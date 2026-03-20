Mirel Rădoi, fără schimbări la pauză și la FCSB – UTA. Când i-a scos pe oamenii convocați de Lucescu la națională

, chemat de Gigi Becali să dea o mână de ajutor, după cum chiar patronul formației bucureștene a spus, are autoritate totală la echipă și ia toate deciziile importante, așa cum Latifundiarul din Pipera a anunțat. Duelul din runda a doua din play-out, de pe teren propriu, contra celor de la UTA, a confirmat puterea lui Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi continuă să-și impună autoritatea la FCSB. Ce s-a întâmplat la meciul cu UTA

Ultimii ani de la FCSB au adus o recunoștere publică a lui Gigi Becali a faptului că se ocupă de primul 11 și schimbări, iar formația bucureșteană a reușit să câștige ultimele 2 titluri din SuperLiga, însă în actuala stagiune a avut mari probleme și a ratat în premieră calificarea în play-off. Acum, pentru trupa roș-albastră rămâne obiectivul calificării la barajul de cupe europene, însă forma arătată ridică mari semne de întrebare cu privire la rezultate.

Startul din play-out a fost slab, cu un egal, 0-0, pe teren propriu, cu Metaloglobus, meci în care bucureștenii au părut că orice ar face nu pot să dea gol. Prezența lui Mirel Rădoi pe banca tehnică s-a văzut încă de la prima partidă, în contextul în care nu au existat schimbări făcute după primele 45 de minute. A fost o înlocuire în prima parte, însă din cauza unei accidentări a lui Vlad Chiricheș, cel care a avut probleme medicale și nu a mai putut continua.

Scenariul de la meciul cu Metaloglobus s-a repetat și la confruntarea , din runda a doua. O prestație nu foarte bună în prima repriză, la finalul căreia scorul a fost alb, 0-0, nu l-a făcut pe Mirel Rădoi să apeleze la modificări în primul 11 după ieșirea de la cabine. Deja vremurile în care erau schimbări multiple la pauză încep să se îndepărteze de cei de la FCSB care sunt acum într-o nouă eră.

Primele schimbări pe care FCSB le-a făcut au fost în minutul 75 la duelul contra celor de la UTA. Au ieșit Tănase și Miculescu, jucători convocați de Mircea Lucescu la națională, și au intrat Octavian Popescu și Baba Alhassan. Bîrligea, și el convocat la lot pentru barajul cu Turcia, a ieșit în minutul 86, la fel ca și Olaru. Thiam și Radunovic au intrat în locul celor doi.

Gigi Becali a anunțat că nu se mai bagă la FCSB

După meciul cu Metaloglobus, terminat în mod surprinzător, 0-0, Mirel Rădoi a primit susținere necondiționată din partea lui Gigi Becali. Omul de afaceri a spus că nu se mai bagă și că a fost mulțumit de modul în care echipa a jucat, prin prisma faptului că a avut posesia și a dominat teritorial adversarul.

”Nu știu eu cu rombul. Nu mă bag eu în romburi. Nu mă bag, nu mă interesează. Eu l-am sunat pe Mirel și i-am spus finului să stea liniștit. Am avut mingea. Nu a intrat, asta este. M-am gândit că poate e dezamăgit, supărat. Eu nu sunt. Spuneam dacă sunt. Cât timp vom avea posesia și vom avea mingea, nu voi fi supărat. Pe mine asta mă interesează. Poate nu am dreptate, nu știu, am, nu am, spun ce mă interesează. Pe mine mă interesează să fie mingea la mine. Dacă faci asta, nu ai treabă. Mă gândeam că poate s-a supărat. Mirel le pune la suflet.

L-am sunat ca să îl încurajez. El a spus că nu știe ce se întâmplă și de ce nu marcăm gol. M-a întrebat dacă cred că e ceva mental. Asta era dilema lui. I-am spus că s-au baricadat. Curajul vine din putere. Toți specialiștii spun că e vorba de mentalitate. Eu o țin pe a mea. Mentalitatea vine din potență. Dacă poți, ai mental. Eu știu că se poate. Viața te taxează. Nu se pune problema de mental în meciul cu Metaloglobus. S-a schimbat antrenorul, suntem în play-out. Nu se punea problema să intrăm superficiali.

Una peste alta, mingea dacă e la mine, eu sunt mulțumit. Eu i-am spus lui Mirel: nu am o problemă dacă nu câștigi play-out-ul. Problema mea e că vreau să construiești echipa care va juca acel baraj. Vom juca cu cine vom juca. Dacă nu câștigăm barajul din play-out, pleacă acasă”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.