Mirel Rădoi, primit ca o legendă în vestiarul FCSB! Dezvăluirile făcute de Mihai Stoica: „Și străinii știau cine e!”

Chiar dacă au avut performanțe notabile împreună, jucătorii și foștii antrenori ai lui FCSB păreau să nu mai aibă motivație în această formulă, tocmai de aceea Elias Charalambous și Mihai Pintilii au decis din proprie inițiativă să plece, spre binele echipei, cu scopul de a crea un șoc în vestiar. Mihai Stoica dezvăluie că venirea lui Mirel Rădoi pare să fi readus pofta de joc fotbaliștilor roș-albaștri.

Cum a revitalizat Mirel Rădoi vestiarul lui FCSB

Campioana ultimelor două sezoane de SuperLiga României a surprins pe toată lumea prin performanța negativă din acest sezon. FCSB nu a reușit să prindă nici măcar play-off-ul, iar Mirel Rădoi a revenit la echipa patronată de Gigi Becali pentru a da o mână de ajutor.

Chiar dacă se vorbește că fostul selecționer nu va sta decât până în vară, acest detaliu nu îi face pe jucători să fie mai puțin entuziasmați de venirea sa pe banca tehnică. Mihai Stoica a dezvăluit că tot vestiarul știe ce înseamnă Mirel Rădoi pentru club, până și străinii. Totodată, el a explicat că implicarea jucătorilor în antrenamente este schimbată în bine în ultimele zile.

„Jucătorii au reacționat exact cum ne așteptam. Nu e vorba de schimbarea antrenorilor, nu e doar Mirel nou, e și un staff nou. E vorba de simpla lui prezență, este o persoană remarcantă în istoria acestei echipe. Personalitatea i-o știm, CV-ul îl știm. Mie mi-a fost ciudat să-l prezint în vestiar, știau și străinii cine a fost și cine este. Crețu și Chiricheș sigur l-au prins jucând (n.r. râde).

Pentru ei Rădoi este fostul selecționer al naționalei U21, care a jucat semifinală la Campionatul European, care a spulberat Anglia. Și dacă luăm numele care alcătuiau echipa Angliei, învățăm fotbal. A fost și selecționerul echipei naționale. Vorbim deja de două repere mari din cariera lui Mirel. La U21 au fost foarte mulți selecționeri, dar performanța pe care a reușit-o Mirel reprezintă ceva deosebit”, a spus Mihai Stoica, conform

Mirel Rădoi a crescut în ochii fanilor lui FCSB

Mirel Rădoi este o personalitate extrem de iubită de suporterii lui FCSB, însă Nimeni nu se aștepta ca pentru a o salva dintr-un moment critic, iar decizia de a accepta cererea de ajutor a lui Gigi Becali a atras un val de recunoștință.

„În planul imaginii, Mirel are de câștigat. Avea oricum simpatia și aprecierea suporterilor noștri, dar acum asta a crescut exponențial. Eu știu bine vestiarul și nu cred că există un fotbalist să nu-l respecte foarte mult. Nu văd vreodată ca vreun jucător să nu vrea să-l impresioneze pe Mirel la antrenamente sau să nu respecte ce spune el. Avem jucători disciplinați. Avem jucători care în timpul meciului s-au manifestat într-un fel, dar e altceva.

Colaborarea nu va avea fisuri. Cunosc meseria și știu ce trebuie să fac. La momentul ăsta, clubul pe care îl conduc este solvabil din toate punctele de vedere. Am un patron care niciodată n-a spus nu când a fost vorba de investiții, iar Mirel s-ar putea să aibă niște solicitări în direcția asta”, a mai declarat Mihai Stoica.