Mirel Rădoi s-a speriat de Liechtenstein: “E o echipă ciudată, trebuie să fim atenți”. Video

România a reintrat în cărți pentru calificarea la Campionatul Mondial din Qatar după . Dar nu își permite pași greșiți nici în următoarele meciuri.

Duminică, selecționata condusă de Mirel Rădoi va înfrunta Liechtenstein, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Victoria este singurul rezultat care poate fi luat în calcul pentru “tricolori”.

Mirel Rădoi s-a speriat de Liechtenstein! Ce spune despre duelul de pe Arena Națională: “Ne poate aștepta un meci dificil”

Tocmai din acest motiv, selecționerul Mirel Rădoi simte presiunea. Și vrea să își capaciteze jucătorii, pentru a trata cât se poate de serios ceea ce ar trebui să fie cea mai ușoară partidă din această grupă.

“Dacă ne luăm după câteva rezultate pe care ei le-au reușit în grupă și dacă mai dăm timpul înapoi și vedem că au unele victorii în 2020, cred că ne poate aștepta un meci dificil, cu atât mai mult dacă noi vom crede că vom obține o victorie sigură. Va trebui să fim atenți.

Nu simt o presiune în plus. În momentul de față, mă interesează doar partida cu Liechtenstein. Nu mă gândesc deloc la partida cu Macedonia de Nord. Pentru multă lume pare o partidă ușoară, Liechtenstein pare o victimă sigură, dar nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri.

Mirel Rădoi, despre calificarea din grupa J: “O luptă echilibrată pentru locul 2. Islanda a ieșit din calcule”

Liechtenstein e o echipă destul de ciudată. Va trebui să fim foarte concentrați, e o grupă în care se pierd puncte, e o luptă foarte echilibrată pentru locul 2. După ultimul rezultat, cred că Islanda a ieșit din calculele pentru locul 2”, a declarat Mirel Rădoi într-o conferință de presă.

Mirel Rădoi spune că va continua să încerce implementarea unui stil ofensiv la echipa națională, dar și că ar putea alege câteva schimbări tactice cu Liectenstein. Probabil va fi nevoit să odihnească jucători pentru partida cu Macedonia de Nord, la Skopje, de miercuri.

“E posibil să schimb sistemul de joc. Dar mai mult ne-ar interesa să putem schimba dinamica în timpul jocului, indiferent care ar fi sistemul inițial. Nu voi juca mai pragmatic. Depinde de fiecare meci în parte”, a mai spus Rădoi.

Mirel Rădoi, despre convocările surprinzătoare la echipa națională: “O schimbare de generații oricum trebuia făcută”

Rădoi a făcut câteva selecții neașteptată la această acțiune a echipei naționale și speră că jucătorii tineri pe care a mizat vor aduce un plus în jocul “tricolorilor”. Totuși, a lăsat o poartă deschisă și pentru revenirea “veteranilor”.

“N-a fost un obiectiv clar să renunțăm la jucătorii mai experimentați. O schimbare de generații oricum trebuia făcută, cu mine sau cu altcineva. Totul depinde de evoluțiile jucătorilor la echipele de club. Nu am spus niciodată că jucătorii peste o anumită vârstă n-au ce căuta la echipa națională”, a declarat Rădoi.

, cu șase puncte după primele 4 etape. Armenia este liderul neașteptat, cu 10 puncte. Germania are 9, iar Macedonia de Nord este cu un punct peste “tricolori”. Islanda, cu 3 puncte, pare ieșită din cursă. Liechtenstein are zero.