Mirel Rădoi, salariu de 1,6 milioane de euro din vară! Gigi Becali, anunțul momentului după ce și-a pus antrenor la FCSB

Gigi Becali și Mirel Rădoi au discutat ultimele detalii despre perioada pe care antrenorul român o va petrece la FCSB. Din păcate, finul lui Gigi Becali a dat o veste care îi va întrista pe cei mai mulți dintre suporteri: s-a înțeles cu o altă echipă începând din vară și nu va putea antrena FCSB decât până la finalul acestui sezon.

Veste șoc despre Mirel Rădoi! Salariu de 1,6 milioane de euro din vară

Gigi Becali s-a mișcat repede după demisiile lui Charalambous și Pintilii și Înțelegerea dintre cei doi a fost făcută fără salariu, deoarece antrenorul român vrea doar să-l ajute pe nașul său și să scoată echipa din impas.

după care se vor așeza la masă și vor discuta despre un contract mai lung. Totuși, fostul antrenor de la Universitatea Craiova i-a dat planurile peste cap. El l-a anunțat pe patronul roș-albaștrilor că și-a dat acordul pentru a antrena o altă echipă începând cu această vară, pentru un salariu uriaș de 1,6 milioane de euro anual:

„A venit să vorbim de staff, pentru că Mirel nu vrea bani, vrea doar să primească staff-ul. Nu mi-a dat o veste bună, nici mie, nici suporterilor. El are deja oferta de 1,6 milioane de euro care este acceptată din vară. Eu, când i-am dat mesaj, i-am zis: ‘Băi, sunt nașul tău, ajută-mă!’. Mi-a zis că l-a impresionat mesajul meu și că vine să mă ajute. Mi-a spus că o scoatem, că știe despre ce e vorba, dar din vară deja și-a dat acordul.

I-am spus să vină să o scoatem, după aia văd eu cum conduc mașina după ce o punem pe roate. El a zis că nu rămâne din vară. Dar eu, în gândul meu, dacă îmi califică echipa îi dau eu 1 milion de euro. Nu e mai bine așa? Mi-a zis că vine pentru mine, să returneze ce am făcut pentru el acum 25 de ani”, a declarat Gigi Becali, după ce a ieșit de la negocierile cu Mirel Rădoi.

Ce a declarat Mirel Rădoi după discuțiile de ultimă oră cu Gigi Becali

Luni după-amiază, Mirel Rădoi s-a prezentat la palatul din Pipera pentru a discuta ultimele detalii despre staff și strategie cu Gigi Becali. Discuțiile salariale nu au existat, întrucât Mirel Rădoi își va ajuta nașul fără să aștepte vreo remunerație. În timp ce se pregătea să plece de la palat, noul antrenor al roș-albaștrilor a oferit câteva declarații, însă a explicat că va vorbi mai multe într-o conferință de presă ulterioară.

„Mai civilizat, ca să nu pară că sunt arogant, din mașină o să vă vorbească nașul și mâine ne vedem și puteți să mă întrebați orice. Totul este în regulă. La mine, cuvântul este ca și cum aș fi semnat. Zi bună, la revedere!”, au fost primele cuvinte ale lui Mirel Rădoi după revenirea la FCSB.

Ce va schimba Mirel Rădoi la FCSB

Rămâne de văzut dacă Mirel Rădoi va rămâne sau nu și în sezonul viitor, cert este că fostul selecționer al României are deja un plan bine pus la punct pentru a scoate maximum dintr-un sezon aproape ratat al lui FCSB. Singura șansă care mai poate salva stagiunea ar fi o calificare în Conference League în urma barajelor, iar Rădoi are ca obiectiv acest lucru.

În primul rând, Gigi Becali a dezvăluit că noul antrenor al lui FCSB vrea să schimbe sistemul. Campioana en-titre ar urma să treacă de la 4-3-3 la un sistem cu două vârfuri de atac, 4-4-2. „El mi-a zis că vede un 4-4-2 la jucătorii pe care îi avem. Singurul sistem pe care eu îl înțeleg e 4-3-3. Calitățile lor și ce trebuie să aibă jucătorii nu-mi dau seama bine. Eu nu mă pricep decât la 4-3-3. Așa vede Rădoi la ora asta, un 4-4-2, și că după aia schimbă, în 4-3-3, în 4-3-1-2. Cu David Miculescu sau cu Thiam lângă Bîrligea. M-a întrebat ce a jucat Thiam aseară. Mi-a spus ‘greșit, nașule, Thiam este numai atacant’”, a explicat Gigi Becali.

În al doilea rând, în ceea ce privește jucătorul ce bifează regula U21, Mirel Rădoi a căzut de comun acord cu Gigi Becali că se va baza în continuare pe Matei Popa, mai ales că puștiul din poarta lui FCSB nu a greșit flagrant la niciun gol de până acum. Prima partidă la care Mirel Rădoi se va afla pe bancă va fi cea de vineri, 13 martie, împotriva lui Metaloglobus București.