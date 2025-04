Mirel Rădoi, reacție acidă la adresa arbitrajului după Universitatea Craiova – FCSB 0-0: „Îmi fac o cușcă și o să îmi închid gura. Sunt puși să mă urmărească să mă suspende”

Mirel Rădoi a oferit o primă reacție la finalul jocului încheiat la egalitate.

Cum a reacționat Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – FCSB 0-0

Dacă înaintea meciului, , acesta a avut un alt discurs după remiza albă înregistrată duminică seară în Bănie.

Antrenorul român a fost foarte mulțumit de atitudinea arătată de elevii săi, comparativ cu cea din meciul pierdut cu CFR Cluj. De asemenea, Rădoi a avut din nou o replică acidă la adresa arbitrajului.

„Sunt sigur că vom juca cu casa închisă”

„Și dacă pierdeam, le-am zis jucătorilor că îi felicit pentru această partidă. Fanii au plecat fericiți acasă. În contextul acesta, din această partidă, dacă menținem lucrurile bune din această seară și la următoarele meciuri sunt sigur că vom juca cu casa închisă.

A simțit ceva chiar pe final de repriză (Lukic nr.). A simțit ceva la doctor și cred că l-am pierdut pentru perioada următoare. De transferat alți atacanți nu putem acum, dar găsim. Nu există probleme, există doar rezolvări și soluții.

„Mă aștept să câștigăm meciul cu Dinamo”

Pentru mine lucrurile care s-au întâmplat în această seară sunt îmbucurătoare. M-a bucurat atitudinea pe care au avut-o, determinarea, au respectat în mare măsură și planul tactic. Aș fi vrut să riscăm mai mult, dar până la urmă nu pot să cert un jucător că a vrut să apere mai mult decât i-am cerut. Nu s-au schimbat decât două lucruri (față de meciul pierdut la București nr.): atitudinea și determinarea. Pe ei îi avantaja și un rezultat de egalitate, se mențin la 3 puncte, era normal ca ei să aștepte greșeala noastră. Mă aștept să câștigăm meciul cu Dinamo, restul e treaba lor ce fac.

Trebuie să găsesc soluții să se refacă cât mai repede jucătorii și apoi planul tactic pentru meciul cu Dinamo. I-am văzut la meciul cu U Cluj și mi se pare că sunt într-o creștere de formă. Ne așteaptă o partidă dificilă, dar nu mă interesează ce se va întâmpla la FCSB – CFR Cluj.

„Îmi face o cușcă să o avem și acasă și în deplasare, o să îmi închid gura. Sunt puși să mă urmărească să mă suspende”

Mi s-a zis că m-a văzut tușierul că mi-am aruncat badge-ul (Despre cartonașul galben primit nr.). Nu l-am aruncat, l-am dat jos de la gât de frustrare. Mi-a zis team managerul că îmi face o cușcă să o avem și acasă și în deplasare, o să îmi închid gura. În momentul în care săracii arbitri sunt puși să mă urmărească să mă suspende, nu văd rostul… E o discuție care nu are sens. Nu vreau să intru în polemică cu cei de la FCSB, unde am jucat, unde am avut performanță, patronul e nașul meu, nu vreau astfel de dispute. Pentru parcursul internațional pe care l-au avut, pentru că au reprezentat România, merită respectați.

Echipa asta trebuie să aibă continuitate, nu putem să avem o partidă cum a fost la Cluj, apoi să venim acasă să arătăm ca în seara aceasta și după iar în deplasare… Până nu găsim o constanță în joc și atitudine, acestea sunt lucruri care pot rămâne pentru la vară. Dacă noi credem că se rezolvă problemele dacă câștigăm titlul facem cea mai mare greșeală. Mă interesează să facem puncte, vedem după partida cu Dinamo unde ne clasăm, iar după primele 6 etape puteți să mă întrebați ce vreți”, a spus Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – FCSB 0-0.

Universitatea Craiova va juca etapa următoare în deplasare cu Dinamo. Meciul va conta în cadrul rundei cu numărul 5 din play-off-ul Superligii și se va disputa luni, 21 aprilie, de la ora 21:00.