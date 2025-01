Mirel Rădoi, scuze publice pentru Sorin Cârțu: „Trebuia să fiu mult mai echilibrat!”. Antrenorul știa că va reveni la Universitatea Craiova: „În fiecare zi am avut acest sentiment”

Mirel Rădoi este noul antrenor al Universității Craiova după ce Mihai Rotaru l-a demis pe Costel Gâlcă, plătindu-i o sumă record de 360.000 de euro pentru rezilierea contractului. Mirel Rădoi și Sorin Cârțu au avut un schimb de replici după care legenda Craiovei a anunțat că nu mai vrea să îi rostească numele vreodată.

Mirel Rădoi, scuze publice la adresa lui Sorin Cârțu

Venit pe un fond de încredere extraordinar în Oltenia, proaspăt plecat de pe banca „tricolorilor”, Mirel Rădoi nu a rezistat decât 21 de etape înainte să-și dea demisia. Înainte să plece, antrenorul de 43 de ani a avut un schimb de replici cu Cârțu, pe care s-a supărat pentru că a criticat jocul Universității în spațiul public.

„Vreau să spun că în această seară am trăit cea mai mare decepție din cariera mea. Un atac cu talpa din partea unuia la care am ținut fantastic de mult. Și îmi pare rău că am investit multe sentimente pentru Rădoi.

Sunt total surprins! E ultima dată când vorbesc despre el. Nu vreau să-i mai aud numele, nu vreau să-i mai pronunț numele, el la fel, să facă abstracție totală de mine. Să nu mă mai menționeze niciodată! E o mare dezamăgire pentru mine!”, a spus Sorin Cârțu după demisia lui Rădoi, la

La întoarcerea antrenorului, care între timp a avut mai multe experiențe în Golf, Sorin Cârțu l-a așteptat cu brațele deschise la baza de antrenament a Universității. Cei doi au dat mâna și s-au luat în brațe, ceea ce reprezintă un semn al împăcării.

În conferința de presă în care a fost prezentat, Mirel Rădoi a ținut să-și ceară scuze public față de cel care l-a debutat în primul meci de fotbal la nivel de seniori.

Mirel Rădoi: „Mi-am dorit să fac lucrul ăsta într-o conferință de presă”

„Sunt fericit și entuziasmat. E o nouă provocare. Nu cred că este întâmplătoare prezența mea aici. În tot acest timp de 9 luni, în care sunt liber, au fost peste 10-11 oferte, însă niciuna concretă. Cea mai rapidă a fost cea de la Universitatea Craiova. Mă bucur încă o dată că am ajuns aici. Din momentul în care am luat decizia să plec acum doi ani, am avut sentimentul în fiecare zi că ar trebui să mă întorc. Pentru că ceea ce am făcut atunci a fost greșit.

De aceea vreau să îmi prezint scuzele față de Sorin Cârțu. Trebuia să fiu mult mai echilibrat cu omul și antrenorul Sorin Cârțu. Este de-o seamă cu tatăl meu și primul antrenor care m-a debutat de la juniori la seniori.

Chiar mi-am dorit să fac lucrul acesta într-o conferință de presă. Dacă o făceam doar la un post de televiziune nu era toată lumea de acord. Asta am simțit în cei doi ani. Sper că am învățat din greșelile mele și că sunt mult mai echilibrat”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă de prezentare la Universitatea Craiova.