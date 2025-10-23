Ştefan Baiaram, lăsat pe bancă în Universitatea Craiova – Noah! Atacantul, devastat de decizia lui Rădoi

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova joacă primul meci din istorie din faza principală a Conference League pe teren propriu. Oltenii întâlnesc Noah joi, de la ora 22:00, iar în tribune sunt aşteptaţi 20.000 de oameni.

Ce se întâmplă cu Ştefan Baiaram în Universitatea Craiova – Noah

Mirel Rădoi a luat o decizie surpriză înainte de acest meci. Ştefan Baiaram a fost lăsat, din nou, pe banca de rezerve. El a evoluat 78 de minute în meciul din etapa trecută cu Unirea Slobozia, când a dat un gol şi o pasă de gol.

Chiar dacă a arătat o formă excelentă, Mirel Rădoi a luat decizia de a-l ţine rezervă. Nu este prima dată când decarul oltenilor are parte de acest tratament din partea antrenorului. El a fost ţinut pe bancă şi cu FCSB, Oţelul Galaţi sau Farul Constanţa.

Decizia este cu atât mai surprinzătoare cu cât Universitatea Craiova va întâlni codaşa Metaloglobus în etapa viitoare. Chiar dacă a învins campioana României în runda precedentă, Metaloglobus rămâne, teoretic, cel mai accesibil adversar din SuperLiga.

Cum a fost surprins Baiaram înaintea meciului din Conference League

Ştefan Baiaram a coborât ultimul din autocar în momentul în care echipa a ajuns la stadionul „Ion Oblemenco”. În momentul în care colegii săi au mers să verifice gazonul, Baiaram s-a aşezat pe bancă, vizibil afectat de faptul că nu este titular, scrie .

Atacantul a stat minute în şir pe bancă, pe telefon. După golul marcat cu Unirea Slobozia, Baiaram le-a bătut obrazul fanilor de la tribuna a doua, care l-au huiduit din cauza evoluţiilor mai slabe din ultimele meciuri.

Când a pornit conflictul dintre Baiaram şi Mirel Rădoi

. Trimis în teren în ultimul sfert de oră, atacantul l-a scos din sărite pe antrenor prin faptul că nu alerga în ritmul aşteptat de acesta.

În ultimele minute, la scorul de 2-0 pentru olteni, Mirel Rădoi chiar a vrut să îl scoată din teren pe Baiaram, dar a renunţat la idee după ce au intervenit colaboratorii. Dar, din acel moment, relaţia dintre antrenor şi jucător este una glacială.

Ce a spus Mirel Rădoi despre conflictul cu Ştefan Baiaram

Mirel Rădoi a fost chestionat în repetate rânduri despre un presupus conflict cu Ştefan Baiaram, inclusiv după meciul FCSB – Universitatea Craiova, încheiat cu victoria roş-albaştrilor, scor 1-0. Antrenorul a negat un conflict şi a spus că decizia a fost tehnico-tactică:

„Nu a fost nicio discuție între mine și Baiaram. Am mai lămurit. Dacă începem să inventăm lucrurile… Dacă am lămurit-o de două ori, de ce o inventați de trei ori? Înseamnă că am o sosie, nu știu de aceste lucruri.

Dacă începeți să inventați lucruri… E a treia oară când mă întrebați. Am explicat la flash-interviu de ce nu l-am folosit pe Baiaram? Atunci ce mai vreți? Vorbesc aceleași lucruri și înainte și după? Spuneți-mi cine a zis! Mi-au contestat mie deciziile!?”, a spus Rădoi.

Ştefan Baiaram a vorbit despre relaţia cu Mirel Rădoi

Atacantul a vorbit după victoria cu Unirea Slobozia şi despre relaţia cu Mirel Rădoi, . Baiaram spera să fie titular cu Noah, în Conference League:

„Mister vrea mereu mai mult de la mine. Am anumite momente când nu îmi iese, încerc să-mi revin și să ajut echipa. Mă bucur că acum sunt bine și că pot juca meci de meci. Aveam nevoie să câștigăm. A câștigat și Botoșani.

Am câștigat și mergem cu forțe proaspete către meciul cu Noah. Va fi alt meci, altă presiune. Îmi doresc din tot sufletul să fie stadionul plin. Clar trebuie să arătăm mult mai bine. Consider că dacă facem un meci bun putem câștiga”, a spus fotbalistul.