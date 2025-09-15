Mirel Rădoi, sfaturi prețioase de la Pompiliu Popescu, doctorul echipei naționale, după ce i s-a făcut rău la Craiova – Farul 2-0: „Să ia și un repaus”

Universitatea Craiova s-a impus în etapa a 9-a din SuperLiga, scor 2-0 cu Farul Constanța. La finalul duelului, Mirel Rădoi a acuzat niște probleme medicale și nu a venit la declarații. Ce sfaturi i-a oferit Pompiliu Popescu tehnicianului.

Mirel Rădoi, sfaturi prețioase de la Pompiliu Popescu, doctorul echipei naționale

Lui . Starea antrenorului a fost cauzată de o ceartă cu Ștefan Baiaram, dar și de încărcătura meciului extrem de important.

FANATIK a stat de vorbă cu Pompiliu Popescu, fostul doctor al echipei naționale. . În cazul în care verdictul nu este unul pozitiv, specialistul i-a recomandat antrenorului să-și ia o pauză, asta pentru a evita momente complicate, acesta amintind de meciul în care

„Trebuie să își facă toate investigațiile ca să fie sigur din punctul meu de vedere. Nu e de joacă. La inimă, electrocardiogramă.

„Dacă e nevoie, să ia un repaus! Așa sunt antrenorii care se consumă”

Dacă e nevoie, să ia și un repaus. Dacă e nevoie, să treacă pe medicație. Mai sunt care iau. Așa sunt antrenorii care se consumă. Să se consulte și cu doctorul echipei și să facă un tratament, sigur că da, ca să se protejeze.

Tratamentele se fac și preventiv, nu trebuie să fie ceva grav. Fără tratament nu se poate! Nu e singurul antrenor, a fost și Neagoe și așa mai departe.

Sunt mulți care se consumă în exces în timpul meciurilor. Ăsta este sfatul meu. Antrenorii trebuie să se protejeze”, a mai spus în exclusivitate pentru FANATIK, fostul doctor al echipei naționale a României.