Mirel Rădoi, pus pe glume după ce a lămurit tensiunile de la Craiova: „Să rămână secret, dacă aude domnul patron mă pune la plată”

Antrenorul oltenilor a explicat că a stat în ultimele zile ceva mai mult timp în cantonament decât de obicei, bineînțeles în încercarea de a găsi soluții pentru a rezolva problemele generate de jocul ceva mai slab prestat de echipa sa în acel egal de la Clinceni contra lui Metaloglobus, scor 0-0.

Mirel Rădoi a glumit pe seama lui Mihai Rotaru după Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova 1-4

După acest moment, Rădoi a făcut o glumă și le-a transmis jurnaliștilor prezenți la conferința sa de presă să nu divulge această chestiune, de „teama” unei eventuale sancțiuni primite din partea finanțatorului Mihai Rotaru.

„Să rămână secret faptul că petrec mai mult timp în cantonament, după aude domnul patron și mă pune la plată”, a spus Mirel Rădoi.

De ce l-a lăsat Mirel Rădoi din nou în afara lotului pe Ștefan Baiaram

De asemenea, cu aceeași ocazie, antrenorul Universității Craiova a fost întrebat din nou și despre situația celui mai important jucător al echipei. , după ce același lucru s-a întâmplat recent și la duelul cu Noah din Conference League.

Atunci, s-a ajuns la acel deznodământ după un conflict aprins între cei doi, petrecut la vestiare, Ulterior, în mod evident, s-a vorbit foarte mult în spațiul public despre faptul că între ei ar exista un soi de „război”. Iar acum, în acest context, Rădoi a dorit să transmită că mai degrabă a vrut să îl menajeze pe Baiaram, întrucât acesta a depus un efort considerabil în ultima perioadă.

„(n.r. Vizavi de zvonurile referitoare la plecarea sa) Am auzit acum că au fost zvonuri. Nu pot să confirm sau să infirm. Cine dă veștile astea trebuie să-și asume. Nu mă gândesc la așa ceva. Contează ce vom face de mâine dimineață pentru meciul de duminică.

Vor fi avantaje de partea Rapidului, dar avantajul nostru mare va fi aportul publicului. Vor fi meciuri din 3 în 3 zile, nu este ușor să-ți păstrezi prospețimea. Sunt lucruri pe care oamenii din exterior nu le știu și mereu e sintagma…De ce nu folosești cei mai buni jucători?

Avem 22 de titulari, nu e o echipă de o e competiție, alții pentru altă competiție. Mulți jucători nu au aceleași date, aceeași intensitate…Dar din exterior e ușor să zici ca de ce nu intră Baiaram și intră X.

Situația medicală a fost o problemă. Nsimba, Houri și Cicâldău nu puteau juca mai mult, că riscam accidentări. Baiaram și Assad, din punctul de vedere al intensității, au fost și odihniți, să zicem așa. Fane (n.r. Baiaram) a avut 11.000 de metri în ultimul meci. În 80 de minute sunt valori mult peste campionatul intern”,

Mirel Rădoi a recunoscut că a făcut și anumite greșeli în ultima perioadă și a subliniat că simte că are în continuare parte de sprijinul conducerii de la Universitatea Craiova

Ulterior, cumva legat de același subiect, Rădoi a admis că poate fi supus anumitor greșeli în diferite momente. Cu toate acestea, a ținut să precizeze în mod special și că își asumă toate problemele care pot decurge din această chestiune. În plus, a punctat și că simte că are parte în continuare de susținerea conducerii clubului:

„Îmi asum tot ce spun, chiar dacă de multe ori greșesc. Fiecare e dispus la greșeală, dar dacă nu ar exista și astfel de probleme nu am putea face diferența între bine și rău. Eu sunt și prietenul, și fratele mai mare și tatăl jucătorilor.

De multe ori trebuie să mai ridici și tonul, e normal asta. Dacă eu am puterea să fac o greșeală public, mi-o asum și îmi cer scuze în vestiar. Sunt sigur de poziția mea, pentru că sunt în fața voastră. Eu și cu acționarii avem puterea de a ne spune în față tot ceea ce dorim.

Simt că sunt susținut! Suntem într-o poziție bună, zic eu. În ultimele 4 partide nu am pierdut. Da, puteam avea încă două puncte după meciul cu Meteloglous, dar nimeni nu poate contesta evoluția. Nu s-a văzut lipsă de atitudine, a fost lipsă de șansă. Mingea s-a dus în bară, pe lângă.

Prin felul meu de a spune lucrurilor pe nume deranjez de multe ori. Nu sunt arogant, chiar dacă poate par. Dacă simt nevoia să clarific anumite lucruri, o voi face. La mine au vorbit rezultatele. Dacă nu-i convine cuiva ceva, să se uite la rezultatele din ultimii ani”.

Mirel Rădoi a glumit și pe seama patronului – jucător de la Sănătatea Cluj: „Intram și noi în Cartea Recordurilor”

Bineînțeles că antrenorul de la Universitatea Craiova a vorbit cu această ocazie și despre meciul propriu-zis contra celor de la Sănătatea Cluj. Astfel, el a salutat faptul că

„Un debut fericit, dar cu mari emoții după prima repriză. Nu am găsit spațiile necesare, am venit la primit, unde adversarul era aglomerat. A fost și acel autogol…Avem parte de ghinion, dar cred că am putea fi mult mai deciși în anumite momente.

Probabil și ce s-a întâmplat în ultima perioadă a contat și a apărut lipsa de crispare a jucătorilor. Le mulțumim celor de la Sănătatea că au venit aici, felicitări domnului patron pentru debut, nu mulți vom putea face asta la vârsta dânsului.

Ei au dus bine timp de 75 de minute. Chiar dacă nu am dat gol în primele 45 min, am avut situații. Dezamăgirea este că am avut 5 șuturi în prima repriză din apropierea careului și niciunul pe poartă. Așa ne scade încredere.

Totuși, felicitări băieților pentru ce au făcut azi. Sănătatea are o echipă cu jucători talentați, care, la nivelul lor, au potențial. Mi-a plăcut nivelul lor de personalitate. Felicitări lui Vasile pentru ce face acolo. Dacă mă gândeam că facem vreun penalty și marchează domnul doctor, intram și noi în Cartea Recordurilor”, a mai spus Mirel Rădoi la conferința de presă.