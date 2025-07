Mirel Rădoi, reacție ciudată după șocul din UTA – Craiova 3-3: „Pentru mine nu e o surpriză”. I-a mai cerut un transfer lui Rotaru

La , în care echipa sa a primit două goluri în prelungiri și a fost egalată după ce a condus cu 3-0, Mirel Rădoi a spus că nu este surprins de acest deznodământ.

Prima reacție a lui Mirel Rădoi după UTA – U Craiova 3-3: „Pentru mine nu e o surpriză”

El a explicat că se aștepta într-o anumită măsură la așa ceva pentru că și în cantonamentul din această vară oltenii au pățit o chestiune aproape similară.

În plus, tehnicianul i-a mai cerut lui Mihai Rotaru încă un transfer, respectiv un nou atacant, iar în final a apreciat chiar că echipa sa putea să și piardă în cele din urmă această partidă.

„Nu știu care erau așteptările dumneavoastră. Noi și în primul amical am avut 3-1 și am terminat 3-3, deci pentru mine nu e o surpriză. Le-am spus și la pauză jucătorilor că sunt la pământ și voi le întindeți mâna, le dați oxigen pentru repriza a doua. Am jucat bine 60 de minute, avem de îmbunătățit 30 de minute.

E greu de evaluat în momentul de față jucătorii. Acum se vede de ce am ținut să vină jucătorii mai devreme, să nu ne confruntăm cu problemele fizice pe care le-am avut pe final. Evident că avem problemele noastre, dar trebuie să rămânem cu impresia că am făcut bine în primele 60 de minute și să îmbunătățim ce trebuie să îmbunătățim.

Probabil că nu ne-am gândit că vor veni golurile așa unul după altul și poate a fost așa o relaxare. Sunt lucruri pe care le vom discuta și încercăm să le reglăm.

Antrenorul a mai cerut un atacant și a concluzionat: „Pe final puteam să și pierdem”

Mai sunt jucători care trebuie să revină după accidentări, Assad, care a rămas la București. Ne mai dorim un atacant, azi pe final de meci ne-a lipsit acel atacant care să țină de minge.

Mai sunt 14 zile (n.r. până la debutul în cupele europene), vedem, dar nu cred că vreo echipă e pregătită, nici Sarajevo nu e total pregătită din punct de vedere fizic, i-am văzut într-un amical. Din punct de vedere mental suntem căzuți acum, de la 3-0 pe final puteam să și pierdem”, a declarat Mirel Rădoi la finalul meciului