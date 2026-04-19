Mirel Rădoi pleacă de la FCSB după meciul cu Farul! Gigi Becali, reacție furioasă: „Întrebați-l pe Mirel!”. A primit o ofertă de nerefuzat. Exclusiv

Mirel Rădoi o va părăsi pe FCSB după partida cu Farul Constanța, din runda a cincea a play-out-ului. FANATIK a aflat că fostul căpitan al roș-albaștrilor are un acord cu Gaziantep, club care ocupă poziția a 12-a în campionatul din Turcia.
Oferta este foarte bună din punct de vedere financiar pentru Mirel Rădoi, iar șansa de a activa într-un campionat de top este unică. Așa că, șansele că antrenorul să mai continua la actuala campioană a României sunt infime. Cu toate că Gigi Becali face eforturi disperate pentru a-l păstra pe finul său la cârma echipei.
Contactat de FANATIK, Gigi Becali a fost foarte nervos când a fost chestionat despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?”.
De altfel, fostul selecționer al României a oferit unele indicii că meciul cu Farul ar putea fi ultimul la FCSB. După ultimul joc, 4-0 cu Oțelul Galați, Mirel Rădoi a făcut referire doar la meciul cu dobrogenii, atunci când a fost întrebat de viitorul echipei. Mai mult, la conferința de presă premergătoare jocului de la Ovidiu, tehnicianul și-a manifestat primele nemulțumiri la adresa lui Gigi Becali.
Întrebat cum va gestiona situația lui Vlad Chiricheș, intrat în dizgratia patronului, Mirel Rădoi a precizat că această situația nu trebuia să aibă loc și că reacția lui Gigi Becali l-a pus într-o postură ingrată în fața jucătorilor.
„Nu mă așteptam să vină reacția atât de devreme. Am zis că am fost influențat de febra meciului, de rezultat, dar m-am uitat din nou la partidă, pe date. În nicio repriză, din meciurile de până acum, nu a existat ca adversarul să aibă un procent de expected goals (n.r. probabilitatea ca adversarul să marcheze) de 0,01. Am avut cele mai mingi recuperate în jumătatea adversarului în acest play-out. În acest sezon a fost a treia partidă jucată acasă în care nu am primit gol.
Toate astea m-au făcut să mă întreb: ‘De ce această reacție?’. Până la urmă, jocul s-a desprins din pasa lui Chiri. Așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, să paseze înapoi și să iasă faza penalty-ului. Probabil că acolo este ceva personal.
Eu sunt pus în acest moment într-o altă situație. Dacă îl bagi faci contra patronului, dacă nu îl bagi, că se întâmplă să nu se antreneze bine, o să se spună că fac ca patronul și bulversez ceilalți jucători. O să spună: ‘Băi, se întâmplă ca înainte?’. Singuri ne-am creat această situație”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă înainte de Farul – FCSB.
Gigi Becali nu este singurul care încearcă să-l facă pe Mirel Rădoi să nu accepte oferta lui Gaziantep și să plece de la FCSB. Din informațiile obținute de FANATIK, Mihai Stoica se implică și el pentru a-l convinge pe antrenor să continue proiectul pe care l-a început în luna martie.
Inclusiv jucătorii își doresc ca fostul căpitan din Ghencea să rămână la FCSB. Sunt primii care simt atmosfera pe care a instaurat-o antrenorul la echipă și nu concep să-i părăsească. Mai ales când barajul pentru accederea în Conference League bate la ușă.