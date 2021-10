Mirel Rădoi, scandal la conferința de presă înainte de România – Armenia: ”Adu-l pe Ivan încoace! Vreți circ? Facem circ!”

Au fost momente tensionate între Mirel Rădoi și jurnaliști la conferința de presă din Ghencea de dinaintea meciului România – Armenia.

Selecționerul ”tricolorilor” a fost deranjat de insistența cu care jurnaliștii l-au chestionat dacă a reușit să se facă înțeles de către jucători, pentru a evita o nouă situație precum cea din finalul partidei de la Hamburg, când Germania a înscris golul victoriei după o lovitură de colț.

Mirel Rădoi a răbufnit în fața jurnaliștilor

Dialogul între selecționerul Mirel Rădoi și reprezentanții presei s-a încins în momentul în care a fost întrebat repetitiv dacă Andrei Ivan înțelege ce trebuie să facă în timpul unui meci la fazele fixe.

Jurnalistul făcea referire la faza din minutul 81 al meciului Germania – România, în care Muller, nemarcat de Andrei Ivan, a înscris golul de 2-1.

”Ești convins că Ivan știa pe cine trebuie să țină? Pentru că din imagini pare că nu”, a insistat jurnalistul care l-a scos din minți pe Mirel Rădoi.

Selecționerul i-a cerut ofițerului de presă al echipei naționale să-l aducă imediat pe atacantul Universității Craiova pentru a răspunde personal la întrebare.

”Îl poți aduce pe Ivan, te rog frumos? Adu-l pe Ivan încoace că facem circ. Dacă circ vrei, facem circ. Am răspuns imediat după meci, da? Am spus imediat că Ivan știe ce număr are de marcat, da?

Cred că sunt foarte clare lucrurile astea. Întrebați-l pe Ivan acum, ca să nu ziceți după aia că v-am mințit eu și mă duc să îi spun lui Ivan ce număr avea de marcat. Întrebați-l pe el!”, a contraatacat Rădoi.