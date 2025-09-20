Universitatea Craiova se pregătește de o nouă etapă în SuperLiga României și țintește să-și păstreze distanța față de urmăritoare și la finele acestei runde. După „episodul“ cu Mirel Rădoi de la finalul meciului cu Farul, când nu s-a putut prezenta la flash-interviu și conferința de presă, suporterii Universității și-au pus mai multe semne de întrebare legate de starea sa de sănătate. Acum, la câteva zile distanță, Mirel a lămurit totul.

Mirel Rădoi, despre starea sa de sănătate după „episodul“ de la meciul cu Farul

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului dintre Oțelul Galați și Universitatea Craiova, din etapa a 10-a din SuperLiga, Mirel Rădoi a oferit câteva cuvinte lămuritoare despre tot ceea ce s-a întâmplat la finalul ultimului joc, cu Farul, .

„Sunt bine cu sănătatea, nu am fost în stare să particip la flash-interviu și la conferința de presă. Sunt lucruri normale și le mulțumesc tuturor pentru griji. Nu prea am citit toate vehiculațiile, dar pot să asigur că nu a fost vorba de vreo problemă de sănătate din cauza vreunui jucător. Dacă se mai întâmplă și în alte dăți un astfel de episod, înseamnă că e presiunea prea mare“, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi a transmis un mesaj după decesul lui Florin Marin

Legat de partida de sâmbătă, tehnicianul Universității Craiova a descris, pe scurt, echipa Oțelului și a punctat motivul pentru care meciul va fi mai greu decât cel cu Farul Constanța. Nu în ultimul rând, Mirel a ținut să transmită condoleanțe familiei lui .

„Nu va fi deloc ușor, pentru că toți își doresc să câștige împotriva liderului. Cunoaștem Oțelul, o echipă schimbată în bine, cu antrenor excelent, pe care îl cunosc de la licența pro. Analizează adversarul până la detaliu. Ne așteaptă și prin prisma publicului un meci mult mai dificil decât cel de acasă, cu Farul. Nu contează că jucăm în deschiderea sau închiderea etapei, contează să aduni puncte și să păstrezi distanța față de adversare. Putem face față celor 21 de meciuri până la finalul anului. Vor fi probleme mai mari decât până acum, pentru că vremea se va schimba, drumurile vor fi mai lungi. De exemplu, de la hotel la stadion vom face mai mult pe drum, dar suntem pregătiți pentru tot ce va urma.

Din păcate s-a stins Florin Marin. Dumnezeu să-l odihnească! Am aflat de la ginerele lui și este important pentru fotbalul românesc și pentru Universitatea Craiova. Sper ca cei care au lucrat cu el să fi învățat din munca lui. Sfaturile pe care le-a oferit tinerilor sunt extrem de prețioase, pentru că noi, cei din ziua de azi, putem afla detalii doar cu un click pe internet, doar că anumite detalii care fac diferența nu le putem afla prea ușor“, a spus Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, sfaturi prețioase de la Pompiliu Popescu, doctorul echipei naționale

FANATIK a stat de vorbă cu Pompiliu Popescu, fostul doctor al echipei naționale. Medicul l-a sfătuit pe Mirel Rădoi să își facă toate analizele și să fie sigur că mai poate sta pe bancă.

„Trebuie să își facă toate investigațiile ca să fie sigur din punctul meu de vedere. Nu e de joacă. La inimă, electrocardiogramă. Dacă e nevoie, să ia și un repaus. Dacă e nevoie, să treacă pe medicație. Mai sunt care iau. Așa sunt antrenorii care se consumă. Să se consulte și cu doctorul echipei și să facă un tratament, sigur că da, ca să se protejeze. Tratamentele se fac și preventiv, nu trebuie să fie ceva grav. Fără tratament nu se poate! Nu e singurul antrenor, a fost și Neagoe și așa mai departe. Sunt mulți care se consumă în exces în timpul meciurilor. Ăsta este sfatul meu. Antrenorii trebuie să se protejeze”, a mai spus în exclusivitate pentru FANATIK, fostul doctor al echipei naționale a României.