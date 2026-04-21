Mirel Rădoi pleacă spre Turcia pentru a semna cu Gaziantep! Cine a ajuns la aeroport. Update

Mirel Rădoi (45 de ani) s-a despărțit în mod oficial de FCSB în cursul zilei de marți, 21 aprilie. Antrenorul s-a înțeles deja cu turcii de la Gaziantep FK, iar marți seară pleacă spre Turcia pentru a semna contractul cu noua echipă și pentru a fi prezentat oficial, cel mai probabil în cursul zilei de miercuri. Ruptura dintre tehnician și Gigi Becali (67 de ani) s-a produs după ce recent finanțatorul clubului a început să-l critice foarte dur în spațiul public pe Vlad Chiricheș.

Mirel Rădoi se pregătește să plece în marți seară spre Turcia pentru a parafa înțelegerea cu Gaziantep, formație la care evoluează românii Alex Maxim, Denis Drăguș și Deian Sorescu. primii ajunși la aeroport au fost chiar colaboratorii tehnicianului.

Secunzii Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, preparatorul fizic Horațiu Baciu și antrenorul de portari Robert Tufiși au fost surprinși de FANATIK în timp ce se aflau la check-in.

După cum se știe deja destul de bine, în momentul în care Rădoi și-a dat acordul pentru a reveni la FCSB, s-a stabilit clar între cei doi ca omul de afaceri să încerce să se abțină de la astfel de chestiuni. Tot de atunci s-a aflat în spațiul public despre faptul că fostul selecționer al României urma să stea la echipa roș-albastră doar până la finalul acestui sezon, în condițiile în care el avea de ceva timp

Cei de la FCSB, în frunte cu patronul Gigi Becali, au sperat în tot acest timp că îl vor convinge pe Mirel Rădoi să continue la echipă și din vară, mai ales în condițiile în care obiectivul reprezentat de calificarea în preliminariile Conference League urma să fie atins. În cele din urmă însă nu s-a mai pus problema de așa ceva, ,

Când decolează Mirel Rădoi cu destinația Turcia

Așadar, fostul internațional român a ales să plece marți seară la ora 21:45 de pe aeroportul Otopeni spre Istanbul cu o cursă operată de Turkish Airlines, cursa TK1046. De acolo, urmează ca el să meargă tot cu avionul spre Gaziantep. Un astfel de zbor, operat de către aceeași companie, TK2240, este așteptat să aterizeze pe aeroportul din Gaziantep la ora 03:25.

Așadar, este de așteptat în principiu ca în dimineața zilei de miercuri antrenorul român să fie prezent la sediul clubului pentru a semna contractul și pentru a fi prezentat oficial, În locul lui,