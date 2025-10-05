Sport

Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviu după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Vorbesc același lucru și înainte și după? Spuneți-mi cine a zis!”

Mirel Rădoi a răbufnit după FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Sătul să audă întrebări despre conflictul dintre el și Baiaram, antrenorul oltenilor a oferit explicații pentru ultima dată
Ciprian Păvăleanu
05.10.2025 | 23:26
Mirel Radoi sa enervat la flashinterviu dupa FCSB Universitatea Craiova 10 Vorbesc acelasi lucru si inainte si dupa Spunetimi cine a zis
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi a răbufnit după FCSB - Craiova 1-0. Foto: Sportpictures.eu

Universitatea Craiova a pierdut împotriva lui FCSB pe Arena Națională și a pierdut poziția de lider a SuperLigii României în fața Rapidului. Mirel Rădoi a răbufnit la flash-interviul de la finalul partidei după o nouă întrebare despre un presupus conflict cu Ștefan Baiaram.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a explodat după FCSB – U Craiova 1-0: „Inventați de trei ori același lucru?”

Ștefan Baiaram a început din nou din postura de rezervă, iar Mirel Rădoi a dat toate explicațiile înaintea partidei despre absența atacantului din formula de start a oltenilor. Întrebat din nou despre un posibil conflict intern între el și jucător, Mirel Rădoi a răbufnit.

„Nu a fost nicio discuție între mine și Baiaram. Am mai lămurit. Dacă începem să inventăm lucrurile… Dacă am lămurit-o de două ori, de ce o inventați de trei ori? Înseamnă că am o sosie, nu știu de aceste lucruri. Dacă începeți să inventați lucruri… E a treia oară când mă întrebați. Am explicat la flash-interviu de ce nu l-am folosit pe Baiaram? Atunci ce mai vreți? Vorbesc aceleași lucruri și înainte și după? Spuneți-mi cine a zis! Mi-au contestat mie deciziile!?”, a spus Mirel Rădoi, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, replica serii după FCSB – U Craiova 1-0: „Facem antrenamente în inferioritate”

Universitatea Craiova se află la al treilea meci consecutiv cu jucător eliminat, după ce Nicușor Bancu a văzut roșu cu Dinamo, Vladimir Screciu a fost eliminat cu Rakow, iar Cicâldău a primit două galbene cu FCSB. Mirel Rădoi a oferit replica serii: „Ne-am obișnuit deja, facem și la antrenamente exerciții de inferioritate, ne pregătim de lucrul acesta. Nu e prea multă răutate, ci prea mult fotbal, pentru că ne pregătim de fotbal internațional. Sunt foarte mulțumit de joc și de atitudinea băieților. Singurul aspect negativ e rezultatul. Nu am de ce să fiu supărat. Nu e niciun capăt de țară.

Am început foarte bine meciul cu acele două ocazii. După aceea, a fost acea fază unde ei știu mai bine. Nu vreau să comentez pe tema arbitrajului. Eu sunt mulțumit de băieți, nu am ce să le reproșez în seara asta

ADVERTISEMENT
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii...
Digi24.ro
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”

Gândiți-vă că noi n-am mai fost din 1991 pentru 11 etape pe primul loc, de ce aș fi supărat după etapa asta? Nicio echipă nu e calificată matematic în play-off, nu e nicio tragedie. Spectacolul ăsta fotbalistic nu va mai aduce oameni la stadion, din păcate”, a mai spus Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie...
Digisport.ro
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală

Ce a spus Mirel Rădoi despre întâlnirea cu Kyros Vassaras: „Singura mea metodă de protest”

La fel ca jucătorii săi, Rădoi este de părere că arbitrajul a viciat rezultatul din această partidă. Antrenorul Craiovei a dezvăluit că nu se va mai prezenta la întâlnirea cluburilor cu președintele CCA, Kyros Vassaras:

„Singura formă de protest, miercuri am fost invitat la comisie și nu o să mă mai duc. Să fac ce? Avem faza de anul trecut la meciul cu U Cluj, unde au dictat penalty și la camera VAR s-a spus că e ofsaid. E un metru în spatele liniei. Am zis că o să vreau să particip, dar la ce s-a întâmplat în seara asta, nu am de ce să mă mai duc”, a explicat antrenorul Craiovei.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi anunță un posibil transfer: „Va ajunge la iarnă”

Antrenorul oltenilor a dezvăluit că ar mai fi vrut să facă transferuri dacă ar mai fi fost posibil. El a dezvăluit că oltenii trebuiau să se înțealagă cu un număr „6”, care nu a mai ajuns la Craiova, dar cel mai probabil va veni în următoarea fereastră de mercato:

„Jucători nu mai putem să transferăm. Mai așteptam un număr 6, nu a mai venit. Probabil va ajunge în iarnă. Miercuri ne vedem la antrenament cu jucătorii care nu merg la echipa națională și vom vedea ce vom pregăti”, a spus Rădoi.

Va juca Baiaram la națională? Răspunul lui Mirel Rădoi

Ștefan Baiaram a fost convocat de Mircea Lucescu pentru a doua acțiune consecutivă, deși în prima nu a prins niciun minut. Întrebat dacă fotbalistul său ar merita să joace, Mirel Rădoi a ezitat să-i dea vreun sfat lui Mircea Lucescu:

„N-aș vrea să intru în deciziile lui Mircea Lucescu. Dacă începem să contestăm alegerile și deciziile sale… cum am văzut azi de dimineață, cum a fost jignit în direct, înseamnă că noi ceilalți nu mai însemnăm nimic. Eu am un respect imens pentru Răzvan Lucescu, de Mircea Lucescu nici nu pot vorbi. Omul mi se pare fenomenal. Dacă aș vorbi de el, aș fi penibil”, a conchis Mirel Rădoi după FCSB – Craiova 1-0.

Vladimir Screciu a mitraliat arbitrajul după FCSB – U Craiova 1-0: „Nu pot...
Fanatik
Vladimir Screciu a mitraliat arbitrajul după FCSB – U Craiova 1-0: „Nu pot să îmi explic, aveam alte așteptări de la Kovacs”. Incredibil ce i-a spus Mihai Popescu în timpul meciului
Gigi Becali a ironizat Rapid după ce FCSB a învins U Craiova: „Cum...
Fanatik
Gigi Becali a ironizat Rapid după ce FCSB a învins U Craiova: „Cum să dai trei goluri din devieri?”
Veste cumplită pentru titularul lui Mirel Rădoi! S-a accidentat în derby-ul cu FCSB...
Fanatik
Veste cumplită pentru titularul lui Mirel Rădoi! S-a accidentat în derby-ul cu FCSB și riscă să rateze restul sezonului!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A văzut scandalul în care este implicat tatăl lui David Popovici și a...
iamsport.ro
A văzut scandalul în care este implicat tatăl lui David Popovici și a răbufnit: ”L-au luat și l-au împachetat și pe ăsta”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!