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Mirel Rădoi peste Reghe! Fostul antrenor își trimite secunzii la FCSB să-l ajute pe Reghecampf! Exclusiv 

Adrian Baciu
09.11.2026 | 18:00
Mirel Radoi peste Reghe Fostul antrenor isi trimite secunzii la FCSB sal ajute pe Reghecampf Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ofertă de la Gigi Becali pentru Mirel Rădoi, la cererea lui Laurențiu Reghecampf. Sursa foto: colaj Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit, la Fanatik SuperLiga, faptul că a vorbit cu Mirel Rădoi. Fostul antrenor își va ajuta nașul în perioada următoare. Mai exact, va trimite secunzii la FCSB să-l ajute pe Reghecampf.
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Gigi Becali (68 de ani) a avut o discuție la telefon cu fostul antrenor al celor de la FCSB, Mirel Rădoi (45 de ani). Cei doi au bătut palma pentru ca secunzii fostului tehnician al roș-albaștrilor să ajungă la FCSB pentru a-l ajuta pe actualul antrenor, Laurențiu Reghecampf. Cei doi, care sunt naș și fin, au vorbit, printre altele, și despre Denis Drăguș (27 de ani). Ce informații a primit patronul roș-albaștrilor, de la tehnician, în legătură cu atacantul din lotul lui Reghe.

Mirel Rădoi își ajută nașul, pe Gigi Becali: fostul antrenor își trimite secunzii la FCSB să lucreze cu Reghecampf

În această toamnă, Gigi Becali a declarat public în nenumărate rânduri că Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon. La finalul verii, fostul selecționer și-a încheiat rapid aventura în Turcia, la Gaziantep. Antrenorul român a rezistat doar șapte meciuri oficiale pe banca turcilor, timp în care a înregistrat doar o singură victorie. În acea perioadă, la FCSB încă era antrenor Marius Baciu. Astfel, pentru a nu alimenta eventuale zvonuri legate de o revenire pe banca lui FCSB, Rădoi refuza să discute cu nașul său.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că lucrurile s-au schimbat între timp, în sensul că acum vorbește cu finul său. Rădoi îi răspunde fără ezitare la telefon patronului de la FCSB. „(n.r. Cum de ați vorbit cu Mirel Rădoi, că spuneați că nu vă răspunde?) Acum îmi răspunde imediat. Atunci nu știu ce avea. Acum vorbesc cu el”, spune Becali. Patronul celor de la FCSB a făcut o dezvăluire extrem de interesantă legată de Mirel Rădoi.

Gigi Becali a spus că i-a cerut finului să îl ajute cu oameni din staff-ul său tehnic, având în vedere că tehnicianul demis de la Gaziantep în luna august încă e liber de contract. „Am vorbit cu Mirel, să văd dacă vrea să mă ajute. A zis: ‘Nașule, eu sunt antrenor, eu nu pot, n-am cum. Dar să-ți recomand ceva, un jucător așa să-mi trimiți, eu mă uit, te ajut pe tine’. (…) I-am spus să-mi dea oamenii lui, ăia, staff-ul lui pe care îl are, să văd dacă mi-i dă. Și când găsește el echipă să-i ia înapoi. Să văd acum, vorbesc cu el”.

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Becali notează că nu ar fi făcut această mișcare dacă nu ar fi vorbit cu Laurențiu Reghecampf, cel care are un singur om în staff. Mai mult, chiar actualul antrenor de la FCSB a venit cu ideea ca Becali să îi ceară ajutorul lui Rădoi și să-i facă „oferta” legată de oameni din staff: „(n.r. Cu staff-ul lui Reghecampf ce se întâmplă?) Păi, un om are. Reghe a spus că are nevoie de oameni. ‘Patroane, am nevoie de oameni’. Așa mi-a zis. (…) Eu nu făceam asta. Reghe mi-a zis că are Rădoi pe unul bun: ‘Vorbește cu Mirel dacă îl lasă, că vor să-l ia la Craiova’. Reghe a fost cu ideea că e bun unul, Ionuț. Nu știu, eu nu-l cunosc”.

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Ce au discutat Gigi Becali și Mirel Rădoi despre Denis Drăguș

Gigi Becali a sesizat și el individualismul lui Denis Drăguș arătat în meciul pierdut de FCSB, scor 0-1, cu Corvinul Hunedoara, în etapa a 15-a din SuperLiga. Despre atacant, patronul roș-albaștrilor a vorbit cu Mirel Rădoi. Acesta l-a antrenat pe Drăguș de-a lungul carierei sale și i-a spus acum lui Becali ce probleme are fotbalistul: „O să-l rog și eu pe Drăguș: ‘Te rog frumos! Mă minunez când driblezi cu așa ușurință, dar dă pasă!’ Am vorbit și cu Mirel! L-am întrebat: ‘Ce se întâmplă?’. Rădoi mi-a zis: ‘Nașule, l-am avut. E jucător bun, are calități native, forță, viteză, driblează bine. Numai că el are un fix. Că l-am avut jucător și în Turcia’.

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Apoi mi-a explicat: ‘El când are mingea vede numai poarta, nu mai gândește altceva’. Trebuie să-i scoatem din cap poarta. Trebuie să-i intre în cap, să-i spunem, țipați la el încontinuu: pas, pas, pas, pas, pas! Ai driblat pe unu, pasează după. Du-te, primește, iar driblezi. Dar nu că driblezi unu, pe doi, apoi al treilea. Nu poți așa!”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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