Ce sperietură a tras Mirel Rădoi cu Assad Al Hamlawi înainte de U Craiova – Trnava 3-0: „Nu știam dacă va putea să joace”. Video

În ciuda victoriei categorice obținute în partida Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0, Mirel Rădoi a atras atenția asupra faptului că returul va fi extrem de dificil din cauza atmosferei create de fanii slovaci.

Mirel Rădoi, prima reacție după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0

În conferința de presă susținută la finalul întâlnirii din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League, tehnicianul oltenilor s-a arătat conștient de faptul că încă nu s-a decis calificarea, în ciuda .

”O victorie meritată, la o diferență de scor la care nu mă așteptam, pentru că am întâlnit o echipă foarte bună. Dacă ea a părut slabă în momentul de față, a fost doar datorită evoluției echipei noastre. O primă repriză în care am controlat jocul, chiar dacă nu am marcat, dar am fost puțin precipitați, am părăsit puțin zonele.

Repriza a doua au fost câteva chestii la pauză care din punct de vedere tactic n-au adus foarte mari schimbări. În momentul în care am avut puțină răbdare, ne-am păstrat pozițiile și dinamica jocului, au început să apară și ocaziile mai clare. Simțeam de pe bancă, la fel cum am simțit și la returul cu Sarajevo, că e chestie de timp până vom marca gol.

O repriză pe care am câștigat-o cu 3-0, dar nu am realizat nimic. Mă bucur că am făcut fericiți suporterii ăștia minunați, dar știu ce înseamnă să joci la Trnava, am văzut foarte multe meciuri. Va fi o atmosferă mult mai ostilă și mai incendiară decât a fost chiar și în seara asta și decât a fost la Sarajevo.

O echipă care acolo va începe foarte agresiv, va juca om la om pe tot terenul. O echipă care a marcat multe goluri acasă, care a fost eliminată pe nedrept de Hacken din Europa League. Ne va aștepta un retur foarte greu și am face cea mai mare greșeală să credem că suntem calificați, chiar dacă scorul că ne arată că suntem favoriți”, a declarat Rădoi.

Ce-l nemulțumește pe Rădoi

Antrenorul Universității Craiova a precizat că este nemulțumit de precipitarea arătată de jucătorii săi în prima repriză, însă a remarcat progresul făcut de echipă și speră să se întoarcă fără gol primit din deplasarea de la Trnava.

”Nu mă aștepta să fie o diferență atât de mare, pentru că este o echipă mai bună decât Sarajevo. Poate credeți că exagerez, că sunt nebun, dar vă puteți uita și veți vedea că am dreptate. Doar evoluția noastră i-a făcut pe ei să nu mai aibă situațiile pe care le-au avut cu celelalte echipe, dar chiar și așa au avut două situați de a marca.

La pauză nu schimbăm foarte multe. E o ședință de un minut și jumătate din punct de vedere al analizei tactice, sunt 4-5 imagini. În continuare ne precipităm, asta e singura problemă pe care o avem în prima repriză.

Am discutat să începem primele 10-15 minute foarte tare, foarte sus, indiferent de riscuri, chiar și dacă primim gol, să marcă, pentru că ei după aceea încep și își asumă riscuri. Și de acolo am continuat toată repriza precipitați, grăbiți de foarte multe ori, cu baloane simple pierdute, acțiuni individuale duse la exagerare. Nu am făcut altceva decât risipă de efort.

Am venit de la 3-3, la 3-2, la 3-1 cu FC Argeș și am ajuns acum la 3-0. Sper ca măcar să continuăm să rămâne cu zero la golurile primite. Că dacă rămânem așa și la retur, înseamnă că merge în play-off”, a continuat el.

Mesaj pentru suporteri

Rădoi a ținut să le mulțumească suporterilor care au venit în număr mare la stadion, însă speră ca aceștia să nu-l mai critice după orice fază pe Ștefan Baiaram, mai ales că este un jucător are are nevoie de multe încurajări.

