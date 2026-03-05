Sport

Mirel Rădoi și Adi Ilie, împreună la FCSB? Mutu a analizat planul lui Gigi Becali: „Soluția câștigătoare”

Adrian Mutu a auzit ce pregătește Becali la FCSB și a reacționat imediat: „Ar fi o lovitură mare”. Ce spune fostul mare atacant român despre posibilitatea ca Adrian Ilie și Mirel Rădoi să ajungă în staff-ul campioanei.
Alex Bodnariu
05.03.2026 | 23:10
Mirel Radoi si Adi Ilie impreuna la FCSB Mutu a analizat planul lui Gigi Becali Solutia castigatoare
ULTIMA ORĂ
Adrian Mutu a auzit ce pregătește Becali la FCSB și a reacționat imediat. Ce spune despre tandemul Rădoi – Adi Ilie la campioana României
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat că are de gând să facă schimbări masive la FCSB după ce echipa a ratat, în premieră, calificarea în play-off-ul SuperLigii. Omul de afaceri îl vrea pe Adi Ilie, fostul mare atacant român, în staff și a declarat că l-a sunat deja pe Mirel Rădoi, pe care vrea să îl coopteze în club. Adi Mutu este de părere că acest cuplu ar fi unul extrem de reușit.

Gigi Becali îi vrea pe Adi Ilie și pe Mirel Rădoi la FCSB

FCSB a avut parte de un sezon de coșmar. Campioana ultimilor ani a fost eliminată din faza principală a Europa League, a ieșit rapid din Cupa României și a terminat abia pe locul 7 în campionatul regular, urmând să joace în play-out. Roș-albaștrii mai au șanse mici să prindă un loc în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a declarat că, în opinia sa, lucrurile nu mai funcționează la FCSB și vrea să facă schimbări în organigrama clubului. Latifundiarul din Pipera l-ar vrea pe Adi Ilie în staff și pe Mirel Rădoi în funcția de manager general. Rămâne de văzut însă dacă planul omului de afaceri va funcționa sau va fi refuzat.

Adrian Mutu a auzit ce pregătește Becali la FCSB și a reacționat imediat. Ce spune despre tandemul Rădoi – Adi Ilie la campioana României

Adrian Mutu a auzit această variantă și a spus câteva cuvinte despre posibilitatea ca Mirel Rădoi și Adrian Ilie să facă echipă la FCSB. Fostul atacant român consideră că roș-albaștrii ar da o adevărată lovitură dacă l-ar aduce pe Rădoi ca antrenor și pe Adi Ilie ca șef pe zona de scouting. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate planul pus la cale de patronul Gigi Becali.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

„Adi Ilie cochetează de ani buni cu impresariatul, deci are o experiență mare în acest domeniu. E un nume important al echipei naționale și al FCSB-ului, sau al Stelei, cum era înainte. E unul de-al lor, de-ai casei. E o idee foarte bună pentru că Adrian este un băiat deștept, un băiat echilibrat și un băiat care are o calitate care le trebuie lor. Vede jucătorii și știe cum să trateze jucătorii. O să fie un plus pentru FCSB.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Rămâne de văzut dacă acceptă Adrian Ilie acest lucru. Am înțeles că vrea să aibă o discuție cu MM Stoica înainte de a da un răspuns final. Eu sper ca FCSB să poată să profite de experiența și calitățile lui Adi Ilie.

Locul lui Mirel Rădoi acolo e doar pe bancă. Ar face supertreabă și o superechipă cu Adi Ilie în departamentul de scouting și cu Mirel Rădoi antrenor pe bancă. Ar fi o soluție câștigătoare în anumite condiții, bineînțeles. Știm ce s-a întâmplat la Craiova cu Mirel. Chiar dacă sunt rude, probabil lucrurile, dacă se vor întâmpla așa, ar fi pentru că i s-a dat credit lui Mirel în totalitate, altfel nu cred”, a declarat Adrian Mutu la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano:...
Fanatik
Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano: „Vor fi pregătiți!”
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF,...
Fanatik
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
Cine va câștiga Cupa României Betano?! Ilie Dumitrescu a dat verdictul
Fanatik
Cine va câștiga Cupa României Betano?! Ilie Dumitrescu a dat verdictul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19...
iamsport.ro
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19 ani, părinții au fost devastați, o tragedie fără margini'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!