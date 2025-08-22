Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mirel Rădoi, program spartan la Universitatea Craiova! Schimbă toată echipa pentru meciul cu Petrolul. Exclusiv

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce program vor avea jucătorii de la Universitatea Craiova după victoria cu Istanbul Bașakșehir.
FANATIK
22.08.2025 | 14:17
Mirel Radoi program spartan la Universitatea Craiova Schimba toata echipa pentru meciul cu Petrolul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mirel Rădoi a impus un program dur jucătorilor de la Universitatea Craiova după victoria cu Istanbul Bașakșehir. FOTO: colaj Fanatik

Universitatea Craiova are un start excelent de sezon, atât pe plan intern, cât și în cupele europene. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi este lider în Superligă, iar joi seară a făcut un pas mare spre grupa de UEFA Conference League, după succesul obținut pe terenul celor de la Istanbul Bașakșehir, 2-1. Horia Ivanovici a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA programul pe care îl vor avea jucătorii după meciul din Turcia.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, program incredibil la Universitatea Craiova. Ce urmează după victoria de la Istanbul

Jucătorii de la Universitatea Craiova nu vor beneficia de o zi de odihnă după victoria importantă obținută joi seară contra lui Istanbul Bașakșehir. Fotbaliștii vor începe pregătirile pentru meciul cu Petrolul Ploiești din Superligă, care va avea loc duminică, de la ora 18:30, pe „Ion Oblemenco”, însă primul 11 ar putea fi schimbat complet față de partida din Turcia.

„Nu îi lasă Rădoi pe jucători să respire. E un program de Legiune Străină, îi ține în vână maximă. Aterizează în jur de 13:30 (n.r. vineri), pleacă direct în cantonament la Craiova și diseară au antrenament. Fără odihnă, fără nimic. Pot să vă mai dau o informație în premieră, marca FANATIK, cu Petrolul e posibil să vedem mai mult de un jucător din echipa de aseară. E posibil să nu fie niciun jucător de aseară de la Istanbul”, a dezvăluit Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a analizat victoria Craiovei de la Istanbul

Marius Șumudică o cunoaște foarte bine pe Istanbul Bașakșehir, formație pe care a înfruntat-o de mai multe ori în campionatul Turciei, însă fostul antrenor al Rapidului a fost surprins de evoluția ștearsă a echipei din meciul cu Universitatea Craiova. „Nu pot să îmi explic lentoarea. Îi cunosc pe majoritatea dintre jucători, mi-au fost adversari.

Îl știu și pe antrenor, pentru mine e o surpriză neplăcută”, a declarat Marius Șumudică în exclusivitate pentru FANATIK. Tehnicianul a analizat și jocul echipei lui Mirel Rădoi: „Nu vreau să pun în umbră ceea ce a arătat Craiova. Din punct de vedere tactic, interpretează senzațional acest sistem, translație foarte bună, sunt foarte compacți, plus că au soluții imediat pe atac.

ADVERTISEMENT
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise...
Digi24.ro
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din cauza „Dragonului Albastru”, o moluscă venin

De aceea și marchează foarte multe goluri, pentru că au doi atacanți, care sunt număr 9, clasici. Au trei fundaşi centrali care fac foarte bine translaţia. Mora este unul dintre cei mai buni jucători de bandă din România. La golul de 1-2 a fost o greșeală mare de portar, de interpretare, iese pe centrare, lasă colțul scurt liber”.

ADVERTISEMENT
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digisport.ro
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”

PROGRAMUL SPARTAN al lui Mirel Rădoi după Bașakșehir - U Craiova 1-2

„Il Luce” n-a văzut Aberdeen – FCSB: „N-am Voyo! Acum am auzit prima...
Fanatik
„Il Luce” n-a văzut Aberdeen – FCSB: „N-am Voyo! Acum am auzit prima dată şi m-am trezit cu ei. E inadmisibil”
Gigi Becali, sigur de calificare după Aberdeen – FCSB 2-2: “E diferenţă de...
Fanatik
Gigi Becali, sigur de calificare după Aberdeen – FCSB 2-2: “E diferenţă de valoare!” Laude la adresa lui Bîrligea: “Cu el nu ne poate bate nimeni!”
Cristi Balaj, umilit după Hacken – CFR Cluj 7-2: „Cea mai urâtă seară...
Fanatik
Cristi Balaj, umilit după Hacken – CFR Cluj 7-2: „Cea mai urâtă seară din fotbal! Jenă, ruşine, frustrare”. Ce spune de demisia lui Dan Petrescu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după...
iamsport.ro
Uluitor! Căpitanul lui Hacken a râs în ultimul hal de Dan Petrescu după ce și-a dat demisia: 'Ha ha ha!' Declarații șocante
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!