Mirel Rădoi, reproș pentru Gigi Becali după ce l-a interzis pe Chiricheș la FCSB: „Ne-am creat singuri această situație!”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (45 de ani) a sărit imediat în ajutorul lui FCSB, însă cu condiția ca Gigi Becali (67 de ani) să-i ofere întreaga putere decizională în cadrul echipei. Deși încă nu s-a implicat, patronul a avut o ieșire nervoasă la TV la adresa lui Vlad Chiricheș, dezvăluind că în viitor îi va interzice lui Mirel Rădoi să-l folosească pentru meciurile importante.

Mirel Rădoi i-a reproșat lui Gigi Becali reacția de după FCSB – Oțelul Galați 4-0

Deși FCSB a dominat clar partida cu gălățenii și a terminat prima repriză cu un avantaj de patru goluri, Gigi Becali a surprins după fluierul final, când,în loc să fie bucuros de victoria și jocul efervescent al echipei sale l-a criticat aspru pe Chiricheș, spunând că este prea bătrân pentru a mai face față la FCSB.

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș nu a pus la suflet vorbele patronului, însă decât pe cele ale fotbalistului său, după ce a auzit declarațiile patronului. Mai mult decât atât, antrenorul lui FCSB a prezentat toate datele meciului cu Oțelul și nu înțelege de ce nașul său a reacționat în acest fel: „Nu am discutat cu Chiri mare lucru despre asta pentru că nu a fost prima oară. Toți erau obișnuiți cu astfel de reacții. Eu nu am fost obișnuit cu astfel de reacții. Eu a trebuit să mă gestionez, nu Chiri (n.r. râde). Nu mă așteptam să vină reacția atât de devreme. Am zis că am fost influențat de febra meciului, de rezultat, dar m-am uitat din nou la partidă, pe date. În nicio repriză, din meciurile de până acum, nu a existat ca adversarul să aibă un procent de expected goals (n.r. probabilitatea ca adversarul să marcheze) de 0,01. Am avut cele mai multe mingi recuperate în jumătatea adversarului în acest play-out. În acest sezon a fost a treia partidă jucată acasă în care nu am primit gol.

Toate astea m-au făcut să mă întreb: ‘De ce această reacție?’. Până la urmă, jocul s-a desprins din pasa lui Chiri. Așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, să paseze înapoi și să iasă faza penalty-ului. Probabil că acolo este ceva personal. Eu sunt pus în acest moment într-o altă situație. Dacă îl bagi, faci contra patronului, dacă nu îl bagi, că se întâmplă să nu se antreneze bine, o să se spună că fac ca patronul și bulversez ceilalți jucători. O să spună: ‘Băi, se întâmplă ca înainte?’. Singuri ne-am creat această situație”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă înainte de Farul – FCSB.

ADVERTISEMENT

Ce a spus, de fapt, Gigi Becali despre Vlad Chiricheș

după meciul cu Oțelul Galați, deși el nu a avut foarte multe momente slabe în acest meci. Omul de afaceri îl respectă pentru tot ce a făcut pentru club și pentru faptul că a obținut o sumă importantă de bani în urma transferului său la Tottenham, însă este de părere că în prezent el nu mai poate ajuta echipa, fiind mult prea lent pentru ritmul pe care el și-l dorește la echipa sa:

ADVERTISEMENT

„Nu mai zic, că se supără. El, săracul, e bătrân. E un băiat bun, a făcut lucruri mari, îi mulțumesc. Nu e bătrân în general, dar pentru fotbal este. Nu mai merge, mă, tată. Asta trebuie să înțeleagă și el, și Mirel, și toată lumea. Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu-l mai ajută încheieturile, viteza mușchilor, viteza de reacție, ligamentele… nu mai poate. Eu văd că Chiricheș nu mai poate să joace fotbal. Nu înțelegi că nu se mai poate juca fotbal? Mirel Rădoi să nu se supere că îl critic. Nu îl critic, spun doar ce văd. Nu pot să spun despre Chiricheș că nu vrea sau că e delăsător, dar nu mai poate.

ADVERTISEMENT

Trebuie să înțelegem că Chiricheș nu mai poate. Nici nu știam că este în echipa de start, nu vorbesc prea des cu Mirel Rădoi. Să facă ce vrea, nu mă interesează. Dar dacă va ajunge la baraj și va vrea să joace cu Chiricheș, chiar dacă mă cert cu Mirel, nu îl las, înțelegi? Mirel are o independență pe care nu a avut-o niciodată. Nici nu știam echipa, nimeni nu o știe și nici nu mă interesează. Numai că… Chiricheș nu are cum să fie în teren la baraj. Nu putem face așa ceva, este vorba de milioane”, a spus Gigi Becali la Prima Sport 1.

Mirel Rădoi va părăsi FCSB după meciul cu Farul Constanța

Mirel Rădoi nici nu avea de ce să se enerveze prea tare, întrucât, din informațiile FANATIK, antrenorul lui FCSB va părăsi echipa mai devreme decât s-ar fi așteptat suporterii roș-albaștrilor. Deși , tehnicianul în vârstă de 45 de ani va pleca după doar cinci etape.

ADVERTISEMENT

cu Gaziantep, echipă din campionatul Turciei, care a rămas cu postul de antrenor vacant după plecarea lui Burak Yilmaz. La Gaziantep, Rădoi i-ar avea sub comandă pe românii Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.