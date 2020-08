Mirel Rădoi, primele declarații înainte de debutul pe banca naționalei: “Keșeru ori mă înjura pe mine, ori pe antrenorul lui! L-aș pune pe Deac să bată penalty!”. Video

România începe campania din Liga Națiunilor împotriva Irlandei de Nord și Austriei. Vor fi primele meciuri ale lui Mirel Rădoi pe banca naționalei României, la 9 luni de când a fost numit la cârma primei reprezentative.

Noul selecționer a dat primele declarații după selecția inedită pe care a făcut-o pentru cele două confruntări din Liga Națiunilor. Peste o lună, România joacă meciul decisiv pentru Euro 2021 cu Islanda, la Reykjavik:

“Transferul lui Răzvan Marin este foarte bun pentru echipa națională și pentru noi. Cristi Manea a fost la noi, s-a antrenat cu noi, dar i-am spus că nu avem cum să îl convocăm dacă nu are echipă. El trebuie să aibă o echipă și să joace. Mai puțin contează criteriul financiar.

Mirel Rădoi, primele declarații înainte de debutul pe banca naționalei: “Dennis Man nu neapărat nu este pregătit. Este un jucător devotat, care s-a sacrificat echipei naționale de tineret”

Situația lui Silviu Lung Jr., îi mulțumesc că a fost sincer. A spus că dacă va veni la echipa națională vine fără să fie antrenat de 5 săptămâni. Nici la echipa de club nu este clară situația. Noi i-am transmis că nu se pune problema să nu fie convocat.

Dennis Man nu neapărat nu este pregătit. Este un jucător devotat, care s-a sacrificat echipei naționale de tineret. Pentru primul meci luăm în calcul un meci în care extremele să nu intre.

“Cea mai bună echipă este Austria din această grupă de Liga Națiunilor”

Atunci, Dennis Man nu ar fi evoluat la noi și ar fi avut și naționala U-21 de pierdut. Asta nu înseamnă că nu are valoare la naționala de seniori. Sunt sigur că va avea evoluții bune cu Mutu.

Cea mai bună echipă este Austria din această grupă de Liga Națiunilor. Vorbind de echipa națională, este clar că așteptările sunt mult mai mari la noi. Aici vin cei mai buni jucători ai țării.

“Îmi plac jucătorii de atac, jucătorii de creație și de asta am chemat atât de mulți jucători cu creativitate”

Nu văd un post deficitar la națională, dar asta pentru că sunt jucători care mi-aș dori să joace mai mult cum sunt fundașii laterali. Am avut probleme la postul de fundaș dreapta. Am apelat la Burcă, a jucat bine fundaș dreapta. Hanca joacă la club mijlocaș dreapta, poate să joace și la națională fundaș dreapta.

Am încercat să îmi arăt filozofia la orice echipă la care am fost. Îmi plac jucătorii de atac, jucătorii de creație și de asta am chemat atât de mulți jucători cu creativitate. Sunt foarte mulți jucători tehnici români foarte buni. Ar fi fost o problemă să nu integrăm.

Nu vreau să văd jucători timorați ci jucători cu personalitate. După ce fluieră arbitrul startul de meci, vreau ca fiecare să fie motivat. Împreună cu Adi Mutu ne-am gândit cum să facem ambele echipe echilibrate.

“Keșeru probabil că ori pe mine ori pe antrenorul lui i-a înjurat, glumind puțin”

Spre deosebire de un antrenor de club, chiar avem timp să pregătim un meci. Nu am văzut o mare schimbare după pandemie, nivelul a fost foarte bun. Cred că se lucrează foarte bine în România și nu ne putem plânge.

Cred că CFR Cluj și FCSB pot ajunge în grupele din Europa League. Mi-aș dori și ca Botoșani să fie acolo. Evoluează foarte bine cu Marius Croitoru și se vor bate.

Keșeru probabil că ori pe mine ori pe antrenorul lui i-a înjurat, glumind puțin. Aș avea curaj să îl pun pe Deac să bată penalty. Am avut acest episod cu Nicușor Stanciu la FCSB în urmă cu câțiva ani”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.