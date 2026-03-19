Mirel Rădoi, reacție după ce Gigi Becali a spus că antrenorul nu-și dorește ca Universitatea Craiova să câștige campionatul

Mirel Rădoi a reacționat după declarațiile lui Gigi Becali despre Universitatea Craiova și lupta la titlu. „Nu e treaba mea“. De la ce a pornit totul.
Alex Bodnariu
19.03.2026 | 14:42
Mirel Rădoi, surprins total de declarațiile date de Gigi Becali
Mirel Rădoi, 44 de ani, se pregătește pentru al doilea său meci pe banca celor de la FCSB. Antrenorul a vorbit despre partidă la conferința de presă. Reporterii l-au întrebat pe tehnician dacă este adevărat că speră ca Universitatea Craiova să nu ia titlul în Superligă, așa cum patronul Gigi Becali a anunțat, însă Rădoi a precizat că nu este deloc interesat de ce se întâmplă în play-off.

Mirel Rădoi are un obiectiv clar. Antrenorul trebuie să o ducă pe FCSB la baraj

În acest sezon, FCSB a mai rămas doar cu obiectivul calificării în Conference League prin intermediul barajului pentru cupele europene. Campioana ultimelor două ediții din Superliga României a ratat top 6 și va evolua în play-out. Mirel Rădoi a fost adus pentru a redresa situația echipei.

Gigi Becali, patronul clubului, și-a pus încrederea în finul său și speră ca Mirel Rădoi să reușească să o scoată la capăt. Omul de afaceri a dat de înțeles că antrenorul și-ar dori ca Universitatea Craiova, ultima echipă pe care a antrenat-o, să nu ia titlul de campioană. De altfel, finanțatorul clubului a precizat că ar prefera o echipă din Cluj să termine pe prima poziție.

Mirel Rădoi a fost surprins la conferința de presă atunci când un reporter l-a întrebat dacă este adevărat că nu și-ar dori ca Universitatea Craiova să fie campioană. Tehnicianul celor de la FCSB a precizat că interesul său, în momentul de față, pentru ceea ce se întâmplă în play-off este zero.

„(n.r. dacă urmărește ce se întâmplă în play-off) Nu. (n.r. Gigi Becali a spus că nu vreți să câștige Craiova titlul) Cum? N-aș vrea să intru în lucrurile astea, nici n-am văzut meciuri de play-off, sunt focusat pe ceea ce se întâmplă în play-out.

Am văzut UTA – Hermannstadt, Botoșani – Slobozia, mă uit la meciurile astea pentru că astea sunt evidente pentru noi în momentul de față. Ceea ce se întâmplă în play-off, deocamdată nu putem să ne uităm. Dacă vom ajunge acolo, eventual să câștigăm play-out-ul, atunci o să analizăm echipa contra căreia vom juca. Ce se întâmplă sus nu e treaba mea“, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
