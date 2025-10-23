Mirel Rădoi, scandal monstru cu Ştefan Baiaram înainte de Universitatea Craiova – Noah! Atacantul, exclus din lot înainte de meci. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi şi Ştefan Baiaram au avut un scandal monstru , primul meci din istorie jucat de olteni pe teren propriu în faza principală din Conference League.

De la ce a pornit scandalul monstru dintre Rădoi şi Baiaram!

FANATIK a aflat că atacantul s-a supărat rău că nu a fost printre titulari şi a urmat apoi un adevărat scandal cu antrenorul Universităţii Craiova. Mirel Rădoi nu a stat la discuţii şi l-a exclus din lot pe Baiaram chiar înaintea meciului.

Iniţial, Ştefan Baiaram , fiind ulterior, şters. Atacantul nu a mai putut să stea nici pe bancă şi a urmărit meciul cu Noah din tribunele stadionului „Ion Oblemenco”.

Ştefan Baiaram, surprins în tribune la Universitatea Craiova – Noah

Atacantul Universităţii Craiova a fost ultimul jucător coborât din autocarul oltenilor şi în momentul în care colegii săi au inspectat terenul, atacantul a stat pe banca de rezerve şi a butonat telefonul minute în şir, fiind foarte încruntat.

Nici măcar acolo n-a putut rămâne pentru că a fost scos de pe foaia de joc. Reporterii FANATIK de la stadion l-au surprins pe Ştefan Baiaram în tribune, în spatele băncilor de rezerve. El vede meciul alături de Vladimir Screciu, suspendat după Rakow – Universitatea Craiova.

De unde a pornit conflictul dintre Rădoi şi Baiaram

Scandalul dintre Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi trece la un alt nivel. Primele contre între vedeta oltenilor şi antrenor au venit la meciul Universitatea Craiova – Farul Constanţa, disputat pe 14 septembrie.

Atunci Baiaram a fost aruncat în luptă în ultimele 20 de minute, dar l-a scos din sărite pe antrenor prin faptul că nu alerga în ritmul alert aşteptat de acesta. Rădoi a vrut să îl scoată în ultimele minute, fiind oprit de oamenii din staff.

Înaintea pauzei internaţionale, Ştefan Baiaram a fost lăsat pe bancă în derby-ul cu FCSB, pierdut cu 0-1. Mirel Rădoi a insistat că a fost vorba de o decizie tactică şi că nu există niciun conflict între el şi jucător.

Ştefan Baiaram, transfer ratat în ultima zi de mercato

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a dezvăluit că Ştefan Baiaram a fost dorit de Istanbul Başakşehir în ultima zi de mercato. Dar, transferul a căzut din cauza timpului foarte scurt în care să fie realizată mutarea:

„A fost o ofertă, a plecat de undeva de la 2.7, 2.8 și se ducea undeva la 4.5 milioane de euro. Pesemne, dacă nu ar fi fost ultima perioadă de mercato din Turcia, oferta s-ar fi putut ridica undeva la 6 milioane de euro. În schimb, discuția nu a depășit suma de 4.5 milioane de euro.

Nici nu puteam să negociem, sumele au venit la ora 15:00-15:30 în ultima zi de mercato. Am zis că ne pierdem timpul, putem să discutăm la iarnă sau vara viitoare. Eu sunt deschis cu toată lumea, nu are sens să ne apucăm să negociem în ultima zi și să nu putem să facem oricum transferul”, a dezvăluit patronul oltenilor.