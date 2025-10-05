Mirel Rădoi, primire călduroasă înainte de FCSB – Universitatea Craiova! Cum a reacționat Mihai Stoica

Mirel Rădoi a fost liderul generației „UEFAntastice” a roş-albaştrilor, care în urmă cu aproape două decenii au fost la câteva minute de calificarea istorică în finala Cupei UEFA.

Mirel Rădoi, primire călduroasă înainte de FCSB – Universitatea Craiova!

În 2025, Mirel Rădoi s-a întors la Bucureşti ca adversar al FCSB, ca antrenor al liderului Universitatea Craiova. Iar tehnicianul oltenilor nu a fost uitat nici de fani, dar nici de oficialii clubului roş-albastru.

La ieşirea de la vestiare, Mirel Rădoi a fost îmbrăţişat de Mihai Stoica, managerul general al FCSB, care activa în club şi în urmă cu două decenii la sezonul uluitor făcut de roş-albaştrii şi de Rapid.

Ovaţionat şi de galeria gazdelor!

Fostul căpitan de la FCSB s-a întreţinut minute bune cu Mihai Stoica, dar şi cu ceilalţi membri din staff-ul campioanei României. . Chiar dacă este antrenorul Universităţii Craiova, galeria gazdelor i-a scandat numele.

Asta s-a întâmplat şi la meciul din penultima etapă a anului trecut. Mirel Rădoi a venit tot din postură de adversar pe Arena Naţională şi a fost ovaţionat de cei 50.000 de oameni prezenţi la acel meci.

în SuperLiga după victoria Rapidului în faţa celor de la Farul. Oltenii traversează o perioadă mai slabă, cu o singură victorie în ultimele cinci meciuri oficiale.

