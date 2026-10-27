Mirel Rădoi, revenire în forță în SuperLiga!? „Preia o echipă de top din România!”

Prezent la „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a lăsat de înțeles că Mirel Rădoi ar fi în vizorul unei echipe din fruntea SuperLigii, iar în primăvară ar putea fi numit în funcție. Acesta nu a dorit să rostească numele echipei, însă era pregătit să facă pariu cu moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici.
Mirel Rădoi continuă să rămână un nume important în fotbalul românesc, chiar dacă ultimele sale experiențe pe banca tehnică – la Craiova și Gaziantep – s-au terminat mult mai devreme decât s-ar fi așteptat cineva. Totuși, Dumitru Dragomir este sigur că antrenorul va reveni în circuit în următoarele luni. Mai exact, în primăvara anului 2027.
În cadrul emisiunii „Profețiile lui Mitică”, fostul președinte al LPF a vorbit despre contribuția lui Mirel Rădoi la construcția echipei Universitatea Craiova, pregătită în acest moment de Filipe Coelho. În plus, Dragomir a dezvăluit că tehnicianul va reveni în SuperLiga în viitor foarte apropiat, la o echipă din TOP 7.
„Antrenor bun Coelho, dar și cel care a făcut echipa, Rădoi. Eu știu mai bine decât toți. Rădoi nu-i băga în seamă și d-aia nu îl sufereau… (n.r. – Știi când o să mai antreneze să facă performanță?) La primăvară. Fac pariu pe cât vrei. Performanță o să facă, la o echipă de top. S-ar putea chiar din primăvară, acum. O echipă de top din România, acum din primele șapte. Reține ce ți-am spus”, a declarat Dumitru Dragomir la Profețiile lui Mitică.
S-a vorbit recent despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să-l înlocuiască pe Cristiano Bergodi la Universitatea Cluj. Dumitru Dragomir nu a dorit să confirme această variantă, dar a lăsat de înțeles că ia în calcul orice schimbare de antrenor din fruntea SuperLigii: „Nu se duce la U Cluj. Când aud că nu se poate… Se poate duce în locul oricui. Să nu mai zici că nu se poate. (n.r. – Adică se poate duce Rădoi la Rapid?) Dar ce are, mă, ciumă? Nu vreau să vorbesc. Din primele șapte. Din primăvară”, a completat Dumitru Dragomir.