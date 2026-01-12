Sport

Mirel Rădoi, prima reacție despre revenirea în antrenorat! Nici Gigi Becali nu a reușit să-l facă să vorbească până acum

Mirel Rădoi a vorbit pentru prima dată după ce a ales să plece de la Universitatea Craiova în toamnă, iar tehnicianul s-a adresat speculațiilor care anunță un interes din Arabia Saudită pentru el.
Mihai Alecu
12.01.2026 | 18:15
Ce spune Rădoi despre oferta din Arabia Saudită
Mirel Rădoi este liber de contract după ce a plecat de la Universitatea Craiova și rămâne un nume interesant pentru multe echipe, iar presa din Arabia Saudită a scris că acesta s-ar afla pe lista celor de la Al-Najma.

Mirel Rădoi, în Arabia Saudită? Ce spune fostul antrenor de la Universitatea Craiova

Fără un dialog direct cu presa în ultimele luni, antrenorul spune că nu este nimic concret în acest moment cu privire la un interes din Arabia Saudită. Rădoi a recunoscut și că nu știe dacă va reveni pe banca tehnică în viitorul apropiat.

„Nu mă interesează. Nu știu ce a apărut, nu știu ce informații au ei. Dacă aș sta după fiecare știre apărută să spun dacă este adevărat sau nu… Nu prea îmi doresc să discut despre viitorul meu. M-am mai trezit cu știri făcute după un simplu telefon, așa că nu aș dori să comentez prea multe. (n.r. dacă revine acum sau în perioada de vară) Chiar nu știu să vă spun acum”, a spus Mirel Rădoi pentru Digisport.

De ce nu-i răspunde Mirel Rădoi lui Gigi Becali la telefon

Mirel Rădoi. finul lui Gigi Becali, nu-i răspunde acestuia la telefon, lucru dezvăluit chiar de către patronul FCSB. Acesta l-a sunat pentru a-l întreba lucruri despre echipă, însă tehnicianul a evitat să vorbească cu el tocmai din acest motiv, pentru că nu vrea să mai discute despre fotbal.

”Mirel Rădoi nu vrea să vorbească. S-a întâlnit MM cu el și i-a zis ‘Nu-i răspund pentru că o să vrea să mă întrebe despre fotbal și nu-i zic’. Eu voiam să-l întreb despre formula cu trei fundași. Trebuie să-mi spună el mie. I-am întrebat și pe Pintilii și pe Charalambous despre asta.

Mi-au spus cum am juca noi în 3, dar eu vreau să-l întreb pe Rădoi dacă pot să joc cu mai mulți jucători de atac. 3-4-3 mi-ar plăcea să joc și aș vrea ca Radunovic să fie unul dintre cei trei, iar cei din bandă să fie de atac”, a spus Gigi Becali.

Ce s-a întâmplat cu Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Dezvăluirile lui Pavel Badea

Pavel Badea, oficialul Universității Craiova, a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă și a dezvăluit care a fost problema mare a sa ce în final a dus la despărțire.

„Mirel a avut o perioadă grea, în care s-a implicat foarte mult din punct de vedere afectiv. Acest lucru l-a adus într-o situație care nu mai putea fi gestionată. Renunțarea lui a fost și bună, dar și rea. Blocajele la o echipă se rezolvă făcând anumite schimbări, iar cele mai ușoare sunt cele de antrenor. Este mai greu să schimbi jucătorii.

Să schimbi o persoană este mai simplu, însă nu a fost intenția noastră să-l schimbăm pe Rădoi. Eram mulțumiți de munca pe care o făcea Mirel Rădoi, însă presiunea și-a pus amprenta asupra lui. Nu sunt mulți antrenori care pot spune că au plecat că așa au vrut ei, însă Mirel este unul dintre ei”, a spus Pavel Badea.

