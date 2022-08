Mirel Rădoi, probleme înainte de Universitatea Craiova – FC Botoșani: „O să fie schimbări, am consumat multă energie în Israel”.

Mirel Rădoi a mărturisit că jucătorii „alb-albaștrilor” nu au un moral foarte bun înaintea confruntării cu FC Botoșani din Superligă. Oltenii , la loviturile de departajare.

Mirel Rădoi, înaintea de Universitatea Craiova – FC Botoșani: „Venim după un meci disputat în care putea să fie un scenariu de vis”

Partida Universitatea Craiova – FC Botoșani este programată luni, de la ora 21:00, pe stadionul Municipal din Drobeta Turnu-Severin. Mirel Rădoi speră ca elevii săi să își revină din punct de vedere fizic și mental pentru confruntarea cu trupa lui Mihai Teja, după înfrângerea din play-off-ul Conference League.

ADVERTISEMENT

„Venim după un meci destul de disputat în care putea să fie un scenariu de vis, dar din păcate, s-a încheiat cu un scenariu de groază. Cum am spus înainte, eu aș fi vrut să se termine în 90 de minute, indiferent de deznodământul calificării”, a spus Mirel Rădoi.

„Din păcate nu a fost așa, am jucat în prelungiri, am consumat foarte multă energie, după a fost un consum foarte mare și mental la loviturile de departajare. Am fi vrut să se termine mai devreme, dar din păcate nu s-a putut și rămân urme. Sper ca băieții să fie pregătiți mâine seară, pentru întâlnirea cu Botoșani„ a mai spus antrenorul „Științei”.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, semnal de alarmă: “FC Botoșani pune presiune pe adversar indiferent dacă este o partidă acasă sau în deplasare”

Tehnicianul Universității Craiova se așteaptă la o partidă dificilă împotriva celor de la FC Botoșani, care s-a impus cu CFR Cluj, scor 1-0, în etapa a 5-a din Superliga. Acesta a precizat că moldovenii au jucătorii cu experiență în lot, care pot să abordeze mai multe sisteme de joc într-un meci.

„Ne va aștepta un adversar destul de echilibrat și valoros. A arătat asta cu campiona CFR Cluj și Farul, iar din punctul acesta de vedere va trebui să ne așteptăm la un meci destul de dificil și echilibrat. Este o echipă schimbată mult în bine, iar asta îi se datorează lui Mihai Teja”, a mărturisit fostul selecționer.

ADVERTISEMENT

„Este o echipă destul de echilibrată, care are momentele ei foarte bune de joc și pune presiune pe adversar indiferent dacă este o partidă acasă sau în deplasare. Este foarte agresivă, a schimbat sistemul de câteva ori. În partida cu CFR a început cu un 4-3-3, a terminat în 5-4-1 și a avut câteva momente în care au jucat în 4-2-3-1. Se vede că jucătorii lor au experiență și pot să abordeze mai multe sisteme de joc în decursul unei partide”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi: „Până mâine seară trebuie să încercăm să rezolvăm problemele mentale”

Antrenorul Universității Craiova anunță schimbări în echipa de start a formației din Bănie pentru partida cu FC Botoșani. a recunoscut că jucătorii „juveților” sunt afectați, după înfrângerea din Israel cu Hapoel Beer Sheva.

ADVERTISEMENT

„Avem ceva probleme și o să fie schimbări în primul 11. Până mâine seară trebuie să încercăm să rezolvăm problemele mentale, pentru că oricât am vrea să spunem că suntem pregătiți este clar că rămân câteva urme de la ultima partidă cu Beer Sheva”, a mărturisit Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul oltenilor speră ca elevii săi să nu întâmpine probleme cu Mihai Roman II, fostul jucător al „Științei”. Atacantul moldovenilor a semnat cu FC Botoșani în iarna anului 2022, după despărțirea de formația din Bănie.

„Este un jucător de valoare și având toate detaliile despre fiecare jucător poate aduna foarte ușor informațiile, care pot fi utile nu doar pentru echipă, ci și pentru staff-ul tehnic. Sperăm că și noi îl cunoaștem destul de bine pe el și să îl anihilăm dacă i-a trecut acea accidentare”, a încheiat Mirel Rădoi.