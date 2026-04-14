Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (45 de ani) nu va rămâne la FCSB! Antrenorul roș-albaștrilor a luat decizia, influențat de reacția halucinantă a lui Gigi Becali (67 de ani), de la finalul partidei cu Oțelul Galați, pe care roș-albaștrii au câștigat-o cu 4-0.

Mirel Rădoi nu va mai rămâne la FCSB din vară

Gigi Becali a intervenit furibund în direct la TV după FCSB – Oțelul 4-0. care a fost folosit de Rădoi pe postul de „închizător”. Deși echipa a jucat extraordinar de bine, iar Chiricheș a contribuit la rezultatul final, Becali a transmis că nu vrea să îl mai vadă în teren pe fostul căpitan al echipei naționale care nu vrea să mai rămână și de la vară pe banca FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

„Rădoi nu a replicat pentru că la interviurile de după meciul cu Oțelul încă nu știa ce a spus Gigi Becali. Echipa e liberă până mâine. Au avut trei zile libere, duminică, luni și marți. Nu a avut nicio discuție cu Gigi Becali, asta pot confirma, după această ieșire a patronului. Dar nu i-a picat deloc bine. A plecat val vârtej după meciul cu Oțelul. O spun pentru că am vorbit cu oamenii de acolo. Și se punea problema în acel moment, foarte deranjat, ‘Ce a avut nașul de a avut această ieșire la Chiricheș?’. Se punea problema sâmbătă seara dacă va mai fi mâine la antrenamentul celor de la FCSB”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Următorul meci al campioanei României este cu Farul Constanța, la Ovidiu, luni, 20 aprilie, de la ora 20:30. „Ideea e că s-au mai liniștit lucrurile puțin. Rădoi va fi mâine la antrenament, va pregăti meciul cu Farul de luni. Va pregăti FCSB, din ce am vorbit cu apropiații lui, până la finalul sezonului și, lucru foarte important, Mirel Rădoi s-a decis să plece de la FCSB la terminarea campionatului, indiferent de ce se întâmplă! Tocmai pentru că această ieșire a lui Gigi Becali nu i-a căzut deloc bine, tocmai pentru că a avut o discuție și un deal pe care l-a avut cu patronul FCSB. E un scenariu pe care l-am mai vazut. Cu Edi Iordănescu a avut nemulțumiri după un 6-0 cu Dinamo!”, a adăugat Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

Ce meciuri mai are de antrenat Rădoi la FCSB

Mirel Rădoi mai are de stat cinci meciuri din play-out la FCSB. După meciul cu Farul, de la Ovidiu, campioana en-titre mai are de jucat cu Petrolul (acasă), cu Csikszereda (deplasare), Unirea Slobozia (acasă) și Hermannstadt (deplasare). Cel mai probabil, echipa lui Mirel Rădoi va mai avea însă de jucat încă două partide până la finalul sezonului, semifinala și finala barajului de Conference League.

ADVERTISEMENT

„Sâmbătă seara se punea problema, cei de la FCSB credeau că Mirel Rădoi pleacă, la cât era de supărat. ‘Ce a avut nașul de a avut această răbufnire?’ Nu înțelegea. Se punea problema dacă mâine, adică miercuri, va veni la antrenament. Va veni la antrenament și va sta pe banca FCSB-ului până la final. Dar prietenii și apropiații spun că Mirel Rădoi nu se aștepta ca Gigi Becali să iasă cu aceste declarații, în condițiile în care i-a promis că nu face nicio declarație până la final”, a conchis moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT