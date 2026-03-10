Sport

Mirel Rădoi și fiul său au asaltat parcarea de la FCSB cu mașini de lux! Cu ce „bolizi” au venit la primul antrenament. Foto

Mirel Rădoi a făcut senzație la baza FCSB, unde a apărut cu doi bolizi de lux care valorează împreună aproximativ 650.000 de euro. Antrenorul a făcut senzație și în parcare.
Alex Bodnariu
10.03.2026 | 13:30
Mirel Radoi si fiul sau au asaltat parcarea de la FCSB cu masini de lux Cu ce bolizi au venit la primul antrenament Foto
SPECIAL FANATIK
Cu ce „bolizi" a venit Mirel Rădoi la primul antrenament la FCSB
Mirel Rădoi nu a venit cu unul, ci cu doi bolizi în baza de pregătire de la FCSB pentru a se întâlni cu jucătorii și cu liderii galeriei. Antrenorul a ținut să își etaleze „bestii­le” pe patru roți în baza de pregătire de la Berceni. Nu mai puțin de 650 de mii de euro costă cele două mașini ale tehnicianului.

Mirel Rădoi a bătut palma cu Gigi Becali și o va antrena pe FCSB! Cum a fost primit de galerie

Fostul selecționer al naționalei de seniori a României a bătut palma cu Gigi Becali și o va pregăti pe FCSB cel puțin până la finalul acestui sezon. Mirel Rădoi are ca obiectiv câștigarea play-out-ului din Superliga României și calificarea în Conference League prin intermediul barajului de cupe europene.

Antrenorul a fost primit ca un adevărat erou de Peluza Nord. Ultrașii s-au asigurat că îi vor face o surpriză plăcută lui Mirel Rădoi. Suporterii i-au scandat numele, au aprins torțe și fumigene și i-au oferit tehnicianului un fular cu însemnele clubului din capitală.

Cu ce „bolizi" a venit Mirel Rădoi la primul antrenament la FCSB

Mirel Rădoi este cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașini de lux. În garaj, antrenorul are bolizi de sute de mii de euro și a venit în baza FCSB cu două automobile superbe. Una dintre mașini este a sa, iar cealaltă aparține fiului său, pe care i-a cumpărat-o în timpul mandatului de la Universitatea Craiova.

Prima dintre mașinile cu care Mirel Rădoi a ajuns la baza de pregătire de la Berceni este un Range Rover P530, modificat în celebra versiune BRABUS 600. SUV-ul de lux impresionează prin designul agresiv și prin performanțele de top oferite de motorul V8 biturbo, care dezvoltă aproximativ 600 de cai putere după intervenția tunerului german. Modelul combină confortul specific mărcii britanice cu un pachet sportiv exclusivist, iar prețul unei astfel de mașini poate depăși cu ușurință 400 de mii de euro, în funcție de dotări și personalizare.

A doua „bijuterie” din colecția antrenorului este un Bentley Flying Spur W12, model 2020, una dintre cele mai luxoase limuzine din lume. Mașina este echipată cu un motor W12 de 6.0 litri care dezvoltă peste 630 de cai putere și poate accelera de la 0 la 100 km/h în aproximativ 3,8 secunde, performanțe impresionante pentru o limuzină de aproape trei tone. Interiorul este realizat din materiale premium, cu piele fină și inserții din lemn sau aluminiu, iar prețul unui astfel de model ajunge la aproximativ 250 de mii de euro.

Mirel Rădoi și fiul său au asaltat parcarea de la FCSB cu mașini de lux! Cu ce "bolizi" au venit la primul antrenament. Foto

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
