Mirel Rădoi, prima declarație în calitate de noul antrenor al lui FCSB! Ce a spus după ce a plecat de la reședința lui Gigi Becali

Gigi Becali și-a găsit antrenor după demisia lui Elias Charalambous. Omul de afaceri a ajuns la un acord cu Mirel Rădoi. Tehnicianul, care ultima dată a pregătit-o pe Universitatea Craiova, a fost în vizită la Palatul din Pipera și a oferit câteva declarații despre discuția avută cu nașul său, la plecarea de la reședință.

Mirel Rădoi este alesul lui Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB

Mirel Rădoi a acceptat să vină la FCSB cel puțin până la finalul acestui sezon. Campioana României va juca în play-off, iar ultimul obiectiv rămas pentru această stagiune este calificarea în preliminariile cupelor europene prin intermediul barajului de Conference League.

care și-a dat demisia după înfrângerea suferită de FCSB în meciul cu Universitatea Cluj. Omul de afaceri l-a dorit pe Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal, iar fostul selecționer al echipei naționale a acceptat propunerea.

Mirel Rădoi s-a întâlnit cu Gigi Becali. Prima reacție a antrenorului

Luni, în jurul orei prânzului, la scurt timp antrenorul a făcut o scurtă vizită la Palatul din Pipera pentru a discuta detaliile înțelegerii cu nașul său. La plecare, a oferit o scurtă declarație pentru presă, în care a dat de înțeles că lucrurile sunt destul de clare.

„Mai civilizat, ca să nu pară că sunt arogant, din mașină o să vă vorbească nașul și mâine ne vedem și puteți să mă întrebați orice. Totul este în regulă. La mine, cuvântul este ca și cum aș fi semnat. Zi bună, la revedere!”, a fost prima reacție a lui Mirel Rădoi după discuția cu Gigi Becali.

Gigi Becali, încredere totală în Mirel Rădoi

Gigi Becali a explicat pe larg la FANATIK SUPERLIGA cum l-a convins pe Mirel Rădoi să vină la FCSB. Campioana României are parte de un sezon de coșmar, iar obiectivul antrenorului este să califice echipa omului de afaceri în cupele europene. În vară, cei doi se vor pune la masă și vor discuta dacă vor prelungi sau nu contractul.

„Și cred că o să rezolve. Echipa are valoare. El o scoate, de scos. Singurul lucru depinde cu cine jucăm meciul de baraj. Dacă o să jucăm cu Craiova, meciul de baraj va fi greu de scos”, a spus Becali la FANATIK SUPERLIGA.