Mirel Rădoi și Adi Ilie, împreună la FCSB? Mutu a analizat planul lui Gigi Becali: „Soluția câștigătoare”

Gigi Becali a anunțat că are de gând să facă schimbări masive la FCSB după ce echipa a ratat, în premieră, calificarea în play-off-ul SuperLigii. Omul de afaceri îl vrea pe Adi Ilie, fostul mare atacant român, în staff și a declarat că l-a sunat deja pe Mirel Rădoi, pe care vrea să îl coopteze în club. Adi Mutu este de părere că acest cuplu ar fi unul extrem de reușit.

Gigi Becali îi vrea pe Adi Ilie și pe Mirel Rădoi la FCSB

Campioana ultimilor ani a fost eliminată din faza principală a Europa League, a ieșit rapid din Cupa României și a terminat abia pe locul 7 în campionatul regular, urmând să joace în play-out. Roș-albaștrii mai au șanse mici să prindă un loc în cupele europene.

Gigi Becali a declarat că, în opinia sa, lucrurile nu mai funcționează la FCSB și vrea să facă schimbări în organigrama clubului. Rămâne de văzut însă dacă planul omului de afaceri va funcționa sau va fi refuzat.

Adrian Mutu a auzit ce pregătește Becali la FCSB și a reacționat imediat. Ce spune despre tandemul Rădoi – Adi Ilie la campioana României

Adrian Mutu a auzit această variantă și a spus câteva cuvinte despre posibilitatea ca Mirel Rădoi și Adrian Ilie să facă echipă la FCSB. Fostul atacant român consideră că roș-albaștrii ar da o adevărată lovitură dacă l-ar aduce pe Rădoi ca antrenor și pe Adi Ilie ca șef pe zona de scouting. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate .

„Adi Ilie cochetează de ani buni cu impresariatul, deci are o experiență mare în acest domeniu. E un nume important al echipei naționale și al FCSB-ului, sau al Stelei, cum era înainte. E unul de-al lor, de-ai casei. E o idee foarte bună pentru că Adrian este un băiat deștept, un băiat echilibrat și un băiat care are o calitate care le trebuie lor. Vede jucătorii și știe cum să trateze jucătorii. O să fie un plus pentru FCSB.

Rămâne de văzut dacă acceptă Adrian Ilie acest lucru. Am înțeles că vrea să aibă o discuție cu MM Stoica înainte de a da un răspuns final. Eu sper ca FCSB să poată să profite de experiența și calitățile lui Adi Ilie.

Locul lui Mirel Rădoi acolo e doar pe bancă. Ar face supertreabă și o superechipă cu Adi Ilie în departamentul de scouting și cu Mirel Rădoi antrenor pe bancă. Ar fi o soluție câștigătoare în anumite condiții, bineînțeles. Știm ce s-a întâmplat la Craiova cu Mirel. Chiar dacă sunt rude, probabil lucrurile, dacă se vor întâmpla așa, ar fi pentru că i s-a dat credit lui Mirel în totalitate, altfel nu cred”, a declarat Adrian Mutu la