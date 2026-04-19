Mirel Rădoi pleacă de la FCSB după meciul cu Farul! Gigi Becali, reacție furioasă: „Întrebați-l pe Mirel!”. A primit o ofertă de nerefuzat. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Meciul cu Farul, programat luni, 20 aprilie, de la 20:30, va fi ultimul pentru Mirel Rădoi la FCSB. Din informațiile FANATIK, antrenorul are un acord cu Gaziantep, ocupanta locului 12 din Turcia.

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB după meciul cu Farul

ADVERTISEMENT

Oferta este foarte bună din punct de vedere financiar pentru Mirel Rădoi, iar șansa de a activa într-un campionat de top este unică. Așa că, șansele că antrenorul să mai continua la actuala campioană a României sunt infime. Cu toate că Gigi Becali face eforturi disperate pentru a-l păstra pe finul său la cârma echipei.

Reacția lui Gigi Becali la aflarea veștii că Mirel Rădoi pleacă de la FCSB

Contactat de FANATIK, Gigi Becali a fost foarte nervos când a fost chestionat despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?”.

ADVERTISEMENT

De altfel, fostul selecționer al României a oferit unele indicii că meciul cu Farul ar putea fi ultimul la FCSB. După ultimul joc, 4-0 cu Oțelul Galați, Mirel Rădoi a făcut referire doar la meciul cu dobrogenii, atunci când a fost întrebat de viitorul echipei. Mai mult, la conferința de presă premergătoare jocului de la Ovidiu, tehnicianul și-a manifestat primele nemulțumiri la adresa lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Întreba , Mirel Rădoi a precizat că această situația nu trebuia să aibă loc și că reacția lui Gigi Becali l-a pus într-o postură ingrată în fața jucătorilor.

ADVERTISEMENT

„Nu mă așteptam să vină reacția atât de devreme. Am zis că am fost influențat de febra meciului, de rezultat, dar m-am uitat din nou la partidă, pe date. În nicio repriză, din meciurile de până acum, nu a existat ca adversarul să aibă un procent de expected goals (n.r. probabilitatea ca adversarul să marcheze) de 0,01. Am avut cele mai mingi recuperate în jumătatea adversarului în acest play-out. În acest sezon a fost a treia partidă jucată acasă în care nu am primit gol.

Toate astea m-au făcut să mă întreb: ‘De ce această reacție?’. Până la urmă, jocul s-a desprins din pasa lui Chiri. Așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, să paseze înapoi și să iasă faza penalty-ului. Probabil că acolo este ceva personal.

ADVERTISEMENT

Eu sunt pus în acest moment într-o altă situație. Dacă îl bagi faci contra patronului, dacă nu îl bagi, că se întâmplă să nu se antreneze bine, o să se spună că fac ca patronul și bulversez ceilalți jucători. O să spună: ‘Băi, se întâmplă ca înainte?’. Singuri ne-am creat această situație”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă înainte de Farul – FCSB.

Mihai Stoica și jucătorii de la FCSB încearcă să-l oprească pe Mirel Rădoi să plece

Gigi Becali nu este singurul care încearcă să-l facă pe Mirel Rădoi să nu accepte oferta lui Gaziantep și să plece de la FCSB. Din informațiile obținute de FANATIK, Mihai Stoica se implică și el pentru a-l convinge pe antrenor să continue proiectul pe care l-a început în luna martie.

Inclusiv jucătorii își doresc ca fostul căpitan din Ghencea să rămână la FCSB. Sunt primii care simt atmosfera pe care a instaurat-o antrenorul la echipă și nu concep să-i părăsească. Mai ales când barajul pentru accederea în Conference League bate la ușă.