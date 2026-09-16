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Din informațiile obținute de FANATIK, Rădoi este văzut de U Cluj drept o soluție de top pentru banca echipei, în eventualitatea unei rupturi de Cristiano Bergodi. Italianul e apreciat de șefi și de suporteri după un parcurs spectaculos în sezonul precedent, însă actualitatea a schimbat energiile pe Cluj Arena.

Transferurile, rezultatele europene, lipsa progresului. De ce s-a tensionat relația lui Bergodi cu U Cluj

Cu toate că nu vorbim despre o mutare iminentă, șefii Universității nu vor ca o eventuală separare de Bergodi să însemne o plecare de pe loc spre o nouă strategie. Din acest motiv, clubul folosește canalele de comunicare pe care le are la dispoziție pentru a structura un plan B.

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Cristiano Bergodi a adus-o pe U Cluj la nivelul unei adevărate finale pentru titlu cu Universitatea Craiova, în deznodământul play-off-ului din ediția precedentă de campionat. U a disputat și finala Cupei României. De atunci, mai multe evenimente au contribuit la schimbarea atmosferei atât în vestiar, cât și în birouri. Nu au contat doar înfrângerile sinonime cu ratările celor două trofee în fața Craiovei.

Bergodi a fost nemulțumit de calitatea transferurilor și de viteza cu care s-au făcut. Era convins că sezonul actual va reprezenta un upgrade valoric, la fel cum și-au închipuit și șefii. Doar că antrenorul voia ca asta să se întâmple prin intermediul achizițiilor, în timp ce conducerea și-ar fi dorit un progres organic, bazat pe îmbunătățirea nivelului de performanță al nucleului deja existent.

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Ieșirea rapidă din Europa n-a făcut decât să adâncească „depresia”, iar rezultatele din campionat n-au adus nimic bun pentru salvarea situației. Bergodi n-a știut până în finalul perioadei de transferuri dacă-i pierde sau nu pe Macalou și Lukic. Ambii și-ar fi dorit să încerce altceva, dar au încheiat mercato fără ca vreun club să aducă o ofertă pe care U Cluj s-o considere de nerefuzat.

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Kopic și-a găsit echipă, Rădoi și-a făcut loc pe lista lui U Cluj

Tensiunea de la U a defulat în gesturile lui Bergodi, potolit tot mai greu de colaboratori în izbucnirile sale. După 8 etape, Clujul e pe locul 8, cu 12 puncte. Îngrijorează numărul înfrângerilor (4). Înainte să bată Oțelul cu 3-0, în ultima etapă, ardelenii pierduseră 3 meciuri la rând. În aceste 3 jocuri au marcat de 3 ori și au primit nu mai puțin de 9 goluri, un element de statistică pe care Bergodi l-a văzut drept inacceptabil. U Cluj are meci în weekend la Voluntari, apoi Bergodi speră să remedieze problemele tactice în pauza de 3 săptămâni pe care i-o garantează jocurile echipelor naționale.

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Unghiul de oportunitate apărut după ce Zeljko Kopic a devenit istorie la Dinamo s-a închis pentru clujeni. , astfel că nu mai poate fi o pistă de luat în calcul.

„Mirel Rădoi este un antrenor modern, diferit față de ultimele două numiri ale lui U, Sabău și Bergodi. Toți cei din club îl agreează. Vom vedea cum se traduce asta. Dacă se va traduce în vreun fel… Bergodi este apreciat și susținut, nu despre dat afară este vorba. Dar Universitatea și-a pregătit mereu pașii, dovezi sunt și mișcările pe care le-a făcut pe piața transferurilor. Lotul a fost gândit dinainte, pe parcurs doar au completat în funcție de lipsurile pe care le-au identificat”, a explicat o sursă apropiată de conducerea lui U Cluj pentru FANATIK.

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Rădoi vrea tot în străinătate

Mirel Rădoi le-a pregătit în ultimii 2 ani pe Universitatea Craiova, FCSB și Gaziantep. Ultimul mandat de pe Oblemenco, lung de aproape 10 luni, i-a adus și cel mai mare număr de întâlniri consecutive pe banca unei singure echipe în toată cariera – 44. La FCSB a stat doar 5 meciuri, iar

Rădoi a pus bazele echipei de titlu a Universității Craiova și i-a calificat pe alb-albaștri în grupele Conference League. Din informațiile obținute de FANATIK, prioritar pentru Rădoi este să continue în străinătate. În afară lui Gaziantep, le-a mai pregătit în afara granițelor României pe Al Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh și Al Jazira (ambele din Emiratele Arabe Unite). Discuțiile externe pe care le are sunt tot în aceeași zonă.

Numele lui Rădoi . „L-am sunat, dar nu mi-a răspuns!”, a dezvăluit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. Patronul roș-albaștrilor pare, totuși, să fi renunțat pentru moment la ideea de a-l numi. Variantele Edi Iordănescu, Marius Șumudică sau Adrian Mutu au câștigat teren în ultimele zile.