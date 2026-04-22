Mirel Rădoi, primit cu brațele deschise de turci după ce i-a supărat pe fanii de la FCSB: „Carismă are!”

în carieră, iar acesta a trecut din SuperLiga , într-o tentivă de a se apropia de campionatele mar ale Europei. Românul și-a atras critici din partea fanilor formației bucureștene, însă turcii l-au primit cu brațele deschise pe acesta.

Cum au reacționat suporterii turci după venirea lui Mirel Rădoi la Gaziantep

Reacțiile din partea suporterilor turci sunt pozitive, iar aceștia vor să-l vadă la treabă pe Mirel Rădoi, mai ales că echipa nu este într-o formă foarte bună și nu a convins în prestațiile din acest sezon. Românul are o experiență pe care fanii lui Gaziantep au remarcat-o și pe care speră să o folosească pentru a îmbunătăți rezultatele din viitor.

„Bine ai venit la Gaziantep, Rădoi. Sperăm ca timpul tău aici să fie unul plin cu succes și amintiri frumoase. Fanii merită asta pentru că au fost alături de echipă mereu, indiferent de rezultate. Îți dorim mult succes”, a scris un suporter pe rețelele sociale, la postarea în care era anunțată colaborarea cu antrenorul român.

„Rămâne de văzut dacă e alegerea bună. Cert e că era nevoie de o schimbare și de un aer nou, de idei noi, iar Rădoi pare că poate să aducă asta la echipă. Are o experiență interesantă, a fost inclusiv selecționer al naționalei României și vine de la o echipă importantă, FCSB”, a mai scris un alt fan turc. Cea mai interesantă reacție a fost însă cu privire la atitudinea lui Rădoi: „Carismă are, să vedem dacă aduce și rezultate!”.

Ce a spus Mirel Rădoi la prezentarea oficială de la Gaziantep

Demisia fostului antrenor de la Gaziantep, Burak Yilmaz, a dus în cele din urmă la venirea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, mai repede decât se preconiza. Inițial românul trebuia să ajungă în Super Lig în vară, dar plecarea tehnicianului turc a schimbat lucrurile.

„Dacă Burak Yılmaz nu ar fi demisionat, nu aș fi aici acum. Îi mulțumesc. Am venit aici pentru că am încredere în proiect. Staff-ul meu a crezut de asemenea în proiect, iar asta mi-a permis să vin aici. Am mai fost în Turcia și ca jucător, dar și ca antrenor. Fotbalul din România este similar celui din Turcia. Mentalitatea e aceeași. Am avut, de asemenea, oferte din Arabia Saudită, dar am ales Gaziantep”, a declarat Mirel Rădoi.