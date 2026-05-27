Mirel Rădoi s-a întors în România și a plătit 300.000 de euro pentru o „bijuterie pe patru roți”: „Nu cred așa ceva! Urât face…”

Așa cum ține să specifice de fiecare dată, Mirel Rădoi nu antrenează pentru bani. El este unul dintre antrenorii cu o situație financiară extraordinară, tocmai de aceea are oportunitatea de gândi mult mai limpede ofertele pe care le are. La câteva zile după ce a încheiat sezonul în Turcia, fostul selecționer a venit în România și a dat peste 300.000 de euro pentru un Audi Q8 RS.

Mirel Rădoi, încă o bijuterie în garaj! Antrenorul lui Gaziantep, extrem de fericit cu noua achiziție

Pe lângă fotbal, pasiunea lui Mirel Rădoi sunt mașinile puternice. Foarte mulți bolizi impresionanți au trecut prin garajul lui Mirel Rădoi de-a lungul anilor, iar în acest moment se laudă cu o colecție respectabilă. Ultima „piesă” este un Audi RS Q8, achiziționat recent în România.

: „(n.r. – Foarte uimit) Nu cred așa ceva! Urât face…”, a exclamat el. „Îmi place să aud zgomotul unui motor. Cum alții sunt obițnuiți ca hobby să aibă pescuitul, eu sunt cu mașinile. Îmi aduc aminte atunci când începusem fotbalul îmi era teamă de mașini și mergeam mai mult cu bicicleta. (n.r. – câte ai în colecție?) Nu știu sincer, trebuie să mă opresc un pic să le număr… cred că șapte cu cea din spate”, a dezvăluit Mirel Rădoi pentru

Audi RS Q8, cel mai agresiv SUV din gama Audi Sport

Mirel Rădoi nu a fost întâmplător impresionat de zgomotul făcut de noua sa mașină, deși a văzut foarte multe motoare puternice la viața sa. Audi RS Q8 Performance este cel mai puternic SUV din gama Audi Sport, fiind varianta de performanță a modelului Q8. Aceasta are un motor V8 4.0 TFSI biturbo, care dezvoltă nu mai puțin de 600 de cai putere.

Noul său bolid face 0-100 km/h în 3,6 secunde, iar viteza maximă se ridică la peste 300 km/h. Este o mașină specială datorită faptului că accelerează ca un supercar, însă în interior păstrează confortul unui SUV de lux.

Pleacă Mirel Rădoi de la Gaziantep? Fostul antrenor de la FCSB, amenințări pentru bașkan

Mirel Rădoi a dezamăgit întreaga suflare roș-albastră atunci când a părăsit FCSB-ul la mijlocul play-out-ului, după doar câteva etape pe banca echipei. Fostul selecționer a ales să meargă într-un campionat mult mai puternic, acolo unde poate avea șansa să se lanseze în fotbalul mare.

Din păcate, în cele patru meciuri în care a stat pe banca lui Gaziantep, Mirel Rădoi a bifat patru înfrângeri consecutive, iar cum a făcut-o în cazul lui FCSB: „Dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție. Indiferent dacă voi ajunge în situația de a schimba 10 echipe într-un sezon, o voi face de 10 ori. Eu când m-am apucat de meseria asta nu am făcut-o nici pentru performanță, nici pentru bani, a fost pur și simplu pasiune”, a declarat Rădoi, pentru sursa citată.