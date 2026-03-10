Mirel Rădoi revine la FCSB după ce l-a făcut praf pe Gigi Becali! E o trădare pentru fanii Craiovei?

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (44 de ani) va reveni pe banca FCSB-ului după o pauză de 11 ani. Reîntoarcerea antrenorului este privită cu neîncredere de experții FANATIK SUPERLIGA. Declarațiile din trecut îl „dau de gol” pe Rădoi.

De ce revine Mirel Rădoi la FCSB? Ce l-a făcut să se răzgândească?

Gigi Becali este nașul de cununie a lui Mirel Rădoi, fost jucător la Steaua (n.r. – FCSB) în perioada 2000-2008. Cu toate acestea, când fostul căpitan a devenit antrenor, cei doi nu au avut o relație extraordinară. Ea s-a „rupt” în 2015, când, timp de cinci luni, Rădoi și-a început cariera de antrenor la roș-albaștri, dar și-a dat demisia din cauza imixtiunilor patronului. În urmă cu doi ani, în cadrul unui interviu acordat pentru colegii de la gsp.ro, Mirel Rădoi a dezvăluit că nu se va mai întoarce la FCSB.

„Faptul că nu cere niciun ban, mie nu mi se pare foarte serioasă treaba asta. ‘Vin și eu Horia, la tine la emisiune, nu îmi da niciun ban. Poate vin marți, poate vin joi’. ‘Vin-o, mă, Mariuse’. ‘Vin. Nu vreau niciun ban. Te sun eu sâmbătă’. Nu, mă, ‘Vin pe două luni, vreau atâția bani’. Mie așa îmi sună”, a fost părerea lui Marius Mitran.

„Plus că Mirel își încalcă o promisiune. Plus că nu știu ce e în sufletele fanilor olteni. Dar uite ce spunea în 2023 pentru GSP. Citez: ‘Nu m-aș mai întoarce la FCSB pentru că s-a întâmplat o dată cu nașul, cu Gică Hagi, și o dată cu finul lui, adică cu mine. Dacă s-a întâmplat de de două ori, de ce nu s-ar întâmpla și a treia oară? E clar că Gigi Becali nu se va schimba niciodată.

Atunci de ce să ne mai certăm încă o dată, după ce ne-a trebuit nu știu cât timp să ne împăcăm? Cum nici el nu s-a schimbat, probabil că nici eu nu mă voi schimba!’ Spune Mirel Rădoi. Atunci, de ce ai accepta?”, s-a întrebat Horia Ivanovici. „S-au mai schimbat lucrurile și acum vii ca prieten și ca fin și să ajuți”, crede Robert Niță.

Mirel Rădoi a plecat cu scandal de la Universitatea Craiova

FCSB va fi a doua echipă pe care Mirel Rădoi o antrenează în acest sezon, după Universitatea Craiova. „Rădoi a făcut ditamai scandalul și s-a ofticat când Rotaru a zis după Sarajevo – Craiova că Slavă Ucrainei și i s-a transmis lui Rădoi că a vorbit Rotaru despre jocul Craiovei din punct de vedere tactic. Țineți minte ce scandal a fost. A ieșit Rădoi că ce e aia patron, să dai indicații la TV. Păi e exact împotriva la tot ceea ce gândești, la toate principiile. La tot ceea ce reprezinți tu. La principiile tale de o viață.

Nu înțeleg, eu nu pricep. Se mai îndoaie și principiile astea? Se mai cocârjează? Rotaru nici măcar nu i-a dat indicații tactice. Rădoi a recunoscut că a fost dezinformat. Dar doar că a auzit asta, a ieșit și și-a atacat patronul. ‘Mai nou patronul iese la TV și dă indicații!’ Păi, Gigi e campionul indicațiilor!”, a continuat directorul FANATIK.

„Știi cum poți arunca în aer acolo? Dacă vine cineva de la Craiova în perioada următoare și zice. Ne mai sună și Mirel zilele astea. Ne mai întreaba ce e pe acolo. Ce rău îi pare că a plecat…”, a mai spus Mitran.

„Cum poți accepta? Când știi că toate principiile tale nu au nicio valoare în zona asta. Gigi și-a asumat. El e stăpânul și restul sunt slujitorii! De ce a acceptat Rădoi? Eu cred că turbează fanii Craiovei, o consideră o mare trădare”, a adăugat Ivanovici.

„Și acolo e un răspuns. La felul în care a plecat de acolo, la felul în care merge echipa mai departe, poate fi o durere sufletească pentru el, că nu a avut răbdarea să rămână”, a mai spus Marius Mitran.