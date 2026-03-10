Mirel Rădoi, primit ca un erou de Peluza Nord! Spectacol total la primul antrenament la revenirea la FCSB. Video

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi este noul antrenor al campioanei României, FCSB! Fostul selecționer al naționalei a fost întâmpinat de Peluza Nord în baza de pregătire din Berceni. Gigi Mustață i-a pus un fular la gât, iar tehnicianul a spus câteva cuvinte suporterilor care au aprins torțe și fumigene.

Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB. Cum a fost primit de Peluza Nord

, cel puțin până în vară, pentru a redresa situația echipei și pentru a-i duce pe roș-albaștri din nou în preliminariile cupelor europene. Sâmbătă va debuta în meciul cu Metaloglobus.

Peluza Nord i-a făcut o surpriză de proporții lui Mirel Rădoi. Suporterii au venit dis-de-dimineață în baza din Berceni pentru a-l întâmpina pe noul antrenor al echipei lui Gigi Becali. Aceștia i-au scandat numele în parcare, iar tehnicianul a ieșit pentru a-i saluta.

Ce a declarat Mirel Rădoi în fața suporterilor. Antrenorul de la FCSB a fost primit ca un erou de Peluza Nord

„Mirel Rădoi, tu ești unul dintre noi!”, au scandat ultrașii de la FCSB. În cele din urmă, antrenorul s-a prezentat în fața lor, moment în care Gigi Mustață, liderul galeriei, i-a pus la gât un fular și i-a făcut cadou un hanorac cu însemnele clubului. Ulterior, liderii facțiunilor au mers să discute cu tehnicianul.

„Vă mulțumesc de primire! Cel mai important este să fiți alături de echipă, nu de mine. Chiar dacă ne place sau nu, trebuie să fim împreună, drumul nostru este comun. Indiferent de ce se întâmplă, grupul trebuie să rămână. Ceea ce voi faceți aici, noi vom face pe teren”, a declarat Mirel Rădoi în fața suporterilor veniți să-l întâmpine.

. Fostul selecționer al echipei naționale a revenit la formația lui Gigi Becali pentru a salva finalul sezonului. Campioana României a ratat calificarea în play-off, iar singura șansă de a mai prinde cupele europene este prin intermediul barajului pentru Conference League.