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Mirel Rădoi (45 de ani) își continuă pe aceeași notă cariera de antrenor. Nici 10 meciuri nu a rezistat tânărul tehnician pe banca celor de la Gaziantep. Despre cariera tehnicianului și evenimentele recente din jurul activității sale s-a discutat intens în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici a dezvăluit ce șanse sunt ca Rădoi să se întoarcă la FCSB.

Ce șanse sunt, în acest moment, ca Mirel Rădoi să revină la FCSB. Anunțul lui Horia Ivanovici

În ultima zi a lunii august, clubul din Super Lig, Gaziantep, a anunțat oficial despărțirea de antrenorul Mirel Rădoi (45 de ani). Doar 7 meciuri a rezistat românul pe banca turcilor. Fostul selecționer a preluat-o pe Gaziantep în luna aprilie, după despărțirea de FCSB. În cele 7 meciuri petrecute pe banca formației din „Țara Semilunei”, Rădoi a înregistrat un bilanț catastrofal: o victorie, o remiză și 5 înfrângeri.

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Plecarea lui Mirel Rădoi din Turcia se petrece într-o perioadă în care fosta sa echipă, FCSB, traversează de asemenea o uriașă criză. Postul lui Marius Baciu (51 de ani) se poate prăbuși oricând, după evoluțiile și rezultatele modeste din campionat. În aceste condiții, mulți s-au întrebat dacă nu cumva Rădoi ar putea reveni acolo de unde a plecat în primăvară.

Marți, la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a spus . Fanii care îl așteptau la echipă, să salveze lucrurile, primesc o veste nedorită. Tehnicianul nu și-ar mai dori să revină la roș-albaștri. În plus, nici Gigi Becali nu pare încântat de idee.

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„Vă dau scris (n.r. invitaților din emisiune) că Rădoi nu mai vine la FCSB. Țineți minte ce v-am spus astăzi (n.r. marți, 1 septembrie). Din ce știu eu, nici Rădoi nu-și dorește să vină la FCSB, pentru că relația (n.r. cu Gigi Becali) și la al doilea descălecat n-a fost una grozavă. În spate n-a fost deloc grozavă. Acesta a fost și motivul pentru care Rădoi s-a grăbit să plece la Gaziantep și n-a stat până la finalul sezonului.

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(…) În spatele cortinei, relația lui Rădoi cu Gigi Becali nu a fost bună. Că patronul tot s-a băgat. Mai puțin, dar tot s-a băgat. Și Rădoi are toleranță zero. Eu cred că și la Gaziantep au vrut să se bage bașcanii, la primul 11. Iar eu, din ce am vorbit cu Gigi Becali, nu l-am simțit entuziast privind întoarcerea lui Mirel Rădoi la FCSB”, a dezvăluit moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

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Mirel Rădoi, subiect aprig dezbătut la Fanatik Superliga

a fost un subiect intens dezbătut și de invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA de marți, 1 septembrie 2026. Marcel Pușcaș a fost extrem de dur cu tehnicianul român, despre care spune că este un ”o păcăleală a fotbalului, păcălici”.

„Și-a luat și acum vreo 500.000 de la Gaziantep pentru trei luni de muncă, patru luni. Perfect. Mai stăm șase luni, mai mergem pe unde am jucat prin Golf, mai avem două – trei relații pe acolo, mai luăm un milion de acolo, mai stăm șase luni, mai luăm un milion. Se numește păcălici, păcăleală a fotbalului”, spune analistul FANATIK.

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Rădoi are o medie de doar câteva luni petrecute la echipele de club. La Craiova, în mandatul său cel mai lung, de o jumătate de an, a stat cu demisia pe masă constant. Marius Mitran, prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit lucruri incredibile despre comportamentul tehnicianului în „era Craiova”: „Rădoi și-a dat de 6 ori demisia și (Mihai) Rotaru le rupea pe rând. Afirmația patronului Craiovei că ‘nu Rădoi a stat la Craiova, ci Craiova l-a ținut aici’ e adevărată. Pentru că el pleca de mult. Ca și în primul mandat”.