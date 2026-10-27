Mirel Rădoi, revenire în forță în SuperLiga!? „Preia o echipă de top din România!”

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Prezent la „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a lăsat de înțeles că Mirel Rădoi ar fi în vizorul unei echipe din fruntea SuperLigii, iar în primăvară ar putea fi numit în funcție. Acesta nu a dorit să rostească numele echipei, însă era pregătit să facă pariu cu moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici.

Dumitru Dragomir anunță revenirea lu Mirel Rădoi în Superliga: „O echipă de top”

Mirel Rădoi continuă să rămână un nume important în fotbalul românesc, chiar dacă ultimele sale experiențe pe banca tehnică – la Craiova și . Totuși, Dumitru Dragomir este sigur că antrenorul va reveni în circuit în următoarele luni. Mai exact, în primăvara anului 2027.

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În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al LPF a vorbit despre contribuția lui Mirel Rădoi la construcția echipei Universitatea Craiova, pregătită în acest moment de Filipe Coelho. În plus, Dragomir a dezvăluit că tehnicianul va reveni în SuperLiga în viitor foarte apropiat, la o echipă din TOP 7.

În acest moment, primele șapte echipe din SuperLigă sunt: 1. Dinamo (30 p.), 2. U Craiova (29 p), 3. Rapid (27 p), 4. Petrolul (23 p), 5. U Cluj (22 p), 6. FCSB (21 p.), 7. Farul (20 p).

„Antrenor bun Coelho, dar și cel care a făcut echipa, Rădoi. Eu știu mai bine decât toți. Rădoi nu-i băga în seamă și d-aia nu îl sufereau… (n.r. – Știi când o să mai antreneze să facă performanță?) La primăvară. Fac pariu pe cât vrei. Performanță o să facă, la o echipă de top. S-ar putea chiar din primăvară, acum. O echipă de top din România, acum din primele șapte. Reține ce ți-am spus”, a declarat Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.

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Dumitru Dragomir: „De ce să nu se ducă la Rapid? Are ciumă?”

S-a vorbit recent despre posibilitatea ca Dumitru Dragomir nu a dorit să confirme această variantă, dar a lăsat de înțeles că ia în calcul orice schimbare de antrenor din fruntea SuperLigii: „Nu se duce la U Cluj. Când aud că nu se poate… Se poate duce în locul oricui. Să nu mai zici că nu se poate. (n.r. – Adică se poate duce Rădoi la Rapid?) Dar ce are, mă, ciumă? Nu vreau să vorbesc. Din primele șapte. Din primăvară”, a completat Dumitru Dragomir.