Mirel Rădoi nu glumește! Ce s-a întâmplat ultima oară când a renunțat la echipa națională

Selecționerul echipei naționale a șocat opinia publică după ce a anunțat la finalul meciului câștigat cu 1-0 cu Armenia că .

Mirel Rădoi este cunoscut pentru faptul este extrem de orgolios, o caracteristică întâlnită la olteni și nu este prima oară când a renunțat la echipa României.

Precendentul care confirmă plecarea lui Mirel Rădoi de la naționala României. Cum a renunțat prima oară

FANATIK readuce în prim planul momentul retragerii premature a lui Mirel Rădoi de la echipa națională din postura de jucător.

În 2010, Mirel Rădoi declara că nu va mai veni la echipa națională, în urma unui conflicut cu director tehnic al Federației Române de Fotbal, . „Dacă Mirel s-a retras, nu-l mai întoarce nimeni! Are un caracter puternic şi e foarte orgolios”, trăgea concluzia unul dintre oamenii care îl cunosc cel mai bine pe Rădoi, nașul Gigi Becali.

Și atunci, la fel ca acum, Mirel Rădoi a șocat în spațiul public din cauza deciziei sale care nu a mai putut fi întoarsă de către nimeni: „Jucând 60 și ceva de meciuri la echipa națională am ajuns să fiu hulit. Degetul ăsta (n.r. degetul arătător de la mâna dreaptă) nu îl mai pot îndoi după un meci jucat la națională. Am avut nasul spart, pometele spart la națională… și pentru ce? Ca să vină Ionuț Lupescu să îmi arate că are mușchi!”, își motiva Rădoi decizia de retragere de la echipa națională a României.

Ultimul meci al lui Mirel Rădoi la echipa națională: „Decizia este irevocabilă!”

Ultima partidă oficială în care Mirel Rădoi a îmbrăcat tricoul echipei naționale a României a fost în campania de calificare la Campionatul European din 2012 împotriva Franței, pierdută cu 0-2 de către „tricolori”.

Rădoi a jucat în acea campanie doar primele trei meciuri: 1-1 cu Albania, când a fost și căpitanul României antrenată de Răzvan Lucescu, cu Belarus (0-0) și Franța. Aflat sub contract cu Al-Hillal, unde îl avea antrenor pe Cosmin Olăroiu, Rădoi a avut evoluții apreciate, însă a decis să renunțe la națională înainte să împlinească 30 de ani.

Se pare că decizia a fost luată de fostul stoper și mijlocaș central imediat după finalul meciului de la Paris cu Franța și nimeni și nimic nu l-a mai putut face să se răzgândească: „Nu mă retrag din cauza lui Răzvan (n.r. – Răzvan Lucescu)! Decizia este însă irevocabilă, am luat-o în vestiar, la Paris! Încă nu am discutat cu Răzvan, dar o să afle acum”, a declarat Mirel Rădoi la vremea respectivă.

Mirel Rădoi a mai vrut în trecut să se retragă de la echipa națională și nici măcar selecționerul Răzvan Lucescu, cu care a discutat de mai multe ori, nu a putut să-l întoarcă din drum. Totul a plecat de la o simplă declarație a lui Ionuț Lupescu: „S-a întâmplat de mai multe ori ca Mirel să aibă astfel de intenţii. A vrut să renunţe şi după amicalul cu Ucraina în luna mai. Nu voi accepta decizia lui, însă n-am reuşit să vorbesc, deocamdată, cu Rădoi. Şi-a închis telefoanele”, explica selecționerul la acea vreme.

Cum a izbucnit conflictul dintre Ionuț Lupescu și Mirel Rădoi

Ionuț Lupescu, director Comisiei Tehnice din cadrul FRF la acel moment, a declarat la finalul meciului cu Franța de la Paris. pierdut cu 0-2, că echipa națională suferă la capitolul calitate a jucătorilor și nu mai există concurență, cum era pe vremea „Generației de Aur”.

„Nu mai sunt 15 jucători de valoare apropiată, așa cum era pe vremea noastră. Rădoi și Cociș au scăzut după ce au plecat la arabi. Pot să vă spun că nivelul campionatului e slab, am jucat acolo”, este declarația lui Ionuț Lupescu care l-a făcut pe Rădoi să răbufnească și să renunțe la echipa națională.

Mirel Rădoi a văzut negru în fața ochilor după declarația lui Ionuț Lupescu și a decis să se retragă definitiv și irevocabil de la echipa națională a României: „Lupescu a spus că sunt în scădere? În scădere de înălțime, de greutate? El să nu uite că a fost dat afară de la Al Hilal după câteva luni! Poate e el selecționer și nu știu eu. Sunt oameni care te laudă în față și pe la spate… De ce Lupescu nu mi-a spus nimic în față? De ce a trebuit să aflu din presă că am scăzut?”.

Deși declarația sa a dus la retragerea lui Mirel Rădoi de la naționala României, Ionuț Lupescu nu a dat niciun moment înapoi, nici vorbă să își ceară scuze: „Nu înţeleg de ce Mirel e ofensat. Am spus un adevăr. Campionatul din Arabia Saudită nu e la fel de valoros ca cel din Germania sau cel din Spania. Ce am spus eu nu e un motiv să te retragi de la echipa naţională. Eu cred că Rădoi se grăbeşte. Se dovedeşte că Răzvan are dreptate, iar jucătorii noştri n-au tărie de caracter. Eu pot să vorbesc în public de oricine. N-am jignit!”.

Ionuț Lupescu a continuat atacurile la adresa lui Mirel Rădoi: „Un caracter adevărat n-ar fi renunțat la reprezentativa țării sale”

Ionuț Lupescu a continuat tirul de acuze în urma declarațiilor lui Mirel Rădoi și i-a transmis că un „caracter adevărat” nu ar renunța niciodată la echipa națională: „Adevărul e că Al Hilal i-a forțat probabil mâna să ia o astfel de decizie radicală pentru a nu-l mai pierde atunci când e convocat în România. Numai că un caracter adevărat n-ar fi renunțat la reprezentativa țării sale”.

Fostul mare jucător al naționalei României a făcut apoi apel la un alt moment în care Mirel Rădoi a amenințat că va renunța la echipa națională încă din anul 2005 și nu a deloc mirat de decizia sa: „Nu m-a surprins deloc decizia lui Rădoi, fiindcă știam ce a făcut și cu Pițurcă în 2005, când a plecat din cantonamentul echipei naționale. E adevărat că, imediat după meciul cu Franța, chiar înainte de a urca în autocar, Mirel mi-a spus că nu mai vine. N-am crezut atunci că vorbește serios”.

Decizia lui Mirel Rădoi a fost de neînțeles și pentru fostul mare jucător și selecționer al României, Ladislau Boloni: „Mă doare şi mă surprinde această hotărâre a lui Mirel, mai ales că mie îmi place mult de el ca jucător. Totuşi, nu pot să înţeleg cum un fotbalist poate să ia o decizie atât de radicală la doar 29 de ani. Pentru mine a juca la naţională era ceva atât de natural încât nu-i înţeleg pe cei care renunţă atât de uşor la această plăcere”.

Victor Pițurcă a criticat dur decizia lui Rădoi: „Naționala ar trebui să renunțe la astfel de jucători”

Fostul selecționer Victor Pițurcă nu a uitat de modul în care s-a comportat Mirel Rădoi în 2005, când a părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia și a amenințat că nu va mai veni la națională și l-a taxat în momentul anunțării retragerii: „Cu Piţurcă veneam din obligaţie la lot, acum o să vin din plăcere”, a mai spus Mirel Rădoi în 2009 când pe banca naționalei a fost numit Răzvan Lucescu.

Acestea nu sunt însă singurele momente în care Mirel Rădoi a vrut să renunțe la echipa națională. În 2004 și 2005 a fost chiar suspendat după ce Gigi Becali nu l-a lăsat la lot pentru un amical în Cipru. Rădoi a părăsit în 2005 cantonamentul echipei naționale, a mințit că a avut acceptul lui Victor Pițurcă și amenința că nu va mai veni la echipa națională. Rădoi ar fi fost deranjat de faptul că selecționerul l-a informat că va fi rezervă în meciul cu Olanda de la Amsterdam.

Rădoi a fost atunci amendat cu 1.350 de euro și suspendat de FRF pentru patru meciuri, însă Victor Pițurcă nu l-a mai convocat la națională timp de un an și asta doar după ce jucătorul a recunoscut public că a mințit că avea învoire de la antrenor.

„Naţionala ar trebui să renunţe la astfel de jucători. Eu aşa aş face. Înseamnă că acel jucător nu are un caracter puternic, solid şi nu are ce căuta la naţională! Nu vorbesc de Rădoi neapărat, ci la modul general” – Victor Pițurcă