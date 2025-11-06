Mirel Rădoi şi-a înţepat contestatarii după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1: „Poate se frustrează şi îmi spun că îmi caut scuze!” Ce spune de cartonaşul roşu încasat

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a obţinut trei puncte importante pe terenul lui Rapid Viena, în Conference League. Unicul gol al meciului a fost marcat de Romanchuk, la capătul unui meci pe care oltenii l-au dominat.

Ce l-a nemulţumit pe Mirel Rădoi după victoria cu Rapid Viena: „Mai avem de lucru la anumite situaţii”

Mirel Rădoi a vorbit la finalul meciului despre victoria obţinută de jucătorii săi şi a avut un mesaj şi pentru contestatarii săi, spunând că nu vrea să se compare cu alte echipe mari ale Europei pentru a nu-i frustra pe aceştia:

„Cu emoţii, dar o victorie meritată. În ultimele 20 de minute am dat posesia echipei gazdă. Era normal, prin calitatea jucătorilor care a intrat au împins jocul spre poarta noastră. Felicitările merg doar către jucători.

Felul în care au interpretat partida şi cum au evoluat. Se văd puţin mai clar zonele libere de sus. Nu e chiar aşa o mare diferenţă ca la marginea terenului. O să mai fie meciuri în care o să mai suferim, în care nu o să putem ţine această intensitate.

Mai avem de lucru la unele situaţii. Am făcut şapte faulturi inutile şi le-am permis să trimită în careu şi să vină uşor la poarta noastră. De asta am modificat şi sistemul la final. A

Am făcut şapte faulturi în ultimele 19 minute. Se poate întâmpla orice. Romanchuk, în sistemul ăsta cu trei fundaşi centrali, trebuie să ai unul care să facă progresie. El se încadrează. A marcat cu Sarajevo, cu Hermannstadt. Îl opreşti greu să nu urce.

Într-o linie cu patru astfel de situaţii nu ştiu cât se poate din punct de vedere fizic. Nu le-am cerut decât să aibă răbdare şi încredere. Poate nu putem fi echipa care merge mereu în sus.

Nu vreau să dau exemple din afară că atunci poate se frustrează alţi oameni şi spun că îmi caut scuze. Dar nicio echipă din SuperLiga nu poate câştiga toate meciurile până la final.

Este o competiţie directă între Assad şi Nsimba. Şi nu doar între ei, între toţi jucătorii. Cu toţii avem de discutat. Când între ei creşte competiţia, îmi va fi mai greu să aleg primul 11, dar rezultatele vor fi mai bune”, a spus Mirel Rădoi la final.

Cum a luat Mirel Rădoi două cartonaşe galbene în cinci minute cu Rapid Viena!

Mirel Rădoi a dezvăluit şi cum a încasat cele . Antrenorul a făcut şi calculele calificării, pentru calificare:

„La primul galben s-au ridicat toţi cei din spate, dar eu nu am văzut. I-am explicat că nu am văzut că s-au ridicat, le-aş fi spus să stea jos. La al doilea cartonaş galben i-am spus să se ridice jucătorului, că n-a fost fault.

Dacă vorbim despre această competiţie, cu un singur punct depindem de foarte multe rezultate. Cu şapte puncte suntem calificaţi mai departe. După aceea, ne bucurăm în seara asta şi începem tot ceea ce contează la partida cu UTA Arad.

Cred că va fi mai greu decât a fost în tur. Preocuparea noastră este să refacem jucătorii cât mai repede. Ţin să le mulţumesc celor care au fost aici. De sus i-am văzut în toate sectoarele şi sper să rezultatele să fie ca în seara asta. Nu putem să o ţinem numai în victorii şi vom avea nevoie de ei când nu vom trece prin cele mai bune momente”, a spus Rădoi.