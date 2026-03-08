Sport

Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB: „Thiam sau Miculescu lângă Bîrligea!”. Condiția pusă de Gigi Becali la negocieri

GIgi Becali a oferit ultimele detalii despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB, în locul lui Elias Charalambous, și a dezvăluit ce condiție i-a pus tehnicianului.
Mihai Alecu
08.03.2026 | 23:36
Mirel Radoi schimba sistemul la FCSB Thiam sau Miculescu langa Birligea Conditia pusa de Gigi Becali la negocieri
Mirel Rădoi vrea să facă schimbări importante la FCSB
FCSB nu a stat foarte mult timp fără antrenor, după ce Elias Charalambous și-a dat demisia la finalul partidei pierdute cu U Cluj, 1-3, iar Gigi Becali s-a înțeles cu Mirel Rădoi pentru a prelua banca tehnică a grupării bucureștene.

Mirel Rădoi a acceptat să vină la FCSB. Gigi Becali e gata să-l lase să facă echipa

Latifundiarul din Pipera spune că totul a fost stabilit și Mirel Rădoi va începe munca de marți. Se pare că acesta ar fi discutat deja cu Mihai Stoica și a făcut planul de bătaie pentru perioada următoare.

„Trebuie o cotitură, o nouă era. Nu mai merge cu instinct și heirup. Dacă vrei Champions League nu mai merge pe instinct, că vedem unul pe la Galați, unul pe la UTA, și-l luăm noi. Nu numai el o să se ocupe de transferuri, MM Stoica deja a făcut birouri, a pus monitoare, o să urmărească jucători. Omul vine să te ajute 3 luni de zile și tu să-l faci de râs? Nu e în regulă asta. De marți începe.

Eu când mai râd cu voi, mai glumesc cu voi. Am vorbit acum o săptămână și cu Pițurcă. Acum este o situație, poate așa a vrut Dumnezeu și mi-a zis că nu mai pot să fac eu. Păi noi ne gândim la lucruri pe termen lung. Trebuie să văd jocul echipei, că de calificat în Conference League nu cred că e mare greutate. Păi nu poți cu Mirel Rădoi altfel, nu ai cum. Da, da, asta i-am și spus. Nu mă mai cert cu nimeni. Omul uită și trece și peste supărare. Dacă nu am ierta atunci nu am mai avea bucuria în suflet”, a spus Gigi Becali.

Ce sistem de joc vrea Mirel Rădoi să folosească la FCSB

Mirel Rădoi ar vrea să schimbe sistemul la FCSB și să joace cu 2 atacanți, în 4-4-2, iar lângă Bîrligea să fie folosit unul dintre Thiam și Miculescu.

„El mi-a zis că vede un 4-4-2 la jucătorii pe care îi avem. Singurul sistem pe care eu îl înțeleg e 4-3-3. Calitățile lor și ce trebuie să aibă jucătorii nu-mi dau seama bine. Eu nu mă pricep decât la 4-3-3. Așa vede Rădoi la ora asta, un 4-4-2, și că după aia schimbă, în 4-3-3, în 4-3-1-2. Cu David Miculescu sau cu Thiam lângă Bîrligea. M-a întrebat ce a jucat Thiam aseară. Mi-a spus ‘greșit, nașule, Thiam este numai atacant'”, a mai spus Gigi Becali.

Condiția pe care Gigi Becali i-a pus-o lui Mirel Rădoi

Gigi Becali a spus că a avut o singură condiție pentru Mirel Rădoi, de a folosi jucător U21 în zona defensivă.

„Doar atât i-am zis, ce dorință am. Ori portarul, ori fundaș, să fie U21. El a zis că logic, copilul ăsta nu a greșit până acum, dacă și-a făcut treaba până acum nu e normal să avem avantajul ăsta, portar U21? E clar că nu mai mergea așa”, a conchis Gigi Becali.

