să renunţe la naţională.

„Echipa din Liga 1 pe care mi-ar plăcea să o antrenez e Universitatea Craiova. Am crescut ca fan al Craiovei și am acceptat transferul la Steaua și pentru că nu era un rival atât de mare cum era Dinamo. Regret că în cariera mea de fotbalist n-am jucat în tricoul Universității. Măcar ca antrenor să am posibilitatea asta, să antrenez echipa pe care am simpatizat-o atunci când eram copil” – Mirel Rădoi, octombrie 2018