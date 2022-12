Mirel Rădoi și-a dat demisia după eliminarea Universității Craiova din Cupă. A fost deranjat de declarațiile lui Sorin Cârțu din emisiunea Fanatik SuperLiga

Fostul antrenor al oltenilor este supărat pe Sorin Cârțu, despre care a spus că a stricat atmosfera de la echipă prin intervențiile sale telefonice după meciurile echipei. Președintele oltenilor a vorbit FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre problemele de la club, cât și despre principalii vinovați.

Mirel Rădoi și-a dat demisia după FC Argeș – U Craiova

după duelul pierdut de , scor 1-2, deși la primul interviu de după meci spusese că nu a luat o decizie în privința plecării sale.

ADVERTISEMENT

A urmat un flash interviu cu Dan Nistor, după care tehnicianul s-a răzgândit asupra primelor declarații și a anunțat că va pleca de la olteni, atacându-l pe Sorin Cârțu.

Mirel Rădoi l-a acuzat pe Sorin Cârțu că prin declarațiile sale a destabilizat echipa. Tehnicianul a fost deranjat de reproșurile pe care președintele clubului i le-a adus după înfrângerea din derby-ul Craiovei, în ediția de luni a emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

„I-am rugat mereu pe jucători să spună ce îi deranjează. Nu le-am spus că plec, acum le voi spune. Dacă președintele clubului face astfel de declarații fără să vorbească cu mine, să vină în locul meu.

Eu nu am zis că am ceva cu el, eu am spus că sunt lucruri care m-au deranjat și pe care nu le-am acceptat niciodată.

ADVERTISEMENT

Am cugetat asupra deciziei și acum am luat decizia. A trecut doar un minut, drumul a fost lung de la flash interviu până aici. Pe drum am luat decizia! Dar când le pui cap la cap am tot colectat informații de 4 luni de zile”.

„Și decât să fie o situație implozivă la club, mai bine plec eu și se vor lămuri. Ceilalți care stau sus și analizează jucătorii nu ajută, așa Craiova nu ajunge mai departe.

ADVERTISEMENT

Nu făceam decât să ne păcălim singuri. Sunt banii dânșilor, îmi pare rău că nu m-am calificat în Cupă”, a mai spus Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

„Nea Sorin s-a uitat la alt meci!”

În prima sa intervenție, Mirel Rădoi a analizat partida de la Pitești și l-a , taxându-l pentru declarațiile pe care le-a făcut la finalul meciului cu FC U Craiova, scor 0-2, transmițându-i că s-a uitat la alt meci din moment ce a spus că rivalii au meritat victoria:

„Am avut o primă repriză foarte bună, după am început destul de bine repriza a doua și după a intervenit o stare de relaxare. După ce am dat gol, am considerat că meciul e deja rezolvat. La 1-2 deja nu am mai avut încredere în noi.

Nu am reușit să facem lucrul ăsta, să egalăm și cam asta a fost. Acum au înțeles lucrul ăsta, că un rezultat de egalitate ne-ar fi calificat.

A fost și neșansă. Am văzut și declarația lui nea Sorin după meciul cu FC U, care a spus că FC U a meritat victorie. Din punctul meu de vedere, s-a uitat la altă partidă. Noi am ratat din toate pozițiile”.

„În momentul în care am venit a fost un moment pozitiv că se schimbase antrenorul, așa se întâmplă și probabil va veni din nou un moment pozitiv pentru ei.

Din partea clubului și femeile au început să vorbească despre fotbal și când primesc prea multe semne, eu trebuie să fac ceva. Vreau să rezolv lucrurile față în față.

Chiar dacă am pierdut partidele astea, am jucat mai bine. Nu sunt în seara asta nemulțumit de vreun jucător, ci de rezultat. O dezamăgire mare și declarațiile care au apărut după meciul cu FC U, probabil au destabilizat și mai mult echipa”.

„Când simt că nu se mai poate voi ridica o mână ca la școală și voi cere să plec. Bine, eu voi ridica două mâini, că nu prea mi-a plăcut la școală.

I-am rugat mereu pe jucători să spună ce îi deranjează. Nu le-am spus că plec, acum le voi spune. Dacă președintele clubului face astfel de declarații fără să vorbească cu mine, să vină în locul meu. Eu nu am zis că am ceva cu el, eu am spus că sunt lucruri care m-au deranjat și pe care nu le-am acceptat niciodată.

Am cugetat asupra deciziei și acum am luat decizia. A trecut doar un minut, dar când le pui cap la cap am tot colectat informații de 4 luni de zile. Și decât să fie o situație implozivă la club, mai bine plec eu și se vor lămuri. Ceilalți care stau sus și analizează jucătorii nu ajută, așa Craiova nu ajunge mai departe. Nu făceam decât să ne păcălim singuri. Sunt banii dânșilor, îmi pare rău că nu m-am calificat în Cupă”, a mai spus Mirel Rădoi.

„Caracterele puternice se văd în momentele grele!”

Dan Nistor a vorbit despre meciul pierdut cu FC Argeș, iar după interviul mijlocașului Universității Craiova, Mirel Rădoi a anunțat că va demisiona:

„Când pierdem sunt ședințele mai lungi și vorbim mai mult. E supărare că am avut mai multe faze din care nu am marcat.

E alegerea dânșilor să vorbească despre ce vor, suntem o țară democrată și în democrație fiecare spune ce vrea”.

„Probabil în iarnă se va trage linie. Am avut 2-0 la Rapid, terminăm 2-2, cu Chindia am avut 1-0 și s-a terminat 1-1, cu FC U am ratat o groază de ocazii, trebuie să fim mai atenți.

Caracterele puternice se văd în momentele grele și oamenii care au onoarea în suflet trebuie să reușească”, a mai spus Dan Nistor.