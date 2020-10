Mirel Rădoi, pus la zid de toată lumea! Greii fotbalului românesc mătură cu el pe jos

Selecționerul echipei naționale a României, Mirel Rădoi, este pus la zid de toată lumea după cele trei înfrângeri consecutive înregistrate în luna octombrie.

Ultima oară când România înregistra trei înfrângeri consecutive era anul 2010, Rădoi era titular la centrul liniei de mijloc sau în apărare, FRF era condusă de Mircea Sandu, iar selecționer era Răzvan Lucescu.

Mirel Rădoi a vorbit despre o posibilă demisie după meciurile care se vor disputa în luna noiembrie, ultimele din grupa de Liga Națiunilor.

Toată lumea la pus la zid pe Mirel Rădoi

Înfrângerile usturătoare cu Islanda, care ne-a scos din drumul spre EURO 2021, Norvegia și Austria, cele din urmă care ne-au blocat accesul la CM 2022 prin Liga Națiunilor, au făcut din Mirel Rădoi un selecționer hulit, toată lumea fotbalului românesc punându-l la zid și acuzându-l de faptul că nu a avut reacție și a mizat totul pe stilul său cu fotbal deschis.

Primul care a ieșit la atac cu baioneta ridicată a fost Ciprian Marica. Imediat după eșecul de la Reykjavik, fostul internațional l-a criticat dur pe Rădoi: ”Am jucat haotic şi am trimis mingi înalte, exact ce îşi doreau ei. Trebuie să fim realiști și să recunoaștem că nu meritam să fim la acest Campionat European. Am fost prea duri cu Cosmin Contra”.

La rând a urmat tehnicianul formației Gazinatep, Marius Șumudică. Deși a încercat să vorbească frumos de Mirel, lui Șumi nu i-a ieșit: ”Ce să comentez? Mi-e greu și mie să comentez. N-am înțeles un singur lucru, în prima repriză n-am reușit să ieșim din jumătatea proprie. Abuzam de mingii lungi, unde nu aveam nicio șansă. Asta n-am înțeles în prima repriză. Nu meritam mai mult”.

După o noapte în care au încercat să se liniștească, greii Cornel Dinu și Gică Popescu nu au mai rezistat și au ieșit și ei la atac. ”Păi când schimbi la pauză tot atacul și-l pui pe Ianis Hagi aripă, din păcate frântă, stânga(ce), e clar. Ai făcut echipa cu ghiocul, manca-ți-aș inspirația, gelatule…”, a scris într-un editorial impetuos ”Procurorul”.

Fostul internațional Ionuț Lupescu și-a continuat ”războiul” cu Mirel Rădoi și a tocat mărunt jocul tricolorilor de la Reykjavik. ”Islanda este ușor de analizat, dar greu de bătut, dar noi nici nu i-am bătut și nici nu i-am analizat. Au fost multe greșeli. La noi, de la Pițurcă încoace nu a mai fost un selecționer. Nea Puiu venise după o pauză lungă, iar Contra, Mutu, Rădoi nu pot fi selecționeri”, a spus tăios ”Kaiserul.

Declarația halucinantă de la Oslo l-a condamnat pe Rădoi

Fostul selecționer Cosmin Contra, cel care a fost înlăturat pentru a i se face loc lui Rădoi, nu s-a putut nici el abține, mai ales că la barajul din Islanda s-a ajuns datorită rezultatelor obținute în mandatul său: ”Mă așteptam la altceva, ca echipa să arate mult mai bine. A fost o muncă de doi ani și jumătate care s-a dus pe apa sâmbetei în 90 de minute”.

Susținut încă la acel moment de alți oameni din fotbal, Mirel Rădoi a avut curajul înaintea partidei din Norvegia să-i critice pe cei care îi cereau demisia. Însă, până să aibă loc dezastrul de la Oslo, selecționerul a primit o nouă lovitură de la ”Pele” al României. Gabi Balint i-a criticat primul 11 pentru jocul cu Norvegia chiar înainte să vadă că jucătorii noștri sunt ”pământ de flori”.

Însă ceea ce pare că i-a adus finalul mandatului tot mai aproape lui Rădoi a fost chiar declarația oferită după eșecul umilitor de la Oslo. Întrebat de reporter ce așteptări are de la următorul meci, cel cu Austria, selecționerul ne-a lăsat cu gura căscată: ”La ce gânduri mă trec acum, mă gândesc la o limitare de scor în meciul de miercuri cu Austria. V-am răspuns sincer, poate mâine mă voi trezi mai optimist. La felul cum am jucat în această seară nu am cele mai mari speranțe pentru meciul cu Austria”.

Afirmațiile lui Mirel au șocat o țară întreagă, iar reacțiile au venit pe bandă rulantă, prima dintre critici fiind chiar din interior. ”Trebuie să îl intrebați pe selecționer. De pe teren, când alergi trei-patru minute după minge, când îți vine la picior, ce să faci cu ea? Pierzi energia, suflul. Trebuie să tragi de timp să îți revii”, spunea vizibil deranjat Ianis Hagi.

Însă adevărata lovitură pentru tânărul selecționer a venit de la ”Regele” fotbalului românesc. Gică Hagi nu a mai rezistat după declarațiile lui Rădoi și a intervenit pentru a-i cere demisia. ”Cine poate, cine este optimist, să fie în mediul echipei naționale. Cine n-are încredere, îmi pare rău, trebuie să ne despărțim. M-am speriat când am văzut atâta pesimism. Eu cunosc această generație și am o încredere nebună că această generație poate să producă o echipă națională”, a tunat Hagi, care pare că s-a și autopropus la națională.

Gigi Becali și-a trădat finul

Ciprian Marica și Cosmin Contra și-au continuat și ei tiradele în direcția fostului mijlocaș, Cornel Dinu a mai scris un editorial acid la adresa lui Mirel Rădoi, iar Florin Prunea practic l-a desființat pe conducătorul ”tricolorilor”. ”Acum vedem doar efectul multor probleme. Suntem, totuși, singura țară din Europa cu doi antrenori la naționale fără licență. Poate de aia pleacă antrenorii buni din România și suntem vai de capul nostru la copii și juniori. Selecționerii sunt aleși pe criterii politice și de gust!”, spunea fostul președinte de la Dinamo.

Mirel Rădoi a sperat să spele imaginea dezastruoasă printr-un rezultat pozitiv cu Austria și astfel contestatarii să se mai liniștească. Din păcate, pentru el și pentru noi, a venit un nouș eșec. E adevărat, parcă am văzut o ușoară schimbare de atitudine la jucători, dar rezultatul este că am încheiat un octombrie negru cu trei înfrângeri.

A urmat un nou val de critici de la foști fotbaliști. Marica și Balint l-au taxat din nou pe Rădoi, însă atacul final și devastator a venit chiar de la nașul său, nimeni altul decât finanțatorul FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri s-a arătat nemulțumit de absența jucătorilor săi de la națională: ”Bă… fără Man, Coman, Tănase n-ai ce cauta la naţionala României. Aia-i naţională? Păi, Tănase e cel mai bun jucător din România la ora asta”.

Și dacă asta ar fi fost totul nu era o problemă, deoarece știm cu toții că Gigi vrea să-și vândă marfa. Însă, latifundiarul din Pipera a lăsat ce este mai grav la final. ”E finul meu şi-l iubesc, dar dacă mănânci trei bătăi? Eu îl ştiam pe Mirel demn. Dar vezi ce înseamnă omul, cum îi place dorinţa de stăpânire, mai se agaţă. Ce te mai agăţi? Gata, ai mâncat trei bătăi, la revedere! Asta e! Dacă mănânci trei bătăi, gata!”, a punctat Becali.

Nici suporterii nu mai sunt de partea lui Mirel Rădoi și asta se poate vedea cu ochiul liber din audiențele înregistrate la aceste meciuri. Dacă la primul joc, cel din Islanda, Pro TV a făcut cifre senzaționale, fanii așteptând cu sufletul la gură o calificare pentru finala barajului EURO 2021, eșecul cu Austria a înregistrat audiențe cu mult mai mici.