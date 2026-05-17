Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus la același nivel cu Filipe Coelho

Universitatea Craiova este noua campioană a României. Oltenii s-au impus cu 5-0 în fața celor de la U Cluj pe Ion Oblemenco și, matematic, nu mai pot rata titlul. Universitatea Craiova a sărbătorit un nou trofeu, iar Mirel Rădoi, antrenorul care a construit lotul în vară, dar care și-a dat demisia în mijlocul sezonului, s-a fotografiat virtual cu trofeul.

Mirel Rădoi a apărut cu trofeul Superligii după titlul Craiovei!

Mirel Rădoi a fost antrenorul care a pus bazele proiectului de la Universitatea Craiova. Tehnicianul a calificat echipa în Conference League și a cerut mai multe transferuri pentru ca oltenii să se bată la campionat, însă nu a rezistat până la finalul stagiunii.

În toamnă, Mirel Rădoi își dădea demisia de la Universitatea Craiova. După o perioadă de pauză, fostul fotbalist român a semnat cu FCSB pentru a duce echipa la barajul pentru cupele europene, însă nu a rezistat mult în Capitală. În urmă cu doar câteva săptămâni,

Ce a postat Mirel Rădoi pe social media

La doar câteva minute după ce , Mirel Rădoi a acceptat o colaborare pe contul său oficial de Instagram în care era prezentat, printr-o imagine creată cu inteligență artificială, alături de Filipe Coelho, ținând în mână trofeul de campion în Superliga României.

„Cred că putem să luăm campionatul anul acesta. Este dorința mea. Mirel mi-a reproșat, cumva, că am pus multă presiune la nivel declarativ cu acest lucru, dar toți cei care sunt în club trebuie să înțeleagă: Craiova vrea campionatul, Craiova vrea trofee, Craiova vrea performanță! Nu trebuie să ne mai ascundem. Cine nu poate, pleacă acasă.

Și mi-o asum. Chiar dacă, poate, la nivel individual vor fi oameni care vor spune că e presiunea prea mare pentru că președintele ne cere campionatul și eu simt că nu pot. Ok, înseamnă că nu ești adaptabil. Vreau să schimbăm mentalitatea, cu toate că mai am printre acționari persoane care vor să o lăsăm mai ușor. Eu nu vreau asta. Vreau să cer performanță și asta fac”, a declarat Mihai Rotaru după demisia lui Mirel Rădoi.