”(n.r. – Te așteptai să marcați 2 goluri în 3 minute?) Mă așteptam prin ceea ce se întâmplă după pandemie. Până atunci, orice echipă care primea gol avea 120 de secunde în care nu știa ce se întâmplă. Era un blocaj mental.

Acum s-a dus către 3 minute, sunt 180 de secunde. Știm că după ce dăm gol ar trebui ca 3 minute să mergem peste adversar, deoarece avem șansa să marcăm al doilea gol. La fel când primim, trebuie să avem grijă următoarele 3 minute.

Îi mulțumesc lui Claudiu Răducanu pentru prezență, am mai vorbit cu el prin mesaje. Le mulțumesc suporterilor care au venit în număr foarte mare, chiar dacă la un moment dat l-au apostrofat pe Fane (n.r. – Ștefan Baiaram) după un duel pierdut.

Este un jucător care are nevoie doar de încurajări, indiferent de momentele care le are în timpul unui joc. În momentul în care simte că publicul nu-l ajută, are dificultăți de a-și exprima adevărata valoare.

La fel cum jucătorii au ținut acest ritm și la felul în care au încercat să-și dezvolte energia unul pentru celălalt putem spune că sunt eroi. Drept dovadă se vede acum în vestiar când au de făcut exercițiile care trebuie că abia le fac. Sunt antrenorul care le dă totul, dar le și cer totul. Iar oamenii din tribună, indiferent de rezultat, indiferent de stadion, în momentul în care vor da tot pe teren îi vor aplauda”, a spus tehnicianul.

Speră ca FCSB și CFR Cluj să meargă mai departe în Europa League

Rădoi a vorbit despre și speră să nu fie probleme la ligamente și în același timp a povestit ce probleme medicale a avut palestinianul Assad Al Hamlawi pe toată surata săptămânii.

”(n.r. – Acum 2 săptămâni vedeam un Mirel Rădoi afectat după înfrângerea de la Sarajevo. Ce s-a întâmplat de atunci?) Poate nu se vede, dar afectat sunt tot timpul. Să nu credeți că la antrenament ies toate fazele ca la meci. Și eu, și jucătorii sunt afectați.

Dar era normal să apară și astfel de momente și sunt sigur că vor mai apărea. Sper să nu apară în momentele decisive, să nu apară la retur. La un moment dat apăream pe banca de rezerve cu 5 jucători, nici măcar U21. Suntem singura echipă care jucăm cu U19. Și atunci era greu să și atacăm, să nu primim goluri, să jucăm și spectaculos, să fim și proaspeți fizic.

În momentul în care noi jucam în trei competiții, din punct de vedere fizic pe mine primele două etape nu mă interesau. Pe mine mă interesa valoarea jucătorilor și să pot să-i rotesc. Nu am făcut pregătirea ca să începem primele două etape să arătăm foarte bine și apoi în tururile preliminare să nu putem să alergăm.

Sper ca mai departe și celelalte două echipe românești să se califice. Cel mai important duel în momentul de față este al nostru, pentru că dacă noi nu ne calificăm mergem direct acasă, pe când ele mai au alternativa Conference. Sunt și capi de serie, au și adversari facili, dar sper să se califice ambele echipe în Europa League.

Să sperăm că nu e nimic grav cu Bancu, a simțit puțin o durere la genunchi, iar după ce a intrat a zis că simte că nu e stabil. O să vedem mâine dimineață când va face teste medicale. Să sperăm că nu e nimic grav, chiar dacă e speriat. Cumva, sacrificiul lui a fost victoria în seara asta, deși toată săptămâna ne-am confruntat cu multe probleme.

Până la ora 18:00 nu știam dacă Assad va putea să joace, înaintea de la Cluj a făcut otită, acum două zile a făcut enterocolită. Departamentul medical a făcut un lucru grozav. Am avut alți jucători cu viroze puternice, dar au lăsat totul la o parte, au înțeles importanța acestei partide”, a încheiat Mirel Rădoi.