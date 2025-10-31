ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și Rapid se întâlnesc duminică seară, de la ora 20.30, în „șocul“ etapei de pe Oblemenco. Alb-albaștrii nu au niciun eșec în propria arenă în acest sezon, iar Mirel Rădoi își dorește să păstreze această linie intactă și la finalul turului. Tehnicianul oltenilor nu s-a ferit de cuvinte și i-a avertizat pe giuleșteni.

Rădoi o avertizează pe Rapid înainte de derby-ul din Bănie

Chiar dacă Rapid este ultima echipă care s-a impus în Bănie (n.r. 2-1), în mai 2025, atunci când le-a și anihilat oltenilor orice șansă la titlu, Mirel Rădoi își dorește ca respectul pentru adversară să dispară din momentul primului fluier al meciului. Totodată, el a remarcat defensiva „beton“ a Rapidului, cea mai bună din SuperLiga.

„Va fi un meci disputat, un derby intens. Sper ca avantajul pe care l-am arătat în ultimele 9 luni pe teren propriu, cu suporterii noștri în spate, să facă meciul pentru adversari foarte greu. După Sănătatea Cluj au fost mai multe bătăi de cap, am făcut mai multe calcule. Asta pentru că Rapid are și atac bun, dar și cea mai bună apărare. Rapid nu este cel mai redutabil adversar, nu trebuie să uităm de dubla cu Bașakșehir. Respectăm Rapid până începe jocul, apoi trebuie să arătăm că suntem gazde.

Rapid are două rezultate din trei pentru a rămâne în fața noastră. Cel mai negru scenariu ar fi să rămânem la șase puncte în spatele liderului. Chiar și așa și tot nu ar fi chiar grav. Ambele echipe vor fi motivate la maximum. Avem mici probleme care se vor rezolva până la ora meciului. Sperăm să nu apară altceva între timp. Așteptăm cât mai mulți suporteri, dar depinde de ei. Chiar și în meciul de Cupă, unde nu au fost prea mulți, s-au făcut simțiți.

Emoțiile sunt prezente la fiecare partidă, indiferent de adversar. Important este să fie pozitive, să vrei să impresionezi pentru că joci acasă, să-ți dorești susținere din partea publicului. Evident jucăm acasă și părem favoriți și așa trebuie să abordăm jocul. În fotbal se poate întâmpla, totuși, orice. Avem două competiții diferite. În Europa încă facem cunoștință cu ritmul și nu putem spune cu exactitate că știm care este valoarea competiției, a echipelor. Sigur nu ne va afecta orice rezultat de duminică pentru meciul cu Rapid Viena“, a spus Rădoi, în conferința de presă.

Rădoi a explicat absențele lui Baiaram și Assad din lot în meciul cu Sănătatea Cluj

Antrenorul Universității Craiova a explicat de ce și cum s-a ajuns la acea concluzie.

„Un jucător obosit, din punct de vedere mecanic, în urma unei sărituri, nu-și mai poate controla aterizarea. De fiecare dată când un jucător va fi în pericol, avem o discuție cu staff-ul și împreună decidem anumite lucruri. Lui Assad și lui Baiaram doar le-am comunicat că ar fi bine ca pentru această partidă, cu Sănătatea Cluj, să nu facă parte din lot, să nu riscăm ceva grav. Dacă am face astfel de gafe, în decembrie am putea ajunge cu mulți jucători indisponibili, cu rupturi musculare“, a menționat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, întâlnire privată cu fanii Universității Craiova

Mirel a participat joi seară la o întâlnire privată cu suporterii Științei, după șicanele și conflictele de la finalul partidei cu Metaloglobus. Acesta a refuzat vehement să facă publică discuția și chiar să mai răspundă la întrebări legate de scandalul de la Clinceni.

„A fost o întâlnire confidențială cu suporterii și întrebați-i pe dânșii. A fost o discuție confidențială, nu spunem public nimic. Nu s-a schimbat nimic acum față de ultima perioadă, absolut nimic. Dacă doriți să discutăm despre ce a fost săptămâna trecută și nu de meciul cu Rapid, nu vă voi mai răspunde“, a spus vehement Rădoi.

Mirel Rădoi, gata să plece de la Universitatea Craiova!?

În cadrul emisiunii Giovanni Show, fostul agent, Giovanni Becali, a dezvăluit că tehnicianul oltenilor, , duminică. Oltenii vor primi vizita celor de la Rapid, echipă care este pe primul loc, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, iar un succes al giuleștenilor ar însemna o posibilă plecare a antrenorului de la trupa olteană.

„E un meci în care una dintre echipe își pune amprenta pentru titlu. Dacă Rapid câștigă devin 90% optimiști. E un meci de 6 puncte, dar este greu la Craiova. Nu știu dacă Rapid poate bate acolo. Au rezistat la meciuri unde nu era presiunea de la Craiova.

Dacă nu va câștiga Craiova se vor întâmpla altele, mai multe decât zici tu. Dacă nu va câștiga, pleacă el. Rădoi e un tip mândru, e și sigur pe situația financiară, are bani, stă bine, nu are probleme. E și asta o presiune. Sunt jucători care și-au pus ca lumea banii în afaceri și alții care nu mai au”, a declarat Giovanni Becali, la Giovanni Show.