Sport

Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus la același nivel cu Filipe Coelho

Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României după 5-0 cu U Cluj, iar Mirel Rădoi a reacționat imediat pe rețelele sociale. Ce a postat tehnicianul
Alex Bodnariu
17.05.2026 | 23:22
Mirel Radoi reactie neasteptata dupa ce Universitatea Craiova a devenit campioana Sa pus la acelasi nivel cu Filipe Coelho
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi a apărut cu trofeul Superligii după titlul Craiovei!
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este noua campioană a României. Oltenii s-au impus cu 5-0 în fața celor de la U Cluj pe Ion Oblemenco și, matematic, nu mai pot rata titlul. Universitatea Craiova a sărbătorit un nou trofeu, iar Mirel Rădoi, antrenorul care a construit lotul în vară, dar care și-a dat demisia în mijlocul sezonului, s-a fotografiat virtual cu trofeul.

Mirel Rădoi a apărut cu trofeul Superligii după titlul Craiovei!

Mirel Rădoi a fost antrenorul care a pus bazele proiectului de la Universitatea Craiova. Tehnicianul a calificat echipa în Conference League și a cerut mai multe transferuri pentru ca oltenii să se bată la campionat, însă nu a rezistat până la finalul stagiunii.

ADVERTISEMENT

În toamnă, Mirel Rădoi își dădea demisia de la Universitatea Craiova. După o perioadă de pauză, fostul fotbalist român a semnat cu FCSB pentru a duce echipa la barajul pentru cupele europene, însă nu a rezistat mult în Capitală. În urmă cu doar câteva săptămâni, acesta semna cu Gaziantep FK din Turcia.

Ce a postat Mirel Rădoi pe social media

La doar câteva minute după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană în Superliga României, Mirel Rădoi a acceptat o colaborare pe contul său oficial de Instagram în care era prezentat, printr-o imagine creată cu inteligență artificială, alături de Filipe Coelho, ținând în mână trofeul de campion în Superliga României.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Mirel Rădoi a apărut cu trofeul Superligii după titlul Craiovei!
Mirel Rădoi a apărut cu trofeul Superligii după titlul Craiovei!

„Cred că putem să luăm campionatul anul acesta. Este dorința mea. Mirel mi-a reproșat, cumva, că am pus multă presiune la nivel declarativ cu acest lucru, dar toți cei care sunt în club trebuie să înțeleagă: Craiova vrea campionatul, Craiova vrea trofee, Craiova vrea performanță! Nu trebuie să ne mai ascundem. Cine nu poate, pleacă acasă.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au...
Digisport.ro
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”

Și mi-o asum. Chiar dacă, poate, la nivel individual vor fi oameni care vor spune că e presiunea prea mare pentru că președintele ne cere campionatul și eu simt că nu pot. Ok, înseamnă că nu ești adaptabil. Vreau să schimbăm mentalitatea, cu toate că mai am printre acționari persoane care vor să o lăsăm mai ușor. Eu nu vreau asta. Vreau să cer performanță și asta fac”, a declarat Mihai Rotaru după demisia lui Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT
Ce prime încasează fiecare jucător de la Craiova. Bonusuri uriașe promise de Rotaru
Fanatik
Ce prime încasează fiecare jucător de la Craiova. Bonusuri uriașe promise de Rotaru
Adrian Rus semnează un nou contract cu Universitatea: „Vreau să rămân aici!” Ce...
Fanatik
Adrian Rus semnează un nou contract cu Universitatea: „Vreau să rămân aici!” Ce bani va primi de la Craiova în următorii 3 ani de contract
Ștefan Baiaram şi-a anunţat plecarea: „După 7 ani la Universitatea, drumul meu la...
Fanatik
Ștefan Baiaram şi-a anunţat plecarea: „După 7 ani la Universitatea, drumul meu la Craiova se încheie aici!”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
S-a enervat în direct și l-a făcut praf după Craiova - U Cluj...
iamsport.ro
S-a enervat în direct și l-a făcut praf după Craiova - U Cluj 5-0: 'Penibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!