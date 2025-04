Mirel Rădoi a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Alibec la Universitatea Craiova și a izbucnit: „Pierdem timpul”

Mirel Rădoi a dezmințit informațiile apărute în presă, conform cărora Denis Alibec ar fi bătut palma cu Universitatea Craiova. Antrenorul oltenilor în timpul campionatului și a dezvăluit care sunt, de fapt, obiectivele lui.

Cum a răspuns Mirel Rădoi la întrebarea „Alibec la Craiova?”: „Cât se face cu mașina de la Constanța?”

Denis Alibec (34 de ani) are contract cu Farul Constanța până la finalul acestui sezon. Viitorul internaționalului român este incert, Atacantul este liber să semneze cu oricine din postura de jucător liber, dar prioritate are echipa lui Gică Hagi. În presă au apărut zvonuri cum că Alibec s-ar fi înțeles deja cu Universitatea Craiova, ceea ce l-a deranjat pe antrenorul Mirel Rădoi.

„(n.r. – cât de aproape e Alibec) Cât se face cu mașina de la Constanța la Craiova? Chiar nu știu nimic. Am văzut nenumărate lucruri în privința asta. Eu, personal nu am discutat absolut nimic. Acționarii nu știu nimic. Dacă e ceva, e posibil să fie fără știrea mea.

Dacă nu știu nimic, nici nu aș vrea să comentez. Discut despre salariile unui jucător despre care eu nu am nicio informație? Doar discutăm ipotetic și pierdem timpul. Pare ridicol! Nu discutăm acum despre transferuri.

Noi am vorbit că în anumite luni terenurile sunt foarte grele. Cât timp sunt în vestiar cu mine, jucătorii vor fi antrenați 200%. Sunt copiii mei, în casa mea. Dacă aș avea vreo nemulțumire, i-aș chema la mine în birou”, a declarat Mirel Rădoi, în cadrul unei conferințe de presă.

„Acum e prima oară când aud”

Ieșit din cupă și cu șanse mici la campionat, Mirel Rădoi vrea să termine cât mai sus în clasament. Cu patru etape rămase până la finalul play-off-ului, oltenii sunt pe 2, la șase lungimi de liderul FCSB. Pentru U Craiova urmează meciul cu Rapid, vineri, 2 mai, de la ora 20:30.

„Eu de sezonul ăsta nu am declarat nimic. Am declarat că vreau să terminăm mai sus decât am preluat echipa. Acum e prima oară când aud, că plec dacă nu iau titlul anul ăsta.

Pregătim datele de cantonament, nimic altceva. Sunt jucători care sunt sub contract cu noi, nu s-a discutat despre transferuri”, a adăugat antrenorul Universității Craiova.

De asemenea, Denis Alibec, atacantul celor de la Farul, a reacționat vehement pe rețelele de socializare. „Este inuman să inventați asemenea minciuni”, a scris Alibec, pe Instagram.