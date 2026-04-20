Mirel Rădoi, savuros când a fost întrebat despre oferta de la Gaziantep: „Chiar dacă nu am Bacalaureatul și par mai prostuț…”

ADVERTISEMENT

La finalul meciului Farul Constanța – FCSB 2-3, Mirel Rădoi (45 de ani) a fost întrebat direct dacă pleacă de la echipa roș-albastră după această partidă de la Ovidiu, dar nu a dorit să comenteze, pentru moment, acest subiect. În schimb, a transmis că încă se află la această formație și a dat de înțeles că ar urma să revină în viitorul apropiat cu noi detalii referitoare la situația sa.

Pe de altă parte, în momentul în care a fost adusă în discuție , Rădoi a identificat o „capcană” în întrebarea reporterului și a părut destul de iritat. În acest sens, a spus că, deși „pare mai prostuț”, iar mulți oameni îl iau în derâdere pentru nivelul său de studii, are totuși capacitatea necesară pentru a ieși din astfel de situații „încurcate”.

ADVERTISEMENT

„Am controlat jocul în prima repriză și în a doua, doar că nu ne-am găsit cum trebuia. Am avut ocaziile, dar nu ne-am găsit pozițiile. Dar în repriza a doua, când a început meciul, s-a arătat o schimbare. Nu au fost lucruri mari de făcut, dar din poziția corpului am putut fi mult mai bine. Am jucat în față, am dezvoltat jocul. Am putut pasa mult mai repede în față. Eu nu am presiunea jocurilor ca ei, nu sunt implicat, de asta am văzut spațiul liber. Și dacă ai 2-1, trebuie să te duci să dai golul 3. Să pasăm mingea înapoi doar pentru a avea posesiea, pentru mine nu este un mare lucru. Chiar dacă îmi place posesia.

Nu știu. Deocamdată sunt aici, sunt antrenorul FCSB-ului. O să vedem de mâine, când o să ajungem la București. Lucrurile astea dacă ar trebui discutate, aș face-o, în primul rând, cu clubul, și nu aș face-o public. Dacă subiectul e să încercați să mă trageți de limbă, să știți că chiar dacă nu am Bacalaureat, și par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul”, a declarat Mirel Rădoi

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș, răspuns pentru Gigi Becali după criticile primite de la patron

Tot după partida de la Ovidiu, experimentatul fundaș central a vorbit pentru prima dată în mod public despre această chestiune și astfel a punctat următoarele aspecte: „Ce este de spus? Am încercat să evit, să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător. Dar cred că, în general, în fotbal, nu există recunoștință. E doar următorul meci. Dacă ești bun, toată lumea se bucură, dacă nu, la revedere. Asta face parte din trecutul meu, am jucat la un nivel foarte bun, dar nu contează asta în prezent. Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta. Am spus-o tot timpul, îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere.

ADVERTISEMENT

Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Îmi e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să îmi spună ce am de făcut. Da, e patronul echipei, poate să mă dea afară. Eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel, mă bucur că am fost acolo în echipă. Să vedem, citesc și eu știrile”.