Mirel Rădoi, program spartan la Universitatea Craiova! Schimbă toată echipa pentru meciul cu Petrolul. Exclusiv

Universitatea Craiova are un start excelent de sezon, atât pe plan intern, cât și în cupele europene. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi este lider în Superligă, iar joi seară a făcut un pas mare spre grupa de UEFA Conference League, după . Horia Ivanovici a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA programul pe care îl vor avea jucătorii după meciul din Turcia.

Mirel Rădoi, program incredibil la Universitatea Craiova. Ce urmează după victoria de la Istanbul

Jucătorii de la Universitatea Craiova nu vor beneficia de o zi de odihnă după victoria importantă obținută joi seară contra lui Istanbul Bașakșehir. Fotbaliștii vor începe pregătirile pentru meciul cu Petrolul Ploiești din Superligă, care va avea loc duminică, de la ora 18:30, pe „Ion Oblemenco”, însă primul 11 ar putea fi schimbat complet față de partida din Turcia.

„Nu îi lasă Rădoi pe jucători să respire. E un program de Legiune Străină, îi ține în vână maximă. Aterizează în jur de 13:30 (n.r. vineri), pleacă direct în cantonament la Craiova și diseară au antrenament. Fără odihnă, fără nimic. Pot să vă mai dau o informație în premieră, marca FANATIK, cu Petrolul e posibil să vedem mai mult de un jucător din echipa de aseară. E posibil să nu fie niciun jucător de aseară de la Istanbul”, a dezvăluit Horia Ivanovici la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a analizat victoria Craiovei de la Istanbul

, formație pe care a înfruntat-o de mai multe ori în campionatul Turciei, însă fostul antrenor al Rapidului a fost surprins de evoluția ștearsă a echipei din meciul cu Universitatea Craiova. „Nu pot să îmi explic lentoarea. Îi cunosc pe majoritatea dintre jucători, mi-au fost adversari.

Îl știu și pe antrenor, pentru mine e o surpriză neplăcută”, a declarat Marius Șumudică în exclusivitate pentru FANATIK. Tehnicianul a analizat și jocul echipei lui Mirel Rădoi: „Nu vreau să pun în umbră ceea ce a arătat Craiova. Din punct de vedere tactic, interpretează senzațional acest sistem, translație foarte bună, sunt foarte compacți, plus că au soluții imediat pe atac.

De aceea și marchează foarte multe goluri, pentru că au doi atacanți, care sunt număr 9, clasici. Au trei fundaşi centrali care fac foarte bine translaţia. Mora este unul dintre cei mai buni jucători de bandă din România. La golul de 1-2 a fost o greșeală mare de portar, de interpretare, iese pe centrare, lasă colțul scurt liber”.

