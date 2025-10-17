Mirel Rădoi a avut un discurs manifest în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia. Acesta și-a exprimat nemulțumirea totală legată de ultimele declarații ale selecționerului Mircea Lucescu, dar și ale lui Orlando Nicoară.

Mirel Rădoi, discurs manifest la adresa lui Mircea Lucescu

Într-o intervenție recentă, înainte de , după golul din penalty înscris de Florin Tănase. Selecționerul le-ar fi transmis jucătorilor formației „roș-albastre” succes în duelul cu oltenii, ceea ce a atras, acum, furia lui Mirel Rădoi.

Antrenorul oltenilor a prezentat în fața jurnaliștilor o foaie printată în care era afișată declarația, apoi a avut un discurs dur, în care a făcut praf modul de abordare al lui Lucescu, dar și declarațiile lui Orlando Nicoară.

„Am primit un link și nu am crezut că un selecționer poate spune așa ceva în viața mea. Este ceva incredibil. Am primit link-ul de la cineva, l-am printat, ca să-l vedeți. Am citit ce a putut spune domnul Lucescu. Înțeleg că susții o echipă, că poate nu o înghiți pe cealaltă, dar nu o poți face așa pe față, fără pic de jenă. Această declarație o vom folosi ca motivație pentru jucători. Când am căutat această declarație, a mai spus un domn, Orlando Nicoară, că FCSB e un brand mai mare decât Steaua și alte lucruri de genul, unele legate de echipele mai mici. Așa nu puteți aduce suporteri mai mulți la stadion, domnilor specialiști. Dacă considerați că Botoșani, Slobozia sunt mici, nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc. Vă bateți joc. Nu putem începe cu mizerii de astea, indiferent de numele echipei“, a declarat Mirel Rădoi.