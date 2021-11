Mirel Rădoi pleacă de la echipa naţională: “Am luat decizia! Nu mi-a fost uşor”

România a câştigat cu 2-0 în faţa naţionalei din , însă nu a reuşit să încheie pe locul de baraj. “Tricolorii” au fost depăşiţi în cursa pentru locul de baraj de Macedonia de Nord, care a învins Islanda, scor 3-1.

Mirel Rădoi şi-a anunţat plecarea de la echipa naţională: “Este ultima conferinţă de presă ca selecţioner”

La finalul meciului, în conferinţa de presă, Mirel Rădoi a declarat că nu va mai continua la echipa naţională:

“Este ultima conferinţă de presă ca selecţioner. Din momentul în care nu am reuşit să închei în primele două clasate, am luat decizia. Nu mi-a fost uşor. Le-am comunicat băieţilor.

Ne-am pus amprenta în multe meciuri prin posesie, joc elaborat. Am reuşit să fim agresivi când nu am avut balonul. Dacă vom retrage jucătorii de perspectivă în propriul careu, nu cred că vom reuşi.

“Nu merg la FCSB. M-am certat cu naşul, m-am împăcat. Ce să fac?”

Decizia era luată şi dacă meciul dintre Islanda şi Macedonia de Nord se încheia 1-1. Nu merg la FCSB. M-am certat cu naşul, m-am împăcat. Ce să fac? Merg din nou? Nu se pune problema.

Nu am ce să le reproşez oamenilor din Federaţie. Cred că diferenţa de valoare dintre tineret şi seniori este vizibilă. Au fost mulţi factori care au influenţat evoluţia jucătorilor”, a spus Mirel Rădoi.

“Sunt sigur că la meciul cu Islanda, dacă am fi jucat cu spectatori, am fi câştigat”

a declarat că este dezamăgit de modul în care s-a încheiat această campanie, rezultatul de egalitate cu Islanda:

“Am avut ceva speranţe la 1-1, dar am spus că sunt şansele mici. A fost important cum ne-am prezentat în faţa unei echipe slabe. Am ratat mult, scorul putea fi mult mai mare. Din punct de vedere profesional, este un eşec această campanie.

Este un schimb de generaţii, echipa naţională este iubită în străinătate. Sunt sigur că la meciul cu Islanda, dacă am fi jucat cu spectatori, am fi câştigat. Ar fi fost un plus de motivaţie, dar nu este o scuză.

Noi încă nu primisem notificările pe bancă. Ne-am dat seama din reacţiile spectatorilor. Nu am trăit meciul cu emoţii, mai mari erau pentru Islanda. Nu cred că se punea problema învingătoarei în Liechtenstein.

“Funcţia de selecţioner este şi cea mai frumoasă. Sunt mulţi antrenori care îşi doresc acest post”

Nu credeam că puteam lua gol. Băieţii au răspuns bine, dar e clar că încă există o dezamăgire după meciul cu Islanda. Următoarea campanie de Euro 2024 sunt sigur că este una accesibilă.

Funcţia de selecţioner este şi cea mai frumoasă. Sunt mulţi antrenori care îşi doresc acest post. Auzeam spectatorii în timpul meciului care îmi sugerau schimbările. E clar că multă lume vrea să fie în locul meu.

“Îmi pare rău de Edi Iordănescu. Ştiu cum lucrează, FCSB era o candidată la titlu cu el pe bancă”

Îmi pare rău de Edi Iordănescu. Ştiu cum lucrează, FCSB era o candidată la titlu cu el pe bancă. Mă văd antrenând şi în România. Când e vorba de fotbal, mă văd oriunde”, a spus Mirel Rădoi la Pro X.

Mirel Rădoi îşi încheie mandatul de selecţioner după doi ani în care a condus echipa naţională